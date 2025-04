Zadbaj o kolor



Młode szkliwo jest twarde, połyskujące, niebiesko-szare w odcieniu. U osób starszych odcień szkliwa zmienia się na pomarańczowy, jego warstwa jest coraz cieńsza, przez co zęby nie są już tak błyszczące i jasne. – Dlatego właśnie wybielanie daje efekt odmłodzenia uśmiechu – wyjaśnia dr Iwona Gnach-Olejniczak z wrocławskiej kliniki UNIDENT UNION Dental Spa. – Nie chodzi o to, by osiągnąć śnieżnobiałą barwę armatury łazienkowej. Każdy z nas ma zapisany w genach swój odcień uzębienia. Rozjaśnienie zębów o kilka tonów (we własnej, naturalnej barwie) to sposób na dyskretne odjęcie lat – dodaje ekspert.

Polecane zabiegi

Wybielaj zęby zawsze pod nadzorem lekarza. Do dyspozycji masz metody nakładkowe i gabinetowe. Zawsze przed wybielaniem usuwaj kamień, by sprawdzić, czy nie kryją się pod nim ubytki próchnicze. To ważne także dlatego, że już sama higienizacja potrafi rozjaśnić zęby w zadowalający sposób. Spektakularny powrót do młodości zapewniają licówki porcelanowe, które idealnie naśladują kolor, przezierność i strukturę zębów młodych. A ponieważ są coraz trwalsze, pozwalają cieszyć się młodym uśmiechem nawet 8-10 lat.

Naturalny połysk zębów



Naturalną cechą młodych zębów jest połysk. Z wiekiem szkliwo ściera się, przez co uśmiech traci swój młodzieńczy blask. – Oblicza się, że w ciągu całego życia grubość szkliwa zmniejsza się z 1,5 mm do 0,5 mm – mówi stomatolog. Staje się ono porowate, a wtedy szybciej odkładają się na nim osady. Przez cienką warstwę przenikają też barwniki zawarte w pożywieniu. Zęby przebarwiają się, ciemnieją. – By zrozumieć znaczenie gładkiego szkliwa dla wyglądu uśmiechu, wystarczy wyobrazić sobie idealnie wypolerowaną, gładką karoserię auta i zestawić jej połysk z wyglądem nadwozia samochodu klepanego, nadszarpniętego rdzą – opowiada dr Iwona Gnach-Olejniczak.

Polecane zabiegi

Ratunkiem dla zębów pozbawionych blasku są dwa rodzaje zabiegów, które możesz zastosować równolegle. Pierwsze koncentrują się na odbudowie szkliwa (remineralizacja). Są wykonywane w gabinecie i kontynuowane w domu. Ratunkiem są także zabiegi mikroabrazyjne, polegające na mechanicznym polerowaniu szkliwa. Uzyskany w ten sposób połysk rozjaśni i odmłodzi twój uśmiech o kilka-kilkanaście lat.

Właściwa linia uśmiechu



Uśmiechnij się do siebie w lustrze. Widzisz, że kąciki ust szybują do góry. A jak układa się linia zębów? Czy podąża za układem warg, a może wręcz przeciwnie opada tam, gdzie zaczynają się przedtrzonowce? Jeśli tak, to znaczy, że masz tzw. odwróconą linię uśmiechu. – Linia brzegów siekaczy górnych powinna odpowiadać krzywiźnie dolnej wargi. Taki układ zapewnia młody i harmonijny wygląd – podkreśla dr Iwona Gnach-Olejniczak. Cechą zębów młodych jest także układ linii brzegów siecznych, który nazywamy skrzydłami mewy (gull shape). Te skrzydła tworzą krótsze od jedynek dwójki, idealnie gdy są krótsze o 0,5-1 mm.

Polecane zabiegi

Odtworzenie młodzieńczej linii uśmiechu przy niewielkich zaburzeniach jest możliwe za pomocą konturowania zębów. Przy większych zaburzeniach potrzebna może być interwencja ortodontyczna oraz bonding, czyli wymodelowanie licówek kompozytowych, bezpośrednio na fotelu dentystycznym oraz bez ingerencji w szkliwo pacjenta.

