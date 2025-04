Zima jest piękną porą roku. Śnieg, mróz i szaleństwa z tym związane, podkreślają jej magię i wyjątkowość. Wszystko byłoby idealne, gdyby nie fakt wiecznego zaskoczenia śnieżycą. Warunki na drogach i chodnikach dla pieszych są wręcz tragiczne. Nie trudno o poślizgnięcie się i bolesny upadek. Jednak nie tylko wtedy doświadczamy zimowej traumy. Niestety sporty zimowe charakteryzują się wysokim ryzykiem kontuzji, częstokroć poważnych.

Niekiedy kończy się tylko na stłuczeniu. Ból i siniaki szybko znikają. Sprawa ma się nieco gorzej, gdy dochodzi do złamań, zwichnięć, czy skręceń w stawach. Zdarzają się i takie wypadki, w których dochodzi do rozległych i grożących zdrowiu i życiu obrażeń. Mogą to być urazy czaszkowo-mózgowe, kręgosłupa i złamania otwarte, a także te z przemieszczeniem odłamów kostnych. W pierwszych chwilach, gdy jesteśmy świadkami takich zdarzeń, wpadamy w stan bliski osłupieniu...

Z powodu braku wiedzy odwracamy się i udajemy, że nie widzimy tego, co się stało. Brak wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w takich przypadkach potęguje w nas strach, jak również wpędza w nieprzyjemne wyrzuty sumienia. Poza tym nie wiedząc, jak udzielić pomocy, często ofiarę wypadku pozostawiamy samą sobie... Pamiętajmy jednak, że nieudzielenie pierwszej pomocy w naszym kraju jest nadal karalne, a niewiedza wówczas nie usprawiedliwia!

Dla własnej satysfakcji i bezpieczeństwa, warto samemu dokształcać się z zakresu pierwszej pomocy. Nikt się nie spodziewa najgorszego, ale jednak czasem sama wiedza teoretyczna – bez praktyki, pozwala na zdrową ocenę sytuacji i podjęcie prawidłowych działań. Pomaganie nie jest trudne, jeśli dysponuje się wiedzą, odrobiną wyobraźni i chęciami. Dlatego też, zachęcamy do lektury cyklu artykułów o zimowych kontuzjach. W pierwszej części omówimy złamania kończyn. Być może kiedyś taka wiedza przyda się i Tobie!

Złamania kości

W naszym organizmie mamy ponad dwieście kości. Większość z nich może ulec złamaniu na skutek upadku, czy uderzenia. O takim urazie mówimy wówczas, gdy doszło do przerwania ciągłości kości. Kość może też nadłamać się, co oznacza, że nie doszło do całkowitego przerwania. Wyróżniamy złamania otwarte i zamknięte, z przemieszeniem odłamów kostnych lub bez przemieszczenia odłamów. Może też dojść do mnogich złamań w obrębie jednej kości bądź kilku kości. Objawy złamania:

nienaturalne ułożenie kończyny i zmiana jej kształtu

ograniczona ruchomość, opór i ból przy ruszaniu kończyną

obrzęk i zasinienie lub inne zabarwienie skóry (blade lub czerwone)

otarcia i zranienia

rana z widoczną kością i krwawiąca (w przypadku złamania otwartego)

Złamania otwarte, nie nadające się nastawić manualnie, jak również mnogie urazy, są zazwyczaj zaopatrywane operacyjnie. W innych przypadkach wystarczy czasowe nastawienie i założenie usztywniającego opatrunku gipsowego. Zaleca się również leki przeciwbólowe oraz profilaktykę zastojów krwi.

Co robić:

Gdy jesteśmy świadkami zdarzenia, w którym dana osoba doświadczyła kontuzji, wówczas niezbędna jest ocena stanu ogólnego poszkodowanego i udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasze działanie powinno być uzależnione od stopnia urazu i stanu poszkodowanego. Każdorazowo konieczna jest konsultacja lekarska, dlatego nie można zwlekać z wizytą na szpitalnym oddziale ratunkowym. Pierwsza pomoc w złamaniach obejmuje:

odseparowanie poszkodowanego od źródeł mogących potęgować obrażenie

ocenę stanu poszkodowanego (co boli, jaki jest to ból, gdzie się ulokował, czy promieniuje, czy da się znieść, jak czuje się poszkodowany)

badanie palpacyjne (znalezienie miejsca urazu, wstępna ocena obejmująca: jakość ruchu (nieprawidłowy, ograniczony), położenie kończyny (nienaturalne), kształt kończyny, jej ucieplenie, wrażliwość na dotyk, obecność odłamów kostnych i zranień, obecność obrzęku)

wezwanie pomocy medycznej, gdy uraz jest ciężki, mamy do czynienia ze złamaniem otwartym lub gdy trudno dotrzeć do jakiejkolwiek placówki służby zdrowia

