Mokasynowa, stopa atlety albo po prostu grzybica stóp – to różne postaci tej samej choroby. Wywołują ją grzyby, które traktują naskórek niczym... stołówkę. Żywią się nim i szybko się namnażają. O tym, że mamy do czynienia z taką niechcianą kolonią, świadczą charakterystyczne objawy:

- pękanie i macerowanie naskórka (wygląda jakby był wilgotny i pomarszczony);

- zaczerwienienia, łuszczenie i pękanie naskórka albo grudki i pęcherzyki, które (gdy pękną) zamieniają się w strupki.

Zmiany takie najczęściej występują między palcami (zwłaszcza III i IV oraz IV i V – licząc od największego), u ich nasady i na stykającej się z nimi części podeszwy. Jeśli grzyby zaatakują również paznokcie – ich płytki zmatowieją, pojawią się na nich bruzdy. Paznokcie zaczną żółknąć, grubieć i się kruszyć.

Reklama

Na początku możesz się leczyć sama

Gdy tylko zauważysz pierwsze objawy grzybicy, zacznij terapię. Im prędzej to zrobisz, tym kuracja będzie prostsza i krótsza. Przy początkowym stadium choroby często wystarczy zastosować dostępne bez recepty maści i kremy grzybobójcze (np. z serii Lamisilat czy Daktarin). Jednocześnie trzeba również:

- zdezynfekować buty i skarpetki – samo pranie czy mycie nie wystarczy. Należy użyć roztworu na bazie formaliny (na receptę) lub chinoksyzolu (tabletki do rozpuszczania w wodzie). Ponieważ nie da się w ten sposób odratować rajstop i pończoch, trzeba je wymienić na nowe. Noszenie starych może bowiem powtórnie zakazić stopy;

- korzystać z oddzielnego ręcznika do stóp – aby nie przenieść choroby w inne miejsce ciała i nie zarazić pozostałych domowników;

- zrezygnować z długiego, częstego moczenia nóg – rozpulchniony przez wodę naskórek ułatwia bowiem namnażanie się grzybów. Aby do tego nie dopuścić, trzeba myć stopy dokładnie, ale krótko. Potem zaś dokładnie je wytrzeć, szczególną uwagę zwracając na przestrzeń między palcami.

Uwaga! Jeżeli objawy nie ustępują albo cofają się tylko na krótki okres, idź do dermatologa. Przepisze ci on leki do przemywania i smarowania skóry, a w razie potrzeby także środki doustne. To ważne, byś stosowała je według zaleceń. Przy zaawansowanej lub przewlekłej grzybicy kuracja może trwać nawet ponad miesiąc i wymagać np. porannej i wieczornej aplikacji leków. Pomijanie dawek albo zbyt wczesne przerwanie terapii (gdy tylko ustąpią objawy) może wydłużyć proces leczenia. Część grzybów bowiem przeżywa, co więcej uodpornia się na leki.

Reklama

Co robić, by uniknąć nawrotów choroby

Grzybica może przytrafić się każdemu, bez względu na wiek i płeć. Ale na jej wystąpienie i nawroty najbardziej narażone są osoby, które:

- cierpią na nadmierną potliwość stóp – wilgoć sprzyja rozwojowi grzybów. Aby stopy były suche, warto stosować przeznaczone do nich antyperspiranty i talk, często zmieniać skarpety i nosić wygodne, przewiewne obuwie;

- używają klasycznego, zasadowego mydła – lepsze są płyny o neutralnym lub kwaśnym pH;

- mają cukrzycę lub cierpią na chorobę upośledzającą krążenie krwi w nogach – w takim przypadku równolegle do grzybicy trzeba leczyć także te dolegliwości.