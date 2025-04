Zdarzają się nawet na najbezpieczniejszym placu zabaw i mamom, które nie spuszczają dziecka z oka. Co zrobić, gdy dojdzie do wypadku? Przede wszystkim nie wpadaj w panikę (tak, wiemy, będziesz tak samo przestraszona jak smyk, ale pamiętaj, że twój strach też mu się udziela) i postaraj się uspokoić płaczącego maluszka. Z poniższych informacji dowiesz się jak zapobiegać drobnym wypadkom na placu zabaw i co zrobić, jeśli mimo to dziecko zrobi sobie krzywdę:

Jak zapobiegać wypadkom na placu zabaw?

Miej zawsze dziecko w zasięgu wzroku. Zwracaj uwagę, czy maluch nie wkłada sobie niczego do buzi (np. piasku, gdy robi babki w piaskownicy).

Pilnuj, by nie podchodził za blisko huśtawki, jeśli buja się na niej inne dziecko.

Sprawdź, czy metalowe zjeżdżalnie nie są za bardzo nagrzane od słońca (mogą oparzyć).

Nie karm dziecka w trakcie zabawy. Gdy jest głodne, niech usiądzie obok ciebie i zje.

Asekuruj malca, j eśli chodzi po krawędzi piaskownicy, pokonuje tor przeszkód.

Zwracaj uwagę, by smyk siedział, gdy buja się na huśtawce lub kręci na karuzeli (stanie i kucanie są zabronione!). Zwróć uwagę, by mocno trzymał się poręczy.

Gdy malec stłukł kolano

Jeśli to tylko stłuczenie, przyłóż na kolano coś zimnego (np. butelkę z wodą). Zimno obkurcza naczynia krwionośne, zmniejsza obrzęk i ból. Jeżeli po kilkunastu minutach smyk uspokoi się, nie musicie wracać do domu. Jedź do lekarza jeżeli pojawia się obrzęk, dziecko nie chce stawać na bolącej nodze, wyraźnie utyka.

Gdy malcowi leci krew

Jeśli rana jest zanieczyszczona (ziemią, piaskiem), trzeba ją umyć. Wróćcie do domu. Nawet małe skaleczenie powinno być oczyszczone. W domu przemyj ranę silnym strumieniem letniej wody, a następnie umyj wodą z niewielką ilością mydła w płynie. Nie musisz jej dodatkowo dezynfekować wodą utlenioną. Gdy przestanie lecieć krew, zaklej ranę plastrem z opatrunkiem, by maluszek jej ponownie nie zabrudził. Opatrunek zdejmij do kąpieli. Gdy zrobi się strupek, możesz plaster zdjąć. Zabierz dziecko do lekarza jeśli rana jest duża i mocno (lub długo) krwawi.

Gdy dziecko skaleczy się szkłem

Rany po skaleczeniu szkłem są zwykle dość głębokie, mocno krwawią. Krwawienie trzeba jak najszybciej zatamować. Połóż na ranę tampon i mocno uciskaj palcami przez około 20 minut. Jedź z dzieckiem na dyżur chirurgiczny (do najbliższego dziecięcego szpitala), jeśli rana jest duża lub boisz się, że pozostały w niej resztki szkła. Może być konieczne ich chirurgiczne usunięcie i zszycie rany. Gdy jest rozległa i mocno zanieczyszczona, może być konieczny antybiotyk.

Gdy dziecko ma piasek w oku

To często się zdarza po zabawie w piaskownicy. Spróbuj drobiny piasku usunąć zmoczoną końcówką bawełnianej chusteczki. Jeszcze lepszym sposobem jest przepłukanie oka strumieniem chłodnej wody. W pozbyciu się piasku pomoże też, gdy dziecko chwilę popłacze (drobiny same wypłyną z oka). Jeśli płukanie nie pomaga, a malec skarży się na ból, czuje kłucie w oku, jest ono zaczerwienione i łzawi zabierz dziecko do lekarza.

Gdy dziecko nie może chodzić

Być może malec stanął tak, że skręcił lub stłukł nóżkę. Niech chwilę odpocznie. Jeżeli po kilku minutach wstanie i będzie się bawić, to znaczy, że wszystko w porządku. Zabierz dziecko do lekarza jeśli w okolicy kostki pojawił się obrzęk, dziecko nie chce chodzić, utyka i widać, że sprawia mu to ból. Mogło dojść do złamania lub skręcenia w kostce. Trzeba zrobić zdjęcie RTG i być może założyć maluchowi gips.

Gdy dziecko uderzy się w głowę

Uspokój malucha. Obejrzyj mu głowę, sprawdzając, czy nie ma żadnych skaleczeń. Na urażone miejsce połóż zimny okład (np. z mokrej, bawełnianej chustki). W domu na bolące miejsce przykładaj zimne kompresy (np. gazę zmoczoną wodą, kostkę lodu zawiniętą w płótno lub foliową torebkę). Bardzo skuteczny jest też żel Cold Hot Pack (trzeba go jednak trzymać co najmniej dwie godziny w lodówce).

Pamiętaj, że nawet po niewielkim urazie głowy maluszek ma prawo źle się czuć, płakać, a nawet zasnąć. Gdy śpi, ułóż go na boku i kontroluj, czy oddycha i ma tętno. Jedź do szpitala (lub wezwij pogotowie), jeśli dziecko straciło przytomność albo nie pamięta, co się stało, jest osłabione, senne, blade, wymiotuje, skarży się na ból pleców, nie może wstać. To też konieczne, gdy upadek nastąpił z dużej wysokości, dziecko ma zaburzenia widzenia, drgawki albo skarży się na silny ból głowy. W drodze do szpitala nie podawaj malcowi nic do jedzenia i picia (lekarz może zlecić tomografię komputową, którą u małych dzieci wykonuje się zwykle w krótkim znieczuleniu ogólnym).

Gdy dziecku leci krew z nosa

Przyczyny mogą być różne, np. duży wysiłek fizyczny, upał. Posadź dziecko tak, by było lekko pochylone do przodu (żeby krew wypływała na zewnątrz, a nie spływała do gardła). Uciśnij oba skrzydełka nosa. Na grzbiet nosa

i czoło połóż zimne okłady (np. mokrą chusteczkę). Uspokój dziecko. Wróćcie do domu. Jeśli krew znów zaczęłaby lecieć z nosa, możesz do każdej dziurki włożyć po jednym gaziku – ale w taki sposób, by spory kawałek wystawał (łatwo go potem można wyjąć). Jedź do lekarza jeśli przez 15 minut nie możesz zahamować krwawienia. Wizyta u lekarza (najlepiej u laryngologa) jest również konieczna, jeżeli krwawienia z nosa powtarzają się.