w lżejszych przypadkach zawiezienie poszkodowanego do szpitala

usunięcie z palców biżuterię, ewentualnie ubranie przez jego rozcięcie

wykonanie unieruchomienia: dwa najbliższe stawy – w przypadku uszkodzenia kości, a w przypadku uszkodzenia stawów – tworzące go kości

gdy widoczne są odłamy kostne lub zranienia, okrywamy je materiałem opatrunkowym, np. gazikami i przyklejamy delikatnie plastrem; gdy krwawienie się nasila dokładamy opatrunków i uciskamy powyżej rany – co jednak powoduje ból i może być niewykonalne, dlatego konieczne jest wezwanie pomocy medycznej

zapewnienie komfortu cieplnego poprzez okrycie, ułożenie na kocu, przeniesienie do budynku, zastosowanie folii izotermicznej, okrywając złotą powierzchnią do góry

gdy poszkodowany jest nieprzytomny, kontrolujemy jego oddech i dbamy o drożność dróg oddechowych (odgięcie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy), a w razie potrzeby podejmujemy działania resuscytacyjne (30 uciśnięć klatki i dwa wdechy ratownicze lub samo uciskanie klatki piersiowej z częstością 100 uciśnięć na minutę – głębokość uciśnięć, około 1/3 głębokości klatki (około 5-8cm); minimalizujemy przerwy między kolejnymi uciśnięciami klatki, pozwalając jednak na jej rozprężenie się między każdym kolejnym uciśnięciem)

przed transportowaniem poszkodowanego, bardzo istotne jest unieruchomienie złamanej kończyny: palce: złamany palec umieszczamy np. na deseczce i wykonujemy bandażowanie od opuszek palców w kierunku nadgarstka; pamiętamy o jednoczesnym przybandażowaniu chorego palca do zdrowego; nadgarstek i przedramię: jako „szynę” używamy np. deski, prostych kijów, poskładanych gazet; podkładamy usztywnienie pod przedramię, tak aby usztywniała nadgarstek aż do łokcia (czyli od małego palca, po staw łokciowy) i obwiązujemy w trzech miejscach; następnie uszkodzoną kończynę układamy na temblaku wykonanym np. z apaszki, chusty trójkątnej, szalika, czy też odpowiedniego podwinięcia podkoszulka (przedramię zgięte w łokciu umieszczamy przy dolnej krawędzi podkoszulka, którą podwijamy tak, by chora kończyna znalazła się w „rynience” utworzonej z podkoszulka, wywiniętą krawędź dolną koszulki ewentualnie przypinamy agrafką w okolicach brzucha lub klatki piersiowej); łokieć i ramię: tu „szyną” mogą być te same środki co wyżej; kończynę unieruchamiamy zgiętą lub wyprostowaną w łokciu; „szynę” dokładnie mocujemy do kończyny, w kilku miejscach; staw skokowy i goleń: za „szynę” mogą nam posłużyć poduszki, gazety, deski, wałki z tkanin; staw unieruchamiamy poprzez ułożenie chorej kończyny na poduszce (tak by część poduszki wystawała niżej śródstopia) i dokładne umocowanie jej np. za pomocą plastrów, taśmy, bandaża, apaszek do łydki, następnie wystającą część poduszki (tą przy stopie) mocujemy na śródstopiu; pamiętamy o kontroli ucieplenia kończyny i tętna; kolano: gdy kończyna jest zgięta, nie prostujemy jej na siłę (gdy czujemy opór przy tej czynności, zaprzestajemy tego manewru); między nogami układamy wałki z kocyka, ubrań lub ręczników i obie nogi obwiązujemy taśmą, bandażami, szalikami lub apaszkami; gdy mamy dostępne np. dwie deski jedną dłuższą, a drugą krótszą, wówczas dłuższą deskę układamy zewnętrznie do nogi, krótszą wewnętrznie, a następnie mocujemy bandażami, szalami lub apaszkami; kolejny sposób to umieszczenie między wyprostowanymi nogami, wałka z koca lub ręczników i obwiązujemy taką „konstrukcję” bandażami, apaszkami, czy też szalikami – takie usztywnienie można zrobić także bez wałka, przywiązując jedną kończynę do drugiej; udo: jako szyny używamy najlepiej desek o różnej długości (o ile są dostępne), dłuższą z nich mocując przy stronie zewnętrznej kończyny, a krótszą wewnątrz, a usztywnienie mocujemy za pomocą bandaża, apaszek, szalików; w formie unieruchomienia możemy też przywiązać jedną nogę do drugiej

Czego nie robić:

Często niosąc pomoc, popełniamy błędy, niekoniecznie celowo. Warto wiedzieć, że w przypadku złamań nie wolno:

