Bezpieczne wakacje w górach

Lato to najweselsza i najprzyjemniejsza pora roku. Dla wielu to okres wakacji, podróży, pieszych wycieczek, górskich wędrówek… W górach powietrze jest ostre i rześkie, czyste, a rozpościerające się widoki zapierają dech w piersiach. Góry jednak mogą być niebezpieczne, zwłaszcza podczas załamania pogody, które często się zdarza. Fakt ten, jak również małe doświadczenie młodych wędrowców sprawia, iż wyjście w góry może się okazać ryzykowne.

Dlatego też zachęcamy Was do przeczytania i zapamiętania podstawowych zasad, do jakich należy się stosować planując wakacje w górach. Być może przed wyjściem nie jesteśmy świadomi zagrożeń, jednak w tym wypadku należy „dmuchać na zimne” i zwyczajnie wiedzieć więcej! Oto kilka bardzo ważnych wskazówek…

Przed wybraniem się w góry:

- dokładnie zaplanuj trasę, nie idź „na pamięć” i bez aktualnej mapy (szlaki, które pamiętasz z czasu dzieciństwa mogły się już dawno zmienić!); dokładnie przeanalizuj mapę, przewodniki i poradniki wycieczkowe

- dostosuj trasę do swoich możliwości fizycznych (nikomu na siłę nie udowadniaj, że mimo wszystko sobie poradzisz)

- sprawdź prognozę pogody na dzień wycieczki (możesz też upewnić się co do prognoz u ratowników górskich)

- ubierz się adekwatnie do warunków pogodowych („na cebulkę”, zabierz ciepłe, nieprzemakalne okrycie, czapkę i rękawiczki – nawet gdy jest ciepło, dodatkowe skarpety (na zmianę - pot działa drażniąco na skórę i może doprowadzić do bolesnych odparzeń), właściwe obuwie)

- zadbaj o wyposażenie z apteki (folię izotermiczną – złoto-srebrną, kompres gazowy, bandaż, kawałek plastra, bandaż elastyczny, żel łagodzący ukąszenia owadów, krem z filtrem UV gdy świeci słońce)

- zabierz ze sobą lekkie, łatwoprzyswajalne jedzenie o wysokiej kalorycznosci (np. herbatniki, batony, kanapki, jajka ugotowane na twardo, owoce) oraz wodę do picia

- nie zapomnij zabrać ze sobą naładowanego telefonu komórkowego, po to aby był z Tobą kontakt i, abyś Ty w razie potrzeby mógł wezwać pomoc

- zabierz ze sobą dobrą latarkę (potrzebna będzie do oświetlenia terenu lub nadawania sygnałów ratunkowych) oraz dobrze zabezpieczony, ostry scyzoryk

- w hotelu/pensjonacie/schronisku zostaw wiadomość gdzie idziesz i jaką trasą, a także czas planowanego powrotu (może okazać się potrzebny do identyfikacji Twojego położenia, gdy ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi) – pamiętaj, by nie zmieniać tej trasy!

- na szlaku przestrzegaj wskazówek; nie zbaczaj z wytyczonych ścieżek i nie niszcz przyrody; nie zaśmiecaj odpadkami środowiska górskiego

- jeśli zaskoczy Cię burza, udaj się w bezpieczne miejsce tzn. oddal się od drzew, zbiorników wodnych, metalowych konstrukcji, zejdź ze szczytów, wyłącz telefon komórkowy – schowaj się w naturalnym zagłębieniu terenu, usiądź na plecaku; jeśli jest Was więcej – rozproszcie się, ale bądźcie w zasięgu wzroku! Jeśli burza dopiero się zaczyna – zawróć ze szlaku.

- gdy pojawia się mgła – najlepiej zawrócić ze szlaku, zwłaszcza, gdy nie mamy wprawy w chodzeniu po górach i nie znamy terenu.

Wypadek w górach – jak pomoc?



1. Sprawdź czy nie grozi Ci bezpieczeństwo!

2. Zobacz co dokładnie stało się poszkodowanemu!

3. Udziel mu pierwszej pomocy tak, by wyeliminować zagrożenie dla jego zdrowia (np. opatrunek, unieruchomienie kończyny, udrożnienie dróg oddechowych)

4. Wezwij pomoc i powiedz co się stało? – patrz niżej!

5. Nie zostawiaj poszkodowanego samego, utrzymuj z nim kontakt słowny, okryj go folią izotermiczną lub kurtką!



Wzywanie pomocy:

1. Numer ratunkowy GOPR/TOPR: 601 100 300 lub numer alarmowy 112

Grupy GOPR:

Beskidzka - 33 82 96 900

Bieszczadzka - 13 46 32 204

Jurajska - 34 31 52 000

Karkonoska - 75 75 24 734

Krynicka - 18 47 77 444

Podhalańska - 18 26 76 880

Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414

2. Jeśli nadchodzą inni wędrowcy, poinformuj ich o zdarzeniu i poproś o pomoc.

3. Wołaj o pomoc: „ratunku!”, co około 10 sekund (6 razy na minutę), a nocą (w Tartrach, Bieszczadach, Karkonoszach i na Babiej Górze) błyskaj światłem co 10 sekund, po czym zrób minutową przerwę – odpowiedzią na ten sygnał są 3 błyśnięcia na minutę z minutą przerwy i kolejnymi 3 błyśnięciami.