Motylkowe ustawienie jedynek



Najbardziej kobiecą cechą uśmiechu są dłuższe jedynki, szczególnie gdy są delikatnie obrócone do siebie, jak skrzydła motyla (tzw. motylkowe ustawienie). Ten atrybut kobiecości wśród polskich celebrytek ma na przykład Anna Mucha. – Generalnie kobiece zęby są z natury delikatne, zaokrąglone, o miękkich kształtach. Mają przezierne krawędzie sieczne i inne proporcje między szerokością a długością - mówi ekspert.

Polecane zabiegi

Jeśli uważasz, że twoje zęby są zbyt masywne i kwadratowe, możesz dodać sobie kobiecości poprzez zabieg konturowania zębów. Dyskretne wygładzenie mocnych krawędzi da spektakularny efekt. Jeśli planujesz licówki, weź pod uwagę zasady kobiecego smile designu.

Pokaż zęby!



20-latka z lekko otwartymi ustami pokazuje ok. 4-6 mm siekaczy górnych. Z wiekiem zmienia się napięcie mięśniowe, opada kontur twarzy, a grawitacja wpływa także na to, że zębów górnych pokazujesz coraz mniej (2 mm mniej co 20 lat). To postarza! – Osoby starsze nawet w półuśmiechu pokazują już raczej tylko zęby dolne, zamiast górnych. Ale zdarza się, że i 30-latka uśmiecha się, praktycznie nie pokazując górnych zębów – opowiada stomatolog. Dzieje się tak najczęściej z powodu wad zgryzu oraz nawykowego zgrzytania zębami. Zatrzymanie tego procesu to domena stomatologicznego odmładzania.

Polecane zabiegi

Z pomocą przychodzi ortodoncja dorosłych, która niweluje wady zgryzu, podnosi zwarcie i pozwala na odbudowę startych zębów za sprawą licówek kompozytowych lub porcelanowych. Efekt estetyczny można osiągnąć także podczas leczenia protetycznego, zwłaszcza gdy stan zębów i tak wymaga odbudowy za pomocą koron i mostów.

Zadbaj o dziąsła



Dziąsła osób młodych szczelnie wypełniają przestrzenie między zębami. Trójkątne brodawki międzyzębowe tworzą falisty kształt, porównywany do girlandy. Z wiekiem, ale też na skutek braku higieny, dochodzi do zaniku brodawek międzyzębowych. Odsłaniają się puste przestrzenie u nasady zębów, co jest nie tylko brzydkie, ale i groźne dla zdrowia. W tych miejscach odkłada się kamień, a zęby robią się nadwrażliwe i podatne na choroby.

Polecane zabiegi

- Z powodów zdrowotnych i estetycznych zachęcamy pacjentów do regularnego usuwania kamienia. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaleca 2 zabiegi w roku. Wykonuje się je nieinwazyjnie, bo za pomocą ultradźwięków – mówi Iwona Gnach-Olejniczak. Przy poważniejszych problemach z przyzębiem stosuje się urządzenia minimalizujące kieszenie dziąsłowe i niwelujące stany zapalne.

Zęby w komplecie



Nie chcesz się przedwcześnie zestarzeć? Dbaj o to, by zachować wszystkie zęby. Braki w uzębieniu to prosta droga do utraty podparcia kostnego ust, policzków, owalu. Nie dziw się, gdy z powodu utraty kilku trzonowców twoje rysy twarzy będą się starzeć szybciej niż u koleżanek. – To nie jest tak, że tracimy tylko ząb. Brak korzenia powoduje, że kość szczęki czy żuchwy zaczyna w tym miejscu zanikać, a skóra traci podparcie. Pojawiają się zmarszczki o obwiśnięcia – wyjaśnia ekspert UNIDENT UNION Dental Spa.

Polecane zabiegi

Najważniejsze jest dbanie o każdego zęba, plombowanie, leczenie kanałowe itd. Gdy z zębem musisz się rozstać, od razu uzupełnij ubytek. – Dla zdrowia i estetyki najlepsze są implanty, ponieważ odtwarzają korzeń i tak jak on stymulują kość do rozbudowy – podkreśla dr Iwona Gnach-Olejniczak. Nie bez przyczyny zabiegi implantologiczne są elementem Dental Face Liftingu®, metody odmłodzenia i poprawy rysów twarzy za pomocą zabiegów stomatologicznych i medycyny estetycznej.

