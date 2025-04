Wystarczy chwila nieuwagi, by maluszek wpadł w tarapaty! Na szczęście, choć domowe wypadki wyglądają dramatycznie, lekarz nie zawsze jest konieczny. Jak możesz pomóc dziecku? Zachowaj zimną krew i postępuj według naszych wskazówek.

Reklama

Pierwsza pomoc u dzieci - Oparzenie

Natychmiast włóż oparzoną część ciała pod mocny strumień chłodnej (ale nie lodowatej) wody lub przyłóż zimny okład – użyj np. zamrożonego mięsa owiniętego w ściereczkę. Nie zdejmuj ubranka z poparzonego malca, aby nie podrażnić oparzonego miejsca. Nie przekuwaj pęcherzy ani nie smaruj oparzenia tłuszczem! W ten sposób zwiększysz ból i ryzyko infekcji.

Pierwsza pomoc u dzieci - Oparzenie

Maluch upadł i stłukł rączkę lub głowę? Jeśli na miejscu stłuczenia pojawi się guz albo siniak, jak najszybciej przyłóż zimny kompres. Następnego dnia możesz obłożyć stłuczone miejsce ciepłą pieluszką albo smarować żelem z heparyną (to przyspieszy wchłanianie się podskórnego wylewu). Uwaga! Obserwuj, czy malec, który np. spadł z krzesła, nie ma objawów wstrząsu mózgu. Jeśli zacznie wymiotować, przelewać się przez ręce albo nagle stanie się senny, a jego źrenice będą nierównej wielkości, szybko jedź na pogotowie. Skontaktuj się z lekarzem także, jeśli dziecko straci przytomność (nawet na krótko), gdy pojawią się trudności w oddychaniu lub kiedy zauważysz zasinienie wokół jego oczu lub za uszami.

Pierwsza pomoc u dzieci - Oparzenie

Przede wszystkim powstrzymaj dziecko od pocierania oczka (to może tylko pogorszyć sprawę) i jak najszybciej przemyj oko solą fizjologiczną. Wpuszczaj krople zawsze od skroni w kierunku nosa. Lekko odsuń dolną powiekę, aby sprawdzić, czy ziarenko piasku albo rzęsa wypłynęła już z oka (w razie konieczności przemyj je jeszcze raz). Jeśli po godzinie oczko nadal łzawi i jest zaczerwienione, jedź z malcem do przychodni.

Pierwsza pomoc u dzieci - Oparzenie

Oczyść ranę, opłucz ją wodą i usuń drzazgi lub odłamki szkła. Delikatnie przetrzyj okolice ranki wodą utlenioną lub spirytusem. Teraz przyłóż do rany gruby kompres z gazy i mocno uciśnij. Trzymaj tak przynajmniej pięć minut, bez sprawdzania, czy krwawienie ustaje. Jeśli po tym czasie wypływ krwi się nie zmniejsza, umocuj świeży kompres bandażem, a powyżej głębokiej rany załóż opaskę uciskową (na udzie lub ramieniu). Po założeniu opaski uciskowej zapisz (najlepiej na niej) dokładną godzinę jej nałożenia i jedź z maluchem na ostry dyżur. Zbyt długotrwałe niedokrwienie grozi martwicą narządów.

Masz pytanie dotyczące zdrowia maluszka? Zadaj je na zdrowybobas.pl

Pierwsza pomoc u dzieci - Oparzenie

Zabłąkany owad będzie desperacko próbował wydostać się z ciasnego kanalika, a to może maluszka boleć. Aby pomóc dziecku, spróbuj unieruchomić muchę albo komara. Wpuść do ucha malca kilka kropli ciekłej parafiny i zadzwoń do lekarza. Uwaga! Zawsze kiedy podejrzewasz, że w uchu malucha znalazło się ciało obce (np. koralik, ziarenko), nie próbuj go wydostać na własną rękę. Jak najszybciej jedź do laryngologa. Tylko on może usunąć je z dziecięcego uszka, nie narażając małego pacjenta na przerwanie błony bębenkowej czy uszkodzenie kanału słuchowego.

Pierwsza pomoc u dzieci - Oparzenie

Jeśli temperatura jest niższa niż 38,5°C, nie dawaj malcowi leków przeciwgorączkowych – lekko podwyższona ciepłota ciała stwarza idealne warunki dla jego układu odpornościowego. Kiedy jednak gorączka jest wyższa, podaj dziecku syrop z paracetamolem albo, jeśli skończyło trzy miesiące, z ibuprofenem. Nie opatulaj malca, „żeby się wypocił”, bo to może doprowadzić do przegrzania organizmu. Podawaj dużo picia. Leki nie działają, a gorączka wciąż wzrasta? Przyłóż dziecku zimne okłady na kark, aby schłodzić krew płynącą do mózgu, albo włóż malca do wanny z wodą o temperaturze jego ciała. Powietrze w łazience będzie powoli schładzać wodę oraz zanurzone w niej dziecko.

Pierwsza pomoc u dzieci - Oparzenie

Maluch połknął monetę albo guzik? Spróbuj wywołać wymioty, np. podając wodę z solą (zrób to od razu po zdarzeniu, bo np. pół godziny później wymioty nie przyniosą żadnego skutku). Jeśli „cenny” przedmiot nie zostanie zwrócony ani nie pojawi się w pieluszce, zgłoś się z malcem do gabinetu przyjęć chirurgicznych. Jeżeli widzisz, że dziecko włożyło do buzi listek albo kwiat, wyjmij mu je z ust i podaj kilka łyków wody. Niewinna trawka nie zaszkodzi, ale niektóre rośliny doniczkowe są trujące. W przypadku ich połknięcia wywołaj wymioty u malca i zadzwoń do lekarza.

Pierwsza pomoc u dzieci - Oparzenie

Pochyl dziecko do przodu i lekko uciśnij skrzydełka nosa. Połóż na kark zimny okład. Nie odchylaj głowy malca do tyłu, bo spływająca do gardła krew może spowodować wymioty albo zakrztuszenie.

Reklama

Konsultacja: dr N. Med. Marek Pleskot, Pediatra, prowadzi prywatną praktykę w Podkowie Leśnej k. Warszawy