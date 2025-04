Choć do Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra pozostał jeszcze trochę czasu, to wielkie przygotowania warto rozpocząć już teraz. Chcesz mieć pewność, że nasz uśmiech również będzie błyszczał? Zacznij nad nim pracować od dziś.

Jakie metody wybielania zębów są bezpieczne?

Na rynku dostępnych jest wiele metod wybielania. Decydując się na taki zabieg, musimy pamiętać, aby zęby były w idealnym stanie. W tym celu należy omówić szczegóły ze swoim dentystą, z pewnością pomoże on również w doborze rodzaju wybielania. Choć niekiedy ceny w gabinetach dentystycznych mogą zaskoczyć, nie warto robić nic na własną rękę. Tak zwane „domowe sposoby” krążące po internecie nie są ani efektywne, a co ważniejsze – nie są bezpieczne. Największą popularnością cieszą się soda i sok z cytryny. Niewiele osób jest jednak świadomych tego, że niszczą one szkliwo zębów. W ten sposób nie tylko nie uzyskamy oczekiwanego rezultatu, ale możemy również przysporzyć sobie wiele szkód.

Jak dbać o wybielone zęby?

Cały proces trzeba rozpocząć trochę wcześniej, nie zostawiajmy wszystkiego na ostatni moment. Panuje błędne przekonanie, że kilka chwil w gabinecie nie wystarcza. Do utrwalenia efektów wybielania niezbędne jest przestrzeganie tzw. „białej diety”. Przez pierwsze dwie godziny po zabiegu w menu pozostaje wyłącznie woda mineralna. Dopiero po tym czasie możemy włączyć kilka kolejnych produktów. W grę wchodzą jednak tylko te pozbawione barwników. – Po zabiegu szkliwo jest szczególnie podatne na wchłanianie kolorowych substancji, dlatego w menu powinny pojawić się wyłącznie niebarwiące produkty. W zamian skupmy się na mleku, jogurtach oraz serach. Zawierają one spore pokłady wapnia, który buduje zęby. W lodówce mogą znaleźć się też: drób, ryby oraz banany. Do jadłospisu włączmy tez ryż, białe pieczywo czy białko z jajek.

Których produktów unikać po wybielaniu zębów?

Po wybielaniu zdecydowanie należy ograniczyć kawę, herbatę, alkohole, jak również soki i napoje gazowane. Chcąc cieszyć się wymarzonym uśmiechem na długo zapomnijmy także o papierosach. Powodują one bardzo ciężkie do usunięcia przebarwienia. Do swojego kalendarza należy natomiast wpisać regularne wizyty u stomatologa. Efekt zabiegu utrzymamy także stosując pasty zawierające większe ilości fluoru. Zazwyczaj oznaczone są jako produkty wybielające, mogą one jednak wyłącznie podtrzymać kolor rozjaśnionych zębów.

