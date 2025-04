Dolegliwości bólowe związane z odcinkiem szyjnym kręgosłupa są jednymi z częściej występujących i to wśród ludzi w różnym wieku. Problemy z szyją jednak nie zawsze powodują ból wyłącznie w tym miejscu. Jeśli boli cię podstawa głowy, barki, a nawet ręce, to też może być związane z kręgosłupem szyjnym.

Składa się z 7 kręgów ułożonych w łuk i łączących głowę z klatką piersiową. To najbardziej ruchowy odcinek kręgosłupa. Dwa pierwsze kręgi są bardzo ważne - pierwszy podtrzymuje głowę, dzięki drugiemu możemy nią ruszać.

Kręgi tworzące odcinek szyjny mają delikatniejszą budowę niż pozostałe. Ta część kręgosłupa szybko się zużywa, dlatego można zaobserwować problemy z szyją już u młodych ludzi. Zbagatelizowany ból może prowadzić do rozwoju poważnych schorzeń, więc warto reagować na sygnały, jakie wysyła ciało.

Odcinek szyjny jest niezwykle obciążony - nie dość, że dźwiga głowę, to przenosi jej ciężar i siły, które powstają, gdy skaczemy, biegniemy czy ruszamy głową. Również długotrwałe siedzenie w niewłaściwej pozycji przed komputerem czy telewizorem to ogromny wysiłek dla tej części ciała.

Tkanki stają się za mało ukrwione, stawy gorzej odżywione, przez co bardziej się zużywają. Siedzący tryb życia i złe nawyki w postawie ciała przyspieszają proces zwyrodnieniowy odcinka szyjnego kręgosłupa.

Dolegliwości bólowe kręgosłupa – jak mówi nam dr n. med. Krzysztof Jagodziński, specjalista ortopedii i traumatologii w Centrum Medycznym Damiana – możemy podzielić na dwa rodzaje:

ból o charakterze stawowo-mięśniowo-więzadłowym - charakteryzuje się występowaniem miejscowym, mogą promieniować, np. ból kręgosłupa szyjnego promieniuje często do barków,

- charakteryzuje się występowaniem miejscowym, mogą promieniować, np. ból kręgosłupa szyjnego promieniuje często do barków, ból spowodowany podrażnieniem lub uciskiem struktur nerwowych - mózg odbiera to jako ból tego elementu ciała, który jest unerwiony przez dany nerw, np. w sytuacji kręgosłupa szyjnego, gdy występuje nacisk na struktury nerwowe, pacjenci często czują ból promieniujący do ręki lub palców.

Może się więc okazać, że ból ręki, który nie daje nam spokoju, tak naprawdę ma swoje źródło w problemach związanych z kręgosłupem szyjnym.

Dolegliwości, jakie często występują, są bólami promieniującymi zarówno do podstawy głowy, jak i okolicy międzyłopatkowej i często są mylone z innymi dolegliwościami – mówi dr n. med Krzysztof Jagodziński.

To, co powinniśmy robić, gdy doświadczymy takiego bólu, zależy m.in. od tego, czy ma on charakter ostry (ten trwa zwykle 3-6 tygodni), czy przewlekły. Przy tym pierwszym, poza farmakoterapią, stosuje się także kołnierz ortopedyczny. W drugiej zaś – wdraża leczenie usprawniające, np. fizykoterapię czy akupresurę. W wielu przypadkach pacjent kierowany jest na rehabilitację odcinka szyjnego kręgosłupa.

Ważne jest też zapobieganie problemom z kręgosłupem szyjnym. Jeśli będziesz pamiętać o kilku zasadach na co dzień, jest szansa, że uchronisz się przed problemami z tym odcinkiem kręgosłupa.

grafika: Ula Bugaeva

Jak dbać o kręgosłup szyjny?

jeśli pracujesz przy komputerze, rób regularnie przerwy, przeciągaj się i zmieniaj pozycję,

ustaw odpowiednio monitor (na wysokości oczu, żeby nie garbić się i nie zdzierać głowy) i krzesło względem biurka - stopy na ziemi, kolana zgięte pod kątem 90 stopni, plecy wyprostowane,

ćwicz co najmniej 3 razy w tygodniu - bezpieczne dla pleców jest pływanie oraz specjalne ćwiczenia na kręgosłup,

nie śpij na za wysokiej ani za niskiej poduszce.

