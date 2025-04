Na niedoczynność tarczycy około pięciokrotnie częściej chorują kobiety niż mężczyźni. Choroba może się pojawić w każdym wieku, jednak częstotliwość jej występowania jest wyższa u osób starszych. Jak ją wykryć i jak leczyć?



Niedoczynność tarczycy to choroba wywołana niedoborem hormonów tarczycy. Odpowiada

ją one za metabolizm, więc ich niedobór skutkuje spowolnieniem wielu procesów życiowych organizmu.

Ze względu na przyczyny wyróżniamy:

niedoczynność pierwotną – związaną z uszkodzeniem gruczołu tarczycy, przyczynami mogą być: zapalenie tarczycy, operacyjne usunięte całości lub części tarczycy, leczenie jodem promieniotwórczym, nadmierna podaż jodu lub jego niedobór, skutek uboczny leku, wrodzona niedoczynność tarczycy niedoczynność wtórną - wywołaną nieprawidłowym funkcjonowaniem przysadki (czyli wytwarzaniem zbyt małej ilości hormonu TSH) lub podwzgórza

Objawy

Głównym skutkiem niedoczynności tarczycy jest spowolnienie metabolizmu. Wiąże się to z takimi objawami jak:

zwiększenie masy ciała

uczucie zmęczenia, osłabienie, senność

trudności w koncentracji, zaburzenia pamięci

stany depresyjne

łatwe marznięcie, uczucie chłodu

przewlekłe zaparcia

sucha, zimna, blada, nadmiernie rogowaciejąca skóra

obrzęki podskórne, zatrzymywanie wody w organizmie

łamliwe włosy, czasem przerzedzenie brwi

ściszone tony i powiększona sylwetka serca (płyn w worku osierdziowym - obrzęk śródmiąższowy)

zaburzenie cyklu miesiączkowego (u kobiet)

impotencja (u mężczyzn)

Jednakże wszystkie te objawy mogą być spowodowane również przez inne czynniki i czasami diagnoza nie jest oczywista. Objawy zazwyczaj rozwijają się powoli i stopniowo, wraz ze postępującym obniżaniem się poziomu tyroksyny.

Diagnostyka i leczenie

W celu zdiagnozowania zaburzeń czynności tarczycy oznacza się w surowicy krwi poziomy hormonów: TSH, T3 i T4, aby określić czy niedoczynność tarczycy jest pierwotna czy wtórna. Stosuje się również dodatkowe badania, takie jak USG tarczycy, w celu wykrycia przyczyn choroby.

Leczenie niedoczynności tarczycy opiera się na doustnym podawaniu preparatu hormonów tarczycy. W przypadku niedoczynności wywołanej niedoborem jodu, stosuje się również doustne preparaty jodu. Leczenie jest długotrwałe.

Niedoczynność tarczycy a ciąża

Niedoczynność tarczycy może wywoływać zaburzenia miesiączkowania, ale także problemy z płodnością i zwiększoną skłonność do poronień. Nieleczona niedoczynność w ciąży może doprowadzić do tego, że dziecko urodzi się z wrodzoną niedoczynnością (choć może się ona pojawić nawet, jeśli matka nie miała żadnych problemów z tarczycą). Może także prowadzić do jego fizycznego i umysłowego niedorozwoju. Dlatego ważne jest leczenie i opieka specjalisty – w przypadku skutecznej terapii lekami dziecko najczęściej rodzi się zdrowe.

Urszula Skirtun