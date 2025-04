Czego oko nie widzi, tego nie ma. Zasada ta absolutnie nie sprawdza się w przypadku grzybów. Dermatofity, drożdżaki i inne chorobotwórcze gatunki gromadnie zasiedlają nasze otoczenie. Póki organizm człowieka jest silny, póty bez problemów znosi takie sąsiedztwo. Kłopoty zaczynają się, gdy grzyby mają ułatwiony dostęp do naszego ciała (np. przez otarcia, odparzenia czy podrażnione błony śluzowe). Czynniki, które dodatkowo ułatwiają rozwój grzybicy, to:

- spadek odporności wynikający z przemęczenia (również nadmiaru stresów), chorób (np. cukrzycy i zakażeń ogólnoustrojowych), zażywania leków obniżających odporność (np. po przeszczepie) czy antybiotykoterapii (taka kuracja niszczy bakterie, które chronią nas przed grzybami);

- kontakt z osobami chorymi na grzybicę i należącymi do nich rzeczami, np. sypianie w ich pościeli, korzystanie ze wspólnych ręczników i pożyczanie sobie ubrań;

- wzmożona potliwość, która bywa następstwem otyłości, zaburzeń hormonalnych albo treningów;

- niewłaściwe leczenie początkowych objawów – grzybicę często mylimy ze zwykłymi podrażnieniami i staramy się z nimi walczyć na swój – nie zawsze prawidłowy – sposób.

Efekt? Grzyby zamiast zginąć, uodporniają się i zaczynają panoszyć na dobre. Za swój cel obierają naszą skórę, paznokcie, układ płciowy, a w skrajnych przypadkach nawet organy wewnętrzne.

Sprawy bardzo intymne

Niemal 75 procent kobiet przynajmniej raz w życiu przechodzi infekcję intymną. Jedną z najczęściej występujących jest zakażenie drożdżakami, czyli grzybica sromu i pochwy.

Objawy: Świąd i pieczenie sromu, gęste, przypominające twarożek upławy, błony śluzowe rozpulchnione i pokryte białawym nalotem.

Co robić: Koniecznie idź do ginekologa! Przepisze ci on maści lub globulki dopochwowe, a w razie potrzeby także leki doustne.

Uwaga! Leczyć powinien się też partner, nawet jeśli nie ma objawów grzybicy. Do końca kuracji powstrzymajcie się od uprawiania seksu.

Czego unikać: O ile lekarz nie zaleci, nie rób irygacji pochwy (wypłukujesz nie tylko grzyby, ale i pałeczki kwasu mlekowego). Zrezygnuj z obcierających stringów i bielizny, która nie przepuszcza powietrza (zwiększa potliwość okolic intymnych). Do higieny używaj wyłącznie delikatnych żeli i pianek intymnych – zwykłe mydło i dezodoranty intymne mogą podrażniać śluzówkę.

Skóra gładka jak jedwab

Grzyby traktują nasze ciało jak... stołówkę. Do ich ulubionych dań należy naskórek. Gdy go zaatakują, zaczynamy chorować na tzw. grzybicę skóry gładkiej. Rozróżnia się kilka jej odmian.

- Grzybica odrębna pachwin – jak sama nazwa wskazuje, zazwyczaj atakuje pachwiny. Może jednak wystąpić także między pośladkami, w fałdkach na brzuchu lub pod piersiami.

Objawy: Przy grzybicy odrębnej pachwin na skórze tworzą się czerwonobrunatne plamy o wypukłych brzegach. Mogą się też pojawiać pęcherzyki, grudki i świąd.

Co robić: Koniecznie idź do dermatologa. Przepisze ci leki do przemywania i smarowania skóry, a w razie potrzeby także środki doustne.

Czego unikać: Grzyby potrzebują wilgoci. By utrudnić im życie, starannie wycieraj skórę po kąpieli. Postaraj się nie przegrzewać i nosić ubrania, które ułatwiają skórze oddychanie oraz odprowadzają pot na zewnątrz.





- Grzybica dłoni i stóp (tzw. stopa atlety) – to prawdziwa plaga, zmaga się z nią ok. 30 procent Polaków. Uwaga! Grzybicy stóp często towarzyszy grzybica paznokci.

Objawy: O tym, że grzyby zaatakowały stopy lub dłonie, świadczą zazwyczaj zaczerwienienia, łuszczenie się i pękanie naskórka albo grudki i pęcherzyki, które (gdy pękną) zamieniają się w strupki. Zmiany takie najczęściej występują między palcami, z boku dłoni, a w przypadku stóp – na podeszwie, u nasady palców (tzw. stopa atlety). Jeśli zaatakowane zostaną również paznokcie – ich płytki zmatowieją, pojawią się na nich bruzdy. Paznokcie zaczną się kruszyć.

Co robić: Początkowe stadium grzybicy stóp można leczyć samodzielnie – dostępnymi bez recepty preparatami (np. Lamisilat, Daktarin). Jeżeli jednak objawy nie ustępują albo cofają się tylko na krótki okres, idź do dermatologa.

Czego unikać: Nie stawaj gołymi stopami na podłodze w siłowni lub w brodziku prysznica, do którego mają dostęp także inni ludzie (np. na basenie, w hotelu). Nigdy nie pożyczaj cudzych butów i ręczników!

Problem z głowy

Grzyby potrafią uczynić spustoszenie na głowie. Ponieważ do ich leczenia konieczne są silnie działające środki doustne, nie zwlekaj z wizytą u dermatologa.

Objawy: Jeśli na skórze pojawią się szarożółte strupki, przez które przerastają włosy – prawdopodobnie chodzi o tzw. grzybicę woszczynową. Niszczy ona włosy (stają się matowe, suche i łamliwe) i pozostawia na skórze blizny. Drobne złuszczające się zmiany skórne, które powodują ułamywanie się włosów, to tzw. grzybica strzygąca. Podobne do niej objawy może mieć bardzo zakaźna grzybica drobnozarodnikowa.

Co robić: Stosuj zapisane przez lekarza środki, a jeśli zachodzi taka potrzeba, obetnij zaatakowane przez grzyby włosy.

Czego unikać: Nigdy nie czesz się cudzą szczotką lub grzebieniem, zwracaj też uwagę, czy fryzjer odkaża swoje przybory. Nie noś czyjegoś nakrycia głowy.

Zakaz przytulania psa i kota

Grzybica należy do zoonoz, czyli chorób, którymi można zarazić się od zwierząt. Aby do tego nie doszło, trzeba dbać o zdrowie pupila. Jak? Przynajmniej raz na jakiś czas oglądaj dokładnie jego skórę i sierść. Jeśli zauważysz podrażnienia, łuszczenie się naskórka czy łamanie włosów, zabierz zwierzaka do weterynarza. Aby uchronić pupila przed nawrotem choroby, możesz go zaszczepić (ok. 50 zł).

Uwaga! Póki zwierzak nie wyzdrowieje, szczotkuj go w rękawiczkach, a po głaskaniu i zabawie myj ręce. Nie pozwól też, by pupil sypiał w twoim łóżku.