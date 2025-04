Czym jest wybielanie?

Wybielanie jest procesem polegającym na utlenianiu. Do wybielania stosujemy preparaty silnie stężonych związków, takich jak nadtlenek wodoru lub nadtlenek karbamitu. Cały proces polega na tym, że związki barwne, które gromadzą się w błonce nazębnej na powierzchni zębów, są przez te preparaty utleniane, a więc zmieniają się w związki bezbarwne. Dzięki temu uzyskujemy dobry efekt kosmetyczny.

Reklama

Wybielasz zęby? Chroń usta!

Wybielanie w gabinecie polega na tym, że stosujemy bardzo silnie stężone preparaty – w związku z tym musimy przede wszystkim chronić tkanki miękkie i pierwszym etapem przygotowania do zabiegu jest założenie ochraniacza (nazywa się on spandex albo optragate).

Używamy tych jednorazowych specjalnych ochraniaczy, które odsuwają nam tkanki miękkie, zwłaszcza wargi i policzki, po to, by nie doszło do podrażnienia tych okolic. Po założeniu ochraniacza zakładamy również ślinociąg i przystępujemy do przygotowania zębów do zabiegu.

Zanim stomatolog zacznie wybielanie…

Pierwszym etapem jest usunięcie wszelkich osadów płytki nazębnej (błonki nazębnej) za pomocą specjalnej szczoteczki i pasty do czyszczenia zębów. Potem spłukujemy jej resztki, by nie zostały na powierzchni zębów, wysuszamy i przystępujemy do drugiego etapu ochrony tkanek miękkich, który polega na tym, że zakładamy specjalny płynny koferdam, który ma chronić dziąsła, a więc te tkanki miękkie, które są najbliżej zęba. Ten zabieg wykonujemy za pomocą specjalnych płynów.

Płynny koferdam zakładamy, przykrywając dziąsła, a czasami nawet okolicę przyszyjkową zębów, ponieważ ta okolica jest bardzo wrażliwa na utlenianie i może – jeśli dostanie się tam preparat utleniajacy – doprowadzić do nadwrażliwości.

Przykrywamy dziąsła, brodawki zębowe i okolicę przyszyjkową właśnie płynnym koferdamem. Następnie polimeryzujemy za pomocą lampy polimeryzacyjnej. Dzięki temu materiał twardnieje, nie spływa z zębów i dobrze chroni tkankę w trakcie wybielania.

Zobacz też: Na czym polega leczenie kanałowe zęba?

Reklama

Wybielanie czas zacząć!

Gdy mamy zabezpieczone tkanki miękkie, możemy założyć preparat. Jest to najczęściej gęsty żel – dzięki temu nie spływa w czasie wybielania. Wybielanie może trwać kilkadziesiąt minut i w związku z tym preparat musi się dobrze trzymać na zębach.

Włączamy lampę, jeśli takową posiadamy, ponieważ każde zewnętrzne źródło energii może przyspieszyć i zintensyfikować proces wybielania. Lampa wyłącza się po 15 minutach. Po tym czasie usuwamy ręcznie – za pomocą gazika lub wałeczka z ligniny – żel z powierzchni zęba, a następnie spłukujemy obficie wodą i zdejmujemy chroniący dziąsła koferdam.

Na wysuszone zęby aplikujemy albo specjalny preparat do znoszenia nadwrażliwości zębiny (która może wystąpić po wybielaniu), albo ewentualnie preparaty fluorkowe.

Na końcu pacjent ocenia jakość wybielania.

Zobacz też: Jak przezwyciężyć lęk przed dentystą?

Chcesz wiedzieć więcej o stomatologii? Odwiedź stronę www.dentowizja.pl.

dr n. med. Małgorzata Paul-Stalmaszczyk, Zakład Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi