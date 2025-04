Uważaj na kręgosłup podczas prac domowych

Nie bez przyczyny w domu wykonując nawet drobne prace, narzekasz potem na bóle w plecach. A przecież kręgosłup jest narażony na urazy także w czasie realizowania takich czynności.

Pewnie nie przepadasz za myciem naczyń? Nie Ty jedna. Dlatego w końcu wymyślono tak przydatne zmywarki do naczyń. Niestety, nie każdy ma taką zmywarkę w swoim gospodarstwie domowym i trud zmywania zna lepiej niż nikt inny. Czy Ty także należysz do tego grona? Możesz sobie ulżyć w trakcie zmywania, tak, abyś nie odczuwała przynajmniej bólu kręgosłupa. Zrobisz to dzięki małemu, podręcznemu stołeczkowi, który najlepiej postaw obok szafki ze zlewozmywakiem i myjąc naczynia kładź na nim raz jedną, raz drugą nogę. Nie próbuj tylko wykonywania czegoś w rodzaju tańca … zachowaj oczywiste odstępy czasowe, tak jak będzie Ci wygodniej.

Unikaj prasowania na stojąco! Tę czynność najzdrowiej dla kręgosłupa jest wykonywać z pozycji siedzącej. Wtedy nie jest on nadmiernie obciążony. Jednak większość kobiet, Ty pewnie również, nie lub i nie stosuje prasowania na siedząco. W takim wypadku należy stać przy desce do prasowania w lekkim rozkroku, ruszając całym ciałem, zgodnie z kierunkiem prasowania, raz w lewo raz w prawo. I nie zapomnij ustawić poziomu deski na wysokości Twojego pasa!

Tak samo jak i w przypadku prasowania, tak podczas wykonywania innych czynności domowych staraj się siedzieć, nie stać. Oczywiście na ile wykonywanie danej pracy daje taką możliwość. Chcesz obrać ziemniaki na obiad, warzywa do sałatki, a może trzesz na tarce buraczki? Przecież równie dobrze możesz wszystko to robić siedząc wygodnie na kuchennym krześle.

A odkurzanie podłóg? Ile razy zamiast dostosować za pomocą regulacji rurę odkurzacza do swojego wzrostu, używałaś go pochylona w kierunku podłogi jak starsza, pogarbiona pani? Przecież w komplecie do każdego odkurzacza właśnie po to dodawane są dodatkowe rurki pozwalające na przedłużenie wysokości części pochłaniającej kurz i śmieci, aby odkurzanie było wygodne i nie powodowało bólu w kręgosłupie. A co z myciem podłóg? Czy należysz do grona pań, które twierdzą, ze podłoga nie zostanie lepiej umyta, wtedy, jeśli nie zrobi się tego za pomocą szmatki i w pozycji na kolanach? Po co w takim razie te wszystkie udogodnienia w Twoim schowku w postaci mopów i mioteł? Nie lekceważ tych zwykłych czynności i wykonuj je w najlepszej dla Twojego kręgosłupa pozycji, a będziesz mieć pewność, że sobie nie szkodzisz.

Nawet wtedy, gdy robisz w domu duże sprzątanie, bo na przykład idą święta lub zmienia się pora roku, nie zapominaj o kręgosłupie. Przesuwanie szaf, wersalek, sof i ciężkich foteli to nie jest zajęcie dla kobiety. Dlatego postaraj się wciągać w te rzadkie generalne porządki swojego partnera, który męskim ramieniem wesprze Cię w pokonywaniu tych trudnych przeszkód. On niech także nie zapomina, że przez zbędne podnoszenie ciężarów może spowodować urazy swojego kręgosłupa. Dlatego dobrze sprawdzającą się radą, jest podkładanie szmatek, na których można z łatwością przesuwać obszerne i nielekkie sprzęty.

Ostatnim już przykrym w konsekwencjach codziennym obowiązkiem jest noszenie zakupów. Najczęściej robione rzadko, ale w dużych ilościach powodują, że przez noszenie tak ciężkich toreb, wyginasz kręgosłup na lewo i prawo. Ale w tym wypadku nie służy to jego dobrej formie. Zbyt obciążony, najczęściej nierównomiernie szybko ulega urazom. Dlatego postaraj się, chociaż, nie robić jednorazowo dużych zakupów, gdy nie masz do tego odpowiedniego środka transportu i jesteś skazana na doniesienie ich własnoręcznie do domu. W niektórych przypadkach, możesz także skorzystać z pomocy bliskich. Zaangażuj ich w tę przyjemną czynność, jaką są rodzinne zakupy. Ciężar sprawunków rozłoży się na większą ilość ramion i żadnemu z nich nie przyniesie szkody.

