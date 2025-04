Wybielanie jest bezpieczne!

Wyniki badań nastrajają optymistycznie. Wskazuje się, że obecnie stosowane metody wybielania zębów zapewniają pacjentowi, zarówno skuteczność, jak i bezpieczeństwo. Preparaty stosowane przy wybielaniu są nawet łagodniejsze dla zębów niż kwasy zawarte w pożywieniu! Czasami preparaty te mogą pozytywnie oddziaływać na nasze zęby dzięki fluorowi czy azotanowi potasu, które remineralizują szkliwo. Istnieje jednak wiele przeciwwskazań do poddania się zabiegowi wybielania, dlatego najpierw powinniśmy udać się po poradę do dentysty.

Wizyta konsultacyjna to ważny element, który przybliży nas do posiadania białych zębów. Stomatolog obejrzy nasze uzębienie, przeprowadzi wywiad i zaleci optymalną w danym przypadku metodę, uwzględniając czynniki fizyczne, zdrowotne i finansowe.

Kiedy nie wybielać?

Przede wszystkim nie wybiela się zębów mlecznych, odradza się również wybielania zębów stałych u osób bardzo młodych. Kobiety w ciąży także są zmuszone do odłożenia zabiegu w czasie, co wiąże się z niedostatecznym udokumentowaniem działania preparatów stosowanych przy wybielaniu zębów. Wybielanie nie jest też wskazane u osób z nadwrażliwością zębów oraz u osób z obnażeniem szyjek zębowych (ryzyko nasilenia bólów), a także w przypadku uczuleń, rozległej próchnicy czy nieszczelnych wypełnień. W ostatnim wypadku preparaty stosowane przy wybielaniu mogą drażnić miazgę zębów.

Jeśli lekarz dentysta stwierdzi, że kwalifikujemy się do zabiegu wybielania zębów, przejdziemy odpowiednie zabiegi przygotowawcze. Zęby przed wybielaniem trzeba oczyścić z osadu lub kamienia oraz je wyleczyć.

Nakładki czy lampa?

Profesjonalne wybielanie zębów możemy przeprowadzić za pomocą:

metody nakładkowej, stosowanej przez pacjenta samodzielnie, przy pomocy wykonanej wcześniej w gabinecie specjalnej szyny, którą wypełnia się preparatem wybielającym,

metody naświetleniowej, przeprowadzanej jedynie w gabinecie stomatologicznym.

W przypadku metody nakładkowej efektem zabiegu jest wyraźne wybielenie zębów, które utrzymuje się przez całe lata. Co jakiś czas (np. raz na kilkanaście miesięcy) można zastosować wybielanie przypominające. Metoda naświetleniowa daje silny, długotrwały efekt. Można nią wybielić zęby nawet o 8 tonów,a zęby są jaśniejsze już po 3 naświetlaniu. Światło, które wykorzystuje się w tej metodzie, jest obojętne dla naszych organizmów, a dziąsła chroni specjalny żel. Dla zabezpieczenia wzroku pacjenta nakłada się mu ochronne okulary.

Obie metody są bezpieczne dla zdrowia, jeśli będą wykonane profesjonalnie. Po zabiegu wybielania, niezależnie od metody, trzeba uważać na dietę i unikać pokarmów przebarwiających. Czasami wskazane są też zabiegi zmniejszające nadwrażliwość zębów, zwłaszcza w wypadku metody nakładkowej, którą stosujemy samodzielnie, bez stałej kontroli lekarza.

