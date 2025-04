Angina jest ostrą, zakaźną chorobą zapalną obejmującą gardło i migdałki. W jej rozwoju biorą udział wirusy lub bakterie. Potocznie terminu angina używa się dla anginy ropnej wywołanej przez bakterie, jednak często określa się nią ogólnie ostre stany zapalne gardła i migdałków.

Spis treści:

U dzieci głównym patogenem wywołującym anginę są wirusy, najczęściej rhinowirusy. Stanowią przyczynę nawet do 70-85% wszystkich ostrych zakażeń gardła. Pozostałe zakażenia wywołują bakterie, w tym najczęściej paciorkowiec Streptococcus pyogenes (tzw. angina ropna). Wielu ludzi jest ich bezobjawowymi nosicielami. Nie dają one żadnych objawów do momentu osłabienia odporności (np. po gwałtownym przegrzaniu czy oziębieniu, w wyniku stresu).

Objawy anginy wirusowej u dziecka to:

ból gardła,

katar,

kaszel,

gorączka lub stan podgorączkowy,

osłabienie i złe samopoczucie,

chrypka,

zaczerwienione gardło i migdałki.

​Angina spowodowana przez wirusy trwa zazwyczaj 5-7 dni.

Czytaj też: Co na ból gardła?

Angina bakteryjna u dziecka ma bardziej nasilone objawy, występują:

silny ból gardła,

naloty ropne na migdałkach,

dziecko może mieć zmieniony głos i trudności z przełykaniem,

nudności lub wymioty,

wysoka gorączka,

osłabienie,

powiększone i bolesne węzły chłonne.

Początek anginy ropnej u dziecka jest nagły i silny. Chorego należy zabrać do lekarza. W zależności od tego, czy choroba została wywołana przez bakterie, czy wirusy, dobrane zostanie odpowiednie leczenie. Jeśli lekarz podejrzewa anginę spowodowaną bakteriami, może zlecić dodatkowo test na paciorkowca na podstawie wymazu z gardła.

Czytaj też: Zapalenie krtani u dziecka

Angina u dziecka wywołana przez wirusy, wymaga leczenia objawowego. W przypadku wystąpienia gorączki należy podać dziecku leki przeciwgorączkowe, najlepiej paracetamol, w dawce uzależnionej od masy dziecka, co 6 godzin. Na ból gardła można kupić w aptekach cukierki do ssania albo lizaki lub aerozol.

Jeśli lekarz stwierdzi u dziecka anginę bakteryjną, leczenie będzie obejmować, oprócz leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych, przyjmowanie antybiotyku (najczęściej penicyliny). Kuracja może potrwać nawet 10 dni.

Dziecko musi pozostać w domu i przebywać jak najwięcej czasu w łóżku. Ważne jest by dawać mu dużo picia, najlepiej z miodem, cytryną czy sokiem malinowym. Ze względu na ból gardła lepiej podawać dziecku pokarm półpłynny, a więc zupy lub kaszki.

Objawy anginy u dziecka przy prawidłowo dobranej antybiotykoterapii powinny ustąpić w ciągu 3-4 dni leczenia. Nie oznacza to jednak, że można odłożyć leki. Antybiotykoterapię należy zrealizować do końca, nawet jeśli dziecko czuje się bardzo dobrze. W przeciwnym razie angina może powrócić, a bakterie uodpornić się na leczenie.

Jeśli będziemy zwlekać z podjęciem leczenia lub gdy zbyt szybko odstawimy antybiotyk, może dojść u dziecka do powikłań anginy. Te obejmują choroby nerek, serca lub stawów.

Czasami angina może być objawem innej choroby, np. mononukleozy zakaźnej lub białaczki (czytaj: białaczka u dzieci).

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.08.2010.

