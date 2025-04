Przepuklina kręgosłupa boli. Zwykle jest wynikiem przeciążenia, może dotyczyć różnych odcinków kręgosłupa. Siedzący tryb życia sprzyja powstawaniu przepukliny.

Przepuklina kręgosłupa, potocznie zwana dyskopatią lub wypadnięciem dysku, polega na wysunięciu się jądra miażdżystego dysku międzykręgowego poza przestrzeń ograniczoną trzonami kręgów. Powoduje to ucisk na rdzeń kręgowy lub odchodzące od niego nerwy.

Najczęściej diagnozuje się ją w odcinku lędźwiowym (70% przypadków) i szyjnym (20% przypadków) kręgosłupa.

Najczęściej towarzyszy jej ból, ale jego nasilenie, podobnie jak i inne objawy, są różne w przypadku dyskopatii różnych odcinków kręgosłupa. I tak:

Przepuklina kręgosłupa szyjnego

Objawy początkowo nie są alarmujące i należą do nich:

sztywność szyi,

trudności w swobodnym poruszaniu głową

lekki ból (jak pokonać ból szyi).

Z czasem dołączają do nich: mrowienie w rękach, a także bóle i zawroty głowy, rwa barkowa.

Przepuklina kręgosłupa piersiowego

Objawia się bólami promieniującymi do żeber, które nasilają się wyraźnie podczas śmiechu, kaszlu i kichnięcia. Często przepuklina kręgosłupa piersiowego manifestuje się też:

Przepuklina kręgosłupa lędźwiowego

Najczęściej pojawia się silny ból w krzyżu, promieniujący do biodra, czy dalej do kończyny dolnej i utrudniający poruszanie się. Może, choć nie musi, pojawić się mrowienie w nodze lub utrata w niej czucia. Do mniej typowych objawów przepukliny kręgosłupa lędźwiowego należą:

bóle w pachwinach,

nasilone parcie na mocz,

ból przy oddawaniu stolca.

Leczenie przepukliny kręgosłupa to przede wszystkim rehabilitacja i ćwiczenia. Ponieważ dyskopatia może pojawić się w różnych odcinkach kręgosłupa i mieć różne nasilenie, w każdym przypadku należy skontaktować się ze specjalistą (rehabilitantem lub trenerem personalnym posiadającym niezbędną wiedzę z zakresu rehabilitacji kręgosłupa) i z nim ustalić zakres bezpiecznych oraz szczególnie zalecanych ćwiczeń. ]

Choć ruch jest jednym ze sposobów leczenia przepukliny kręgosłupa, to nie powinien być on przypadkowy. Część ćwiczeń może okazać się szkodliwa, część nieskuteczna w przynoszeniu ulgi, a część wprost stworzona do wspomagania powrotu do zdrowia.

Ogólne zalecenia dotyczące ćwiczeń przy przepuklinie kręgosłupa obejmują wzmacnianie mięśni stabilizujących kręgosłup (m.in. przykręgosłupowe, pośladkowe i brzucha).

O tym, czy operacja jest niezbędna, powinien decydować lekarz razem z pacjentem. Najczęściej kieruje się na nią osoby, u których leczenie zachowawcze nie przynosi zadowalających rezultatów lub gdy objawy są bardzo nasilone i bardzo dokuczliwe (np. nietrzymanie moczu i stolca, trudny do wytrzymania, długotrwały ból).

W zależności od zaawansowania choroby, stosuje się różne metody operacyjne. Do najnowocześniejszych należą MED, PLDD oraz IDET.

MED, czyli mikroendoskopowa dyscektomia

Procedurę wykonuje się w znieczuleniu ogólnym pod kontrolą RTG. Przez niewielkie nacięcie w skrze wprowadza się jest endoskop, a następnie po ustaleniu faktycznego stanu dyskopatii usuwa się uciskający nerwy fragment dysku. Operacja trwa około godziny. Po 3-5 godzinach chory może wstać, a w drugiej dobie opuścić szpital.

PLDD czyli przezskórna laserowa dekompresja dysku

Operację wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. W uszkodzonym krążku międzykręgowym umieszcza się końcówkę lasera i aplikuje dużą porcję energii, która usuwa fragmenty jądra dysku, zmniejszając ucisk na nerwy. Zabieg trwa do 30 minut i jest polecany osobom we wczesnym stadium choroby oraz dla starszym. Już po kilku godzinach od operacji chory może wyjść do domu. U 90% operowanych tą metodą objawy dyskopatii ustępują, choć u części z nich dochodzi do nawrotu choroby.

IDET czyli termonukleoplastyka

Do przestrzeni międzykręgowej w znieczuleniu miejscowym wprowadza się cewnik, kontrolując jego umiejscowienie pod RTG. Następnie rozgrzewa się jego końcówkę do temp. ok. 50ºC, co powoduje obkurczenie się włókien kolagenowych pierścienia włóknistego otaczającego jądro dysku i zmniejszenie nacisku na nerwy. Dobę po zabiegu można opuścić szpital. Przez 6 tygodni trzeba nosić gorset lub pas ortopedyczny.

Żadna z opisanych powyżej metod nie gwarantuje całkowitego i trwałego ustąpienia objawów. W przypadku nawrotu bólu część chorych jest kierowana na usunięcie krążka podczas klasycznego zabiegu chirurgicznego.

