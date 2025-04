fot. Fotolia

Krok 1 - usuń osad i kamień nazębny

Zacznij od... sprzątania. Spokojnie, nie musisz zakładać fartucha. Po prostu zapisz się do dentysty na profesjonalny skaling i piaskowanie, które usuną osad i kamień nazębny, czyli siedliska bakterii i źródło mało estetycznego nalotu. Często to wystarczy, by rozjaśnić uśmiech, a przy tym dodatkowo zadbać o higienę. Pamiętaj Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca usuwać kamień 2 razy w roku. – Aby zęby nie pokrywały się szybko nowym nalotem, zabiegi muszą zakończyć się profesjonalnym polerowaniem szkliwa – mówi dr Iwona Gnach-Olejniczak z UNIDENT UNION Dental Spa.

Krok 2 – pasta wybielająca

Fani białego uśmiechu powinni używać na co dzień past wybielających. Najlepsze z nich będą zwalczać osad i przebarwienia nie za pomocą mechanicznego tarcia, ale przy udziale enzymów. Na opakowaniach szukaj informacji o współczynniku ścieralności, im niższy tym leszy, np. 15 RDA. Wybierz pastę dopasowaną. Jeżeli jesteś uzależniony od kawy czy herbaty (zielona zostawia większy osad na zębach niż czarna!), szukaj pasty, która zabezpieczy zęby przed tego typu nalotem. Pasty dla palaczy będą mieć formułę usuwającą plamy i przebarwienia nikotynowe. Dodatkowo zmierzą się z zapachem tytoniu. Przy wrażliwych zębach w składzie pasty szukaj formuł znoszących ból i nadwrażliwość.

Krok 3 – wybielanie w gabinecie

Zdrowe zęby można wybielić – i to nawet o 5 tonów – za sprawą wizyty w gabinecie dentystycznym. Nie wierz jednak, że zawsze wystarczy jedna wizyta, by osiągnąć pożądaną biel. To zależy od… twoich zębów. – Gabinetowe wybielanie przyspiesza zastosowanie tzw. zimnego światła – mówi dr Gnach-Olejniczak. I dodaje, że po zabiegu zęby będą początkowo dużo bielsze na skutek dehydratacji, czyli odwodnienia szkliwa. Jednak po 2-3 dniach powinny delikatnie ściemnieć. Nie denerwuj się! To naturalny proces.

Krok 4 – wybielanie nakładkowe

Równie popularnym sposobem wybielania jest stosowanie żelowych nakładek na zęby. Wykonuje się je w gabinecie stomatologicznym. To proste - samodzielnie przez kilka tygodni aplikujesz do nich preparat wybielający i zakładasz na noc. Czas trwania takiej kuracji oraz jej intensywność dobiera lekarz. Nie licz na to, że wraz z wybieleniem zębów kolor zmienią plomby, porcelanowe korony czy licówki. Jeśli są teraz w kolorze twoich zębów, po wybieleniu będą po prostu ciemniejsze. Są widoczne w uśmiechu? Wymień je 2 tygodnie po zakończeniu procesu wybielania, jaśniejszy kolor zębów będzie już ustabilizowany.

Dr Iwona Gnach-Olejniczak poleca łączenie metody gabinetowej z nakładkową. - Najpierw przeprowadzam wybielanie na fotelu dentystycznym, po czym przepisuję stosowanie szyn wybielających przez 2-3 tygodnie po zabiegu. W ten sposób osiągam szybki efekt i przedłużam trwałość wybielania – wyjaśnia stomatolog.

Krok 5 – na oporne zęby licówki

W trakcie walki o biały uśmiech może okazać się, że twoje zęby są odporne na wybielanie. Wciąż nie ma mocnych na przykład na silne przebarwienia po leczeniu tetracykliną. Jeśli masz kompleksy z powodu „cętkowanych” zębów, zdecyduj się na licówki, a nawet korony ceramiczne. Porcelanowe nakładki oprócz koloru skorygują niedoskonałości kształtu zębów. Przy okazji rozjaśnienia, zyskasz spektakularną poprawę całego uśmiechu i będziesz prezentować swoje idealne uzębienie bez zahamowań.

