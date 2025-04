Grzybica stóp

Każdy, kto chodzi boso po mokrych podłogach w pomieszczeniach publicznych, np. wspólne przebieralnie, łazienki, baseny, prysznice, może zarazić się grzybicą stóp. Jeśli pojawi się taki problem należy walczyć z nim ostro i zdecydowanie, im zadziałamy silniej tym lepiej.

Reklama

Nieleczona grzybica może się przenosić na pozostałe części stopy, a także na paznokcie. Im bardziej choroba jest zaawansowana, tym bardziej uciążliwa staje się dla chorego. Z czasem może utrudniać chodzenie, a często nieodzowna staje się wizyta u lekarza.

Grzybicę wywołują, dermatofity, czyli grzyby z rodzaju Trichophyton, głównie T. rubrum i T. mentagrophytes, Microsporum, Epidermaphyton. Do rozwoju potrzebują ograniczonego podłoża, np. skóry, rozwijają się w szybkim tempie, a ich zarodniki są bardzo trwałe i łatwo wywołują zakażenie.

Grzybica jest schorzeniem przewlekłym, atakującym najczęściej okolicę krocza, skórę głowy, stopy i twarz.

Objawy

Pierwotnym objawem są pęcherzyki i strupy na brzegach podeszwy lub między palcami stóp, nadmierna potliwość. Następnie dochodzi do pękania naskórka, który rozmięka i złuszczy się płatami, towarzyszy temu swędzenie, pieczenie i zaczerwienienie w miejscu, które jest objęte infekcją.

Zlekceważenie pierwszych objawów grzybicy może doprowadzić do powikłań, np. zakażenia paznokci. Pojawiają się na nich biało-żółte smugi, płytka matowieje, ulega zgrubieniu i kruszy się.

Jak walczyć z grzybicą?

Przede wszystkim należy zaopatrzyć się w środki zawierające mikonazol, klotrimazol, oksykonazol, terbinafinę, takie jak Daktarin, Clotrimazol (są dostępne bez recepty). Trzeba wcierać niewielką ilość leku w zainfekowane miejsce 2-3 razy dziennie, ale nie odstawiaj lekarstwa, kiedy ustąpią objawy – stosuj je, przez co najmniej 2 tygodnie.

Skuteczne leki można znaleźć również w kuchni. Soda oczyszczona przynosi ulgę, zmniejsza swędzenie i pieczenie między palcami. Do łyżki sody dodać tyle wody, aby powstała konsystencja pasty, natrzeć chore miejsce a następnie dokładnie spłukać i wysuszyć stopy. Na koniec posypać stopy mąką kukurydzianą używając jej jako talku.

Łagodząca kąpiel dla stóp: 4 łyżki soli rozpuść w litrze ciepłej wody, następnie mocz stopy 5-10 min.

Herbata zawiera garbnik (tianinę) - naturalny środek ściągający, który znakomicie osusza spocone stopy. Do litra gotującej się wody wrzuć 5 torebek herbaty i gotuj jeszcze przez 5 min. Następnie poczekać aż będzie letnia i moczyć stopy przez 30 min.

Przede wszystkim profilaktyka!



po kąpieli dokładnie wytrzyj i osusz stopy,

noś zawsze czyste, bawełniane skarpety (naturalne włókna najlepiej wchłaniają wilgoć), prać skarpety, rajstopy, pończochy w temp. 60° C,

aby skóra stóp mogła swobodnie oddychać, noś tylko płócienne lub skórzane obuwie,

wsypuj do butów specjalny grzybobójczy środek lub użyj podobnego aerozolu (aby usunąć wszystkie zarodniki rozpyl na szmatkę środek i dokładnie wytrzyj wnętrze butów po ich zdjęciu),

w miejscach publicznych noś zawsze klapki, sandały, itp.

stosowanie preparatów, które zmniejszają wydzielanie potu, likwidują przykry zapach i chłodzą stopy - dostępne w postaci zasypek (pudrów), kremów i aerozoli.

Preparaty przeciwgrzybiczne:



CLOTRIMAZOLUM 1% KREM 20 G,

CLOTRIMAZOLUM 1% PŁYN 15 ML,

DAKTARIN 2% KREM 30 G,

DAKTARIN 2% PUDER LECZNICZY W AEROZOLU 100 G,

LAMISILATT 1% KREM/ ŻEL15 G,

MICETAL 1% ŻEL 100 G,

PHYTO NAGELPROTEKTOR KOREKTOR DO PAZNOKCI RĄK I STÓP SZTYFT 4 ML

Reklama

J. Ramoss