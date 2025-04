Padaczka jest chorobą układu nerwowego. Objawami jej napadu mogą być drgawki lub skurcze pojedynczych grup mięśniowych. Może także dochodzić do zaburzeń świadomości. Gdy ktoś w Twoim otoczeniu będzie miał napad, postaraj się zapewnić tej osobie wolną przestrzeń i usunąć niebezpieczne przedmioty. Po napadzie, który może trwać od kilku sekund do kilku minut, chory jest zazwyczaj nieprzytomny. W takiej sytuacji należy ułożyć go w bezpiecznej pozycji. Jeżeli osoba chora po napadzie odzyska przytomność i będzie dobrze zorientowana nie trzeba wzywać pogotowia ratunkowego.

