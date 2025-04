Gdy mężczyzna wkracza już w pewien wiek, powinien także zainteresować się sowim zdrowiem, jeśli dotychczas nie było to u niego priorytetem. Badania, jakie zaleca się wykonać u panów po trzydziestce, nie są aż takie straszne i pochłaniające mnóstwo czasu.



Reklama

Dzięki badaniom profilaktycznym możemy się dowiedzieć, jaki jest stan krwi, gospodarki węglowodanowej, lipidowej, hormonalnej. W badaniach krwi można też ocenić markery nowotworowe. Z kolei w innych dowiadujemy się np. o niedomogach serca (EKG), upośledzeniu

słuchu, które powoli przybiera znamiona epidemii oraz wadach wzroku – podczas konsultacji

okulistycznej. Niezwykle ważne jest również badanie stomatologiczne, bowiem choroby zębów jak np. próchnica i zakażenia przyzębia często stanowią przyczynę chorób serca – zapalenie osierdzia, zniekształcenia zastawek oraz schorzeń nerek i zapaleń stawów.

Cały problem w tym, żeby mężczyźni przekonali się do dbałości o swoje zdrowie i zainteresowali tym jak ich ciało funkcjonuje, czego wyraz dają wyniki badań i konsultacji specjalistycznych. W wieku 30 lat i powyżej, nadal trzeba wykonywać wszystkie badania zalecane w wieku po 20 roku życia, przedstawione już wcześniej w artykule:

Badania profilaktyczne mężczyzn po ukończeniu 20 roku życia

Do tego pakietu badań należy dołączyć jeszcze następujące:

lipidogram, czyli pomiar poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi, wykonywany raz na

pięć lat po 30 roku życia;

badanie słuchu, co pięć lat po ukończeniu 30 roku życia;

badanie prostaty w razie pozostawania w grupie ryzyka chorób gruczołu krokowego

(chorował ojciec lub brat)

Na ogół mężczyźni wybierają się na badania profilaktyczne tylko dlatego, że potrzebują

skontrolowania i potwierdzenia swojej zdolności do pracy. Rzadko się zdarza by panowie z własnej i nieprzymuszonej woli udali się na pobranie krwi i dokonanie pomiarów parametrów życiowych.

Stereotyp twardziela nie pozwala im na to by „jak kobieta latać ciągle do lekarzy”. Ale tu właśnie

mamy sekret dłuższego życia kobiet. Ponieważ na dobrą sprawę, dzięki badaniom profilaktycznym

jesteśmy w stanie bardzo wcześnie wykryć pewne schorzenia, np. wpędzające w zakłopotanie

nowotwory i zapobiec niepotrzebnym zgonom. Leczenie wówczas jest mniej inwazyjne, aniżeli w

przypadku leczenia zaawansowanych nowotworów, nad którymi czasem medycyna rozkłada ręce.

Reklama

Jak widać, łącząc wszystkie badania profilaktyczne mężczyzn po 20 i 30 roku życia, ich liczba nie

jest kolosalna. Zaledwie to 11 badań – z czego cztery otrzymuje się na drodze wykonania jednej

procedury – pobrania krwi żylnej. Jest to naprawdę niewiele i nie zajmuje aż tyle czasu jak się nam

wydaje, więc zachęcamy mężczyzn do skrupulatnych badań i dbałości o swój organizm.