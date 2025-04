Jeśli w okolicach intymnych pojawił się świąd, pieczenie, ból, a także upławy, nie czekaj, zgłoś się do lekarza. To zapewne jest grzybica pochwy. Trzeba ją wyleczyć, by nie doszło do powikłań.

Grzybica pochwy, inaczej zwana kandydozą lub drożdżycą pochwy to bardzo częsta infekcja dróg moczowo-płciowych u kobiet wywołana drożdżakami z rodziny Candida albicans. Raz w życiu dotyka aż 75 kobiet. Łatwo ją zwalczyć przywracając równowagę mikroflory bakteryjnej okolic intymnych.

W naszym ciele, także w okolicach intymnych, na co dzień bytują miliardy bakterii (ok 2 kg wagi ciała). Jedne z nich są dobroczynne, inne wręcz przeciwnie - mogą być źródłem chorób. I w idealnych warunkach oba te rodzaje bakterii żyją obok siebie w równowadze.

Skąd bierze się grzybica pochwy?



Do grzybicy pochwy najczęściej dochodzi na drodze tzw. endogennej, gdy na skutek różnych czynników ta równowaga zostaje zaburzona. Wtedy przeważające w niej "dobre" bakterie z rodzaju Lactobacillus (pałeczki kwasu mlekowego) giną w dużych ilościach, a ich miejsce zajmują szybko namnażające się drożdżaki z rodzaju Candida. Do grzybicy pochwy, ale znacznie rzadziej dochodzi na skutek zakażenia z zewnątrz, np. w trakcie kontaktów seksualnych.

Prawidłowy stan mikroflory zależy od wielu czynników:

gospodarki hormonalnej

kwaśności pochwy (odpowiednie PH to 3,8-4,2)

temperatury

dnia cyklu miesiączkowego

wieku kobiety

rodzaju stosowanej antykoncepcji.

aktywności seksualnej

sposobu higieny

a także przyjmowanych leków (szczególnie antybiotyków)

Na grzybicę pochwy szczególnie narażone są więc przez to:

kobiety w ciąży oraz w okresie menopauzy, gdy następują w organizmie duże zmiany hormonalne (np. wysychanie błon śluzowych w trakcie klimakterium)

osoby chorujące na cukrzycę

po antybiotykoterapii

po terapii hormonalnej

ogólnie osłabione po chorobie, przepracowaniu czy dużym stresie.

Na ryzyko wystąpienia drożdżycy wpływają też praktyki higieniczne:

używanie wspólnych ręczników czy klapek pod prysznic

korzystanie z publicznych toalet

zbyt mała lub nadmierna higiena (w tym irygacje), czyli usuwanie naturalnej flory bakteryjnej chroniącej przed zakażeniem.

Objawy grzybicy pochwy



Objawy grzybicy pochwy trudno pomylić z inną chorobą. Wyjątkowo rzadko przebiega bowiem bezobjawowo, gdy jedynym wskaźnikiem, że coś jest nie tak, bywa pieczenie po stosunku płciowym.

Najczęstszymi objawami są:

świąd i pieczenie okolic intymnych (pochwy a także sromu)

okolic intymnych (pochwy a także sromu) pieczenie przy oddawaniu moczu

przy oddawaniu moczu upławy

Ważna wskazówka: wydzielina z pochwy

Naturalna wydzielina w pochwie jest bowiem przezroczysta, bezwonna lub gęściejsza i lekko biaława w trakcie owulacji. Gdy dochodzi do zakażenia, wydzielina zmienia konsystencję i zapach. Staje się gęsta, przypomina grudki sera twarogowego o białawym lub nawet żółtawym kolorze. Nieprzyjemnie pachnie.

Domowe sposoby na grzybicę pochwy

By zwalczyć grzybicę pochwy, trzeba jak najszybciej doprowadzić do odbudowy naturalnej flory bakteryjnej. Służą do tego preparaty probiotyczne z odpowiednimi szczepami bakterii Lactobacillus. Preparaty te można stosować miejscowo (dopochwowo) lub doustnie, by równocześnie chroniły przewód pokarmowy. Należy też wyeliminować z diety cukier, którym żywią się wywołujące infekcję bakterie z rodziny Candida. Wprowadzić za to do codziennego menu kefiry i jogurty z kulturami bakterii.

Poza tym zaleca się:

noszenie bielizny z bawełny

z bawełny rezygnacja z tamponów w trakcie miesiączki

w trakcie miesiączki stosowanie płynów do higieny intymnej o neutralnym pH lub zawierających kwas mlekowy

o neutralnym pH lub zawierających kwas mlekowy unikanie basenów, miejskich toalet itp.

Leki na grzybicę pochwy

Grzybicę pochwy trudno jednak zwalczyć domowymi sposobami. Te mogą służyć jedynie do łagodzenia objawów. Najczęściej stosuje się leczenie miejscowe, np. maści lub kremy zawierające nystatynę. W trudniejszych przypadkach lekarz zapisuje leki doustne.

Czasami stosuje się tez kremy i maści ze sterydami. Tego typu specyfików nie należy jednak używać długo, gdyż zmieniają trwale miejsce dotknięte chorobą.

Niestety, grzybica lubi nawracać ( do nawrotów dochodzi u co najmniej połowy z 75 proc, które raz w życiu ją przejdą). To że nie ma objawów, nie oznacza, że została zupełnie wyleczona. Dlatego nawet jeśli objawy ustąpią po kilku dniach, trzeba przejść cały cykl leczenia, bo inaczej choroba powróci.

Poza tym w trakcie leczenia podczas kontaktów intymnych warto używać prezerwatywy, by nie zakazić partnera. Grzybica penisa nie daje bowiem objawów i trudno stwierdzić, kto kogo zaraża. W takim wypadku powinny przeleczyć się oboje (najczęściej tym samym preparatem), a w trakcie stosunków używać zabezpieczenia.

Grzybica pochwy a ciąża

Na ryzyko zachorowania na grzybicę pochwy szczególnie narażone są kobiety w ciąży, kiedy dochodzi do znacznych zmian w gospodarce hormonalnej i zmienia się odczyn pochwy z kwaśnego na zasadowy. Grzybicę pochwy w ciąży trzeba wyleczyć jak najszybciej, ponieważ może doprowadzić nawet do przedwczesnego porodu. A w trakcie porodu do zakażenia dziecka. Najczęściej stosuje się wówczas leki miejscowe, które nie zagrażają płodowi.