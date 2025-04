Grzybica najczęściej atakują stopy, paznokcie i skórę, a u kobiet również pochwę. W żadnym wypadku nie należy panikować! Grzybicę można skutecznie wyleczyć. Konieczna jest jednak szybka pomoc lekarza i odpowiednie zachowania higieniczne.

Grzybica stóp - Przyczyny

Wywołują ją grzyby z rodzaju dermofitów. Należy do chorób cywilizacyjnych. Szacuje się, że na grzybicę stóp choruję 15–30 proc. ludzi na świecie.

Grzybicą najłatwiej się zarazić, chodząc bez klapek po płycie basenu oraz w łaźniach publicznych.

Sprzyja jej także noszenie nieprzewiewnego obuwia (np. latem mocno zabudowanych butów sportowych). Dlatego często z tym problemem borykają się często aktywne fizycznie i sportowcy – intensywnie się pocą, a nie zawsze mogą nosić buty odkryte i lekkie.

Na grzybicę stóp częściej chorują również diabetycy – skóra na ich stopach zwykle jest delikatniejsza i bardziej skłonna do urazów i nadkażeń, również grzybiczych.

Na takie dolegliwości narzekają również osoby, które cierpią na wady stóp. Płaskostopie poprzeczne, haluksy czy palce młoteczkowate powodują zmianę anatomicznego kształtu stopy. A to sprawia, że jej skóra bywa uciskana w miejscach, które nie są do tego przystosowane, i łatwiej ulega maceracji.

Grzybica stóp - Objawy

Zaczyna się od zmian między palcami. Naskórek w tych miejscach staje się wilgotny i pomarszczony. Tworzą się na nim pęcherzyki i nadżerki. Dodatkowo pot nabiera bardzo nieprzyjemnego zapachu, a chore miejsca swędzą i bolą tak mocno, że utrudnia to chodzenie. Jeśli nie zareagujemy szybko, grzybica nie zatrzyma się na samych palcach, a rozleje na całe stopy.

Grzybica stóp - Leczenie

Powinno odbywać się pod okiem dermatologa. Najczęściej stosuje się maści i kremy (na receptę) – miejscowo, dwa razy dziennie. Warto pamiętać, że leczenie powinno trwać jeszcze dwa tygodnie po ustąpieniu objawów. W niektórych wypadkach lekarz może zalecić również przyjmowanie tabletek o działaniu anygrzybiczym.

Grzybica paznokci

Często jest następstwem grzybicy stóp. Statystyki mówią, że na grzybicę paznokci cierpi około 20 proc. Polaków.

Grzybica paznokci - Przyczyny

Tak jak w wypadku grzybicy stóp głównym źródłem zakażeń są baseny, łaźnie, sauny.

Można się nią zarazić, używając cudzych butów, skarpet lub przyborów do pedikiuru.

Częściej chorują na nią osoby, które mają uszkodzoną płytkę paznokcia (np. zbyt krótko przyciętą). Wówczas z łatwością grzyby się pod nią przedostają.

Chorobie sprzyjają też noszenie za ciasnych butów i tipsów.

Grzybica paznokci - Objawy

Zaatakowany przez grzyby paznokieć zmienia wygląd. Najpierw pojawiają się na nim białawe przebarwienia, później żółte i brązowe. Płytka łuszczy się i rozwarstwia. Trudno ją przyciąć, bo staje się coraz grubsza. Stopy brzydko pachną, gdyż pod paznokciami gromadzą się grzybicze złogi.



Grzybica paznokci - Leczenie

Jeśli pójdziesz do lekarza, gdy tylko zauważysz pierwsze zmiany w wyglądzie paznokcia, to prawdopodobnie wystarczy smarowanie specjalnym lakierem (Nailner, Oliprox) lub naklejanie specjalnych plastrów zawierających substancje grzybobójcze. Przy bardziej rozległych zmianach stosuje się leki doustne (na receptę).

Grzybica pochwy

Powstaje, gdy zaburzeniu ulega naturalna flora pochwy, której zasadniczym składnikiem są pałeczki kwasu mlekowego. Kiedy jest ich mniej, zmienia się jej odczyn – z kwaśnego na zasadowy. A to powoduje, że zarazki mają łatwiejszy dostęp do śluzówki pochwy. Tę okazje najczęściej wykorzystują grzyby (zwykle drożdżaki Candida albicans). Zaczynają się wtedy bardzo szybko namnażać i doprowadzają do kandydozy, czyli grzybicy pochwy.

Grzybica pochwy - Przyczyny

Po pierwsze, nasze błędy higieniczne, np. noszenie sztucznej bielizny, za częste podmywanie się, stosowanie irygacji, zbyt rzadkie zmienianie podpasek, szczególnie latem.

Na tego typu infekcje częściej cierpią również kobiety po antybiotykoterapii i te, które stosują antykoncepcje hormonalną.

Zakażenie grzybami można złapać także, siadając bez bielizny np. na ławeczce w szatni na pływalni.

Grzybica pochwy - Objawy

Pojawia się biała, grudkowata wydzielina z pochwy o słodkawym zapachu. Upławom towarzyszy również pieczenie i uporczywy świąd.

Grzybica pochwy - Leczenie

Stosuje się globulki dopochwowe, maści (np. Lactovaginal, Clotrimazolum i inne – na receptę), rzadziej leki doustne (na receptę).

Uwaga! Leczeniu musi poddać się również partner, nawet jeśli nie ma objawów choroby (powinien smarować penisa maścią przepisaną kobiecie przez lekarza).