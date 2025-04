Badania laboratoryjne tarczycy

Tarczyca to gruczoł, który „jak tarcza” przykrywa naszą tchawicę. Zbudowana jest z dwóch płatów, połączonych przewężeniem i schematycznie ma kształt motyla z rozłożonymi skrzydłami. Tarczyca wydziela kilka specyficznych hormonów, dzięki którym nasz organizm właściwie funkcjonuje. Zaliczamy do nich: trijodotyroninę, tyroksynę i kalcytoninę. Inną nazwą tarczycy funkcjonującą w wielu źródłach jest określenie: „gruczoł tarczowy”.

Hormony tarczycy



Jak wspomniano wcześniej, tarczyca wydziela trzy hormony. Pierwszym z nich jest trijodotyronina – T3, która jest najaktywniejszym hormonem tego narządu. Powstaje na skutek odjodowania tyroksyny – T4, głównego hormonu tarczycy. Trijodotyronina zawiera trzy atomy jodu, natomiast tyroksyna cztery. Niedobór trijodotyroniny i tyroksyny obserwuje się w niedoczynności tarczycy, natomiast w nadczynności, mamy do czynienia z ich nadmiarem. Kalcytonina to hormon biorący udział w regulowaniu gospodarki wapniowo-fosforanowej w naszym organizmie, czyli np. odpowiada za prawidłową mineralizację kości.

Możliwe przyczyny nadczynności tarczycy



Istnieje wiele stanów chorobowych, w których obserwuje się nadczynność tarczycy. Zwykle są to choroby immunologiczne. Główną z nich jest choroba Graves-Basedova, której znamiennym objawem jest wytrzeszcz oczu i znaczne zaburzenia pracy organizmu, wiodące do wyniszczenia. Inne przyczyny to:

wole guzkowe toksyczne, czyli obecność wielu guzków w tarczycy,

guzy przysadki wydzielające hormon tyreotropowy –TSH,

przyjmowanie dużych ilości jodu,

niewłaściwie dawkowane preparaty tyroksyny,

przyjmowanie leków zawierających jod, np. amniodaron.

Nadczynność tarczycy



Możliwe przyczyny niedoczynności tarczycy



Przyczyny niedoczynności są bardzo rozmaite. Zaliczamy do nich w szczególności:

chorobę Hashimoto,

chorobę de Quervaine’a,

przebyte leczenie jodem radioaktywnym 131-I.

usunięcie tarczycy (stan po strumektomii),

radioterapia w obrębie szyi,

stosowanie leków, np. interferon alfa, węglan litu, amniodaron i oczywiście preparatów zmniejszających wydzielanie tyroksyny, czyli tzw. tyreostatyków,

obecności guzów w przysadce lub podwzgórzu,

toczącym się stanie zapalnym w przysadce lub podwzgórzu,

powikłań operacji neurochirurgicznych,

radioterapii okolic przysadki lub podwzgórza,

wady wrodzonej – czyli obecnej od urodzenia dziecka.

Niedoczynność tarczycy



Choroba Hashimoto



Profil tarczycowy



Hormon tyreotropowy (tyreotropina) – TSH

Hormon przysadkowy stymulujący produkcję i wydzielanie T3 i T4. Obniżenie poziomu tyreotropiny obserwuje się w nadczynności tarczycy, a podwyższony w niedoczynności tarczycy. Wartości referencyjne mieszczą się w granicach: 0,4-4,0 mj.m/l. Wydzielanie TSH jest pobudzane przez tyreoliberynę, produkowaną w podwzgórzu (struktura w mózgu).

Tyroksyna wolna – fT4



To wolna frakcja tyroksyny, którą oznaczamy w celach diagnostycznych zaburzeń hormonalnych. Nadmiar tyroksyny obserwowany jest w stanach nadczynności tarczycy np. choroba Graves-Basedowa, wole nadczynne (guzkowe), a niedobór w przypadku niedoczynności tarczycy (choroba Hashimoto, niedorozwój umysłowy, wole niedoczynne). Wartości referencyjne: 10 do 25 pmol/l (8-20 ng/l).

Rozszerzony profil tarczycowy



Rozszerzony profil tarczycowy obejmuje badania z podstawowego profilu tarczycowego, czyli określenie poziomu tyreotropiny oraz wolnej frakcji tyroksyny, ale jest rozszerzony o następujące parametry:

Trijodotyronina wolna – fT3



Jej nadmiar występuje w stanach z nadczynnością tarczycy, a niedobór w razie niedoczynności gruczołu tarczowego.

Wartości referencyjne fT3: 3-2,25 - 6 pmol/l (1,5 - 4 ng/l).

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej – anty-TPO



Wykonywane jest w celu wykluczenia lub powiedzenia stanu zapalnego tarczycy. Obecność tych przeciwciał, czyli ich miano jest znacznie wysokie jeżeli chodzi o zapalenie tarczycy typu Hashimoto, przebiegające z niedoczynnością tego gruczołu. Wartości referencyjne ustalane są indywidualnie dla każdego.

Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie – anty TG – raczej niewykorzystywane z powodu braku praktycznego zastosowania. Wyniki nie są miarodajne.