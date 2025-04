W świecie nauki od dawna wiadomym było, że skóra żab jest bogatym źródłem środków skutecznych w zabijaniu bakterii, wirusów i grzybów. Do tej pory nie udało się jednak wyodrębnić substancji, których działanie nie byłoby zbyt toksyczne lub utrzymywało się wystarczająco długo w organizmie. Drobne przekształcenia w strukturze związków ze skóry żab dokonane przez zespół badaczy pozwoliły uzyskać substancje spełniające wszystkie kryteria wymagane od skutecznego i bezpiecznego antybiotyku. Co więcej nowe leki działają w nietypowy sposób przez co chorobotwórczym mikrobom bardzo trudno będzie uodpornić się na ich działanie.Już teraz wiadomo, że jedna z substancji wyizolowana ze skóry żaby z gatunku Rana boylii zamieszkującej rejony Ameryki Północnej działa na metycylinooporne szczepy gronkowca złocistego (MRSA). MRSA jest bakterią, która nie reaguje na większość dostępnych nam obecnie medykamentów i stanowi obecnie bardzo poważny problem na wielu oddziałach szpitalnych. Tym bardziej cieszy wiadomość o możliwości skutecznej walki ze szczepami MRSA. Michael Colon, jeden z naukowców zaangażowanych w badania, podaje, że pierwsze antybiotyki ze skóry żab już za kilka lat mogłyby rozpocząć próby kliniczne. W tej chwili badacze testują wydzieliny skórne od prawie 6000 różnych gatunków płazów. Do tej pory udało się oczyścić i określić strukturę chemiczną niewiele ponad 200 substancji, co pozostawia jeszcze ogromne pole do badań i daje nadzieję na nowe preparaty skuteczne w walce z wieloma infekcjami. Źródło: Science Daily/kp/pk

