Jakie stomatologiczne triki stosują gwiazdy, aby cieszyć się białym uśmiechem?

Triki gwiazd na białe zęby

1. Używaj kontrastowej szminki

Jednym z najpopularniejszych jest gra szminką. Nie bez powodu na tegorocznych Złotych Globach rządziły szminki w odcieniu czerwony, żurawinowym i bordowym. Miały je na sobie m.in. Lorde, Lena Dunham i Emma Stone, gwiazdy, które nie słyną ze zbyt perfekcyjnie białych uśmiechów. Skąd ta nagła miłość do czerwieni? - Mocno kontrastowa szminka potrafi sprawić, że zęby optycznie wydają się jaśniejsze nawet o 3-4 tony. Dzięki niemu tworzymy zębom ciekawą ramę, odciągając uwagę od niedoskonałości, zarówno w kształcie, jak i kolorze zębów - lek. stom. Monika Stachowicz z Centrum Leczenia i Profilaktyki Paradontozy Periodent w Warszawie.

Ale nie tylko krwista czerwień tak działa. Także szminki z niebieskimi pigmentami, które kontrastują z żółtym odcieniem zębów. Sprawdzają się także szminki w odcieniach soczystego różu np. Barbie Pink. Takie kolor wybiera m.in. Kelly Osbourne i Blake Lively. Podobnie działają błyszczyki, zwłaszcza, jeśli zęby mają szary i matowy wygląd. To one dodają im blasku, rozpraszając światło. Ale uwaga!

Eksperymentując z kolorami unikajmy szminek w odcieniu bladego różu, koralowym, pomarańczowym i fioletowym. Wpadkę z tymi kolorami zaliczyły m.in. Scarlett Johansson i Drew Barrymore.

2. Bielsze zęby dzięki makijażowi

Na szmince nie kończą się gwiazdorskie triki. W optycznym wybieleniu zębów pomaga także perfekcyjnie zrobiony make’up. Zasada ta sama, co przy szmince - kontrast. Jeśli nasze zęby mają żółtawy odcień, postawmy na chłodniejsze kolory cieni do powiek - błękity, fiolety i zielenie. - Taka paleta kolorystyczna rozprasza uwagę i odciąga ją od żółtego odcienia zębów. Optycznie stają się one jaśniejsze nawet o 1-2 stopnie - mówi dr Stachowicz. W optycznym triku pomoże także bronzer. Odpowiednie podkreślenie konturów twarzy oraz lekkie przyciemnienie cery sprawi, że żółte zęby będą mniej zauważalne. - Makijażem możemy doskonale podkreślić nasz uśmiech, zwłaszcza policzki i przestrzeń wokół ust, tworząc dla zębów odpowiednie tło, które nie eksponuje przesadnie ich mankamentów - radzi specjalistka. Po takie triki sięga m.in. Kim Kardashian.

3. "Wybielanie" zębów wazeliną

Bronzer to nie jedyny niezbędny kosmetyk w torebce gwiazdy. Okazuje się, że idealnie błyszczące zęby na czerwonym dywanie to zasługa… wazeliny. Tak, gwiazdy zanim uśmiechną się nacierają zęby kremem. To metoda stara jak Hollywood, ale wciąż stosowana. Powód? - Nabłyszczone w ten sposób zęby lepiej rozpraszają światło, to tak jakbyśmy mieli dodatkową warstwę perlistego szkliwa. Dzięki temu wszelkie przebarwienia są mniej zauważalne. Co więcej, wazelina przynajmniej na parę godzin zabezpiecza zęby przed przebarwieniami np. z wina - mówi ekspertka Periodent. Jaka jest jeszcze zaleta tego triku? Unikniemy szminki na zębach!

4. Naucz się uśmiechać

Jeśli myślicie, że uśmiech na czerwonym dywanie jest spontaniczny, jesteście w błędzie. Każda z gwiazd musiała się go kiedyś nauczyć. Jak jest główna zasada? - Uśmiech dobrze wygląda, jeśli jest zrelaksowany i nieprzesadny. Idealny uśmiech to ten, kiedy unosząc górną wargę nasze zęby lekko dotykają dolnej. Jak najwięcej pokazujmy górne zęby w uśmiechu, nigdy dolne, pokazując górne wydajemy się młodsi. Pamiętajmy także, żeby nie odsłaniać za dużo dziąseł. Uśmiech dziąsłowy nigdy nie wygląda dobrze, chociaż z czasem warga górna obniża się i widoczność tej wady może zanikać - wyjaśnia stomatolog. Kto zdaniem dr Stachowicz ma najbardziej zrelaksowany uśmiech? Charlize Theron, Jennifer Lawrence i Jessica Alba.

5. Uważaj z ciemnymi napojami

Na nic jednak make’up, szminka i w pełni zrelaksowany uśmiech, jeśli na imprezie sięgamy po czerwone wino, sok porzeczkowy, colę czy kolorowe drinki z palemką. Każdy z tych napojów barwi zęby niemal natychmiast. Jak temu zapobiec? Pij wszystko używając słomki. - W ten sposób nasze żeby nie będą miały kontaktu z garbnikami zostawiającymi plamy na naszych zębach, a sam napój trafi bezpośrednio do przełyku. Co więcej, pijąc przez słomkę unikniemy odkładania się jego resztek na powierzchni zębów, a co za tym idzie, zmniejszymy ryzyko nieświeżego oddechu - mówi dr Stachowicz.

