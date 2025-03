Spis treści:

Ból w pachwinie to dolegliwość pojawiająca się w zagłębieniu, w którym noga łączy się z tułowiem. Istnieje wiele możliwych przyczyn bólu w pachwinie przy chodzeniu. Chociaż zwykle wynika z nadwyrężenia mięśni, to może też świadczyć o poważnych schorzeniach, jak nowotwór złośliwy. Nie należy tego objawu bagatelizować.

Przyczyny bólu pachwiny przy chodzeniu:

Nadwyrężenie mięśni lub ścięgien – naciągnięcie mięśni to jedna z najczęstszych przyczyn bólu w pachwinie przy chodzeniu. Zwykle jest ono spowodowane gwałtownym ruchem lub dużym wysiłkiem fizycznym. Ryzyko zwiększa brak rozgrzewki przed treningiem i zbyt intensywny wysiłek.

– naciągnięcie mięśni to jedna z najczęstszych przyczyn bólu w pachwinie przy chodzeniu. Zwykle jest ono spowodowane gwałtownym ruchem lub dużym wysiłkiem fizycznym. Ryzyko zwiększa brak rozgrzewki przed treningiem i zbyt intensywny wysiłek. Zapalenie kości łonowej – jest to stan zapalny w obrębie spojenia łonowego, rozwijający się wskutek powtarzających się urazów lub przeciążeń tego miejsca; często występuje u sportowców, zwłaszcza biegaczy, piłkarzy i koszykarzy.

– jest to stan zapalny w obrębie spojenia łonowego, rozwijający się wskutek powtarzających się urazów lub przeciążeń tego miejsca; często występuje u sportowców, zwłaszcza biegaczy, piłkarzy i koszykarzy. Przepuklina pachwinowa lub udowa – powstaje gdy uchyłek otrzewnej razem z fragmentem jelita wysuwa się poza jamę brzuszną, w okolicę pachwiny. Dochodzi do tego w wyniku osłabienia lub przedarcia powłok jamy brzusznej, po uprzednim urazie, nadmiernym wysiłku fizycznym lub porodzie. Przepuklina pachwinowa częściej występuje u mężczyzn.

– powstaje gdy uchyłek otrzewnej razem z fragmentem jelita wysuwa się poza jamę brzuszną, w okolicę pachwiny. Dochodzi do tego w wyniku osłabienia lub przedarcia powłok jamy brzusznej, po uprzednim urazie, nadmiernym wysiłku fizycznym lub porodzie. Przepuklina pachwinowa częściej występuje u mężczyzn. Choroba stawu biodrowego (np. uszkodzenie obrąbka stawu biodrowego, uszkodzenie chrząstki stawu zapalenie stawu) – ból pachwiny rozwija się wówczas powoli , nasila się gdy biodro jest zgięte ,nie wystąpił konkretny uraz; z czasem dokucza sztywność i ograniczona ruchomość biodra,

(np. uszkodzenie obrąbka stawu biodrowego, uszkodzenie chrząstki stawu zapalenie stawu) – ból pachwiny rozwija się wówczas powoli , nasila się gdy biodro jest zgięte ,nie wystąpił konkretny uraz; z czasem dokucza sztywność i ograniczona ruchomość biodra, Dyskopatia w obrębie kręgosłupa lędźwiowego – choroba krążków międzykręgowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa może powodować ból w pachwinie z powodu ucisku na nerw albo nieprawidłowego chodu wynikającego z chęci odbarczenia pleców.

– choroba krążków międzykręgowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa może powodować ból w pachwinie z powodu ucisku na nerw albo nieprawidłowego chodu wynikającego z chęci odbarczenia pleców. Zwyrodnienie stawu biodrowego – ból pojawia się zwykle z przodu pachwiny lub w środku, może też promieniować do kolana.

– ból pojawia się zwykle z przodu pachwiny lub w środku, może też promieniować do kolana. Wady anatomiczne i wady postawy – do bólu pachwiny przychodzeniu mogą przyczyniać się płaskostopie, skolioza, wady anatomiczne stawu biodrowego, skrócenie nogi, nieprawidłowe nawyki chodzenia.

– do bólu pachwiny przychodzeniu mogą przyczyniać się płaskostopie, skolioza, wady anatomiczne stawu biodrowego, skrócenie nogi, nieprawidłowe nawyki chodzenia. Nowotwory, np. rak odbytu, rak prostaty, rak kości.

Ból w pachwinie przy chodzeniu może być rodzajem bólu przeniesionego, czyli promieniującego z innego miejsca. Taki ból powstaje wskutek podrażnienia zakończeń nerwowych włókien unerwiających te same obszary. W związku z tym ból w pachwinach może w rzeczywistości świadczyć o schorzeniu w układzie moczowo-płciowym, pokarmowym lub w obrębie kręgosłupa

Aby określić przyczynę bólu pachwiny, który pojawia się podczas chodzenia, trzeba zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Może on zlecić testy diagnostyczne w zależności od tego, jaki powód dolegliwości podejrzewa, a także skierować do specjalisty. Pomocne są przede wszystkim badania obrazowe:

USG – służy głównie do oceny tkanek miękkich, pozwala wykryć np. przepuklinę pachwinową,

RTG – służy do obrazowania kości,

rezonans magnetyczny – uwidocznia tkanki miękkie,

tomografia komputerowa – pomocne w ocenie stanu stawów i kości.

Przydatne są też badania krwi, które wykonuje się w celu oznaczenia markerów stanu zapalnego (badanie OB).

Nie zawsze ból pachwiny przy chodzeniu będzie wymagał pomocy lekarskiej. Jeżeli nie ustępuje w ciągu kilku dni, lepiej się jednak skonsultować. Również wtedy, gdy się nasila lub nawraca.

Leczenie bólu w pachwinie zależy od przyczyny dolegliwości. Głównym celem leczenia jest usunięcie czynnika powodującego objaw. Aby doraźnie złagodzić ból, stosuje się leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. paracetamol, ibuprofen, naproksen, ketoprofen). Zazwyczaj pomocna jest też fizjoterapia.

Bardziej zaawansowane techniki to zastrzyki z kortykosteroidów, artroskopia stawu biodrowego (wprowadzenie wzierników do stawu i usunięcie przyczyny bólu) lub w cięższych przypadkach wymiana stawu biodrowego.

Jeżeli ból pachwiny przy chodzeniu nasila się lub nie ustępuje, nie należy polegać tylko na domowych metodach. Mogą być one jednak skutecznym uzupełnieniem leczenia zaleconego przez specjalistę. Oto kilka pomocnych sposobów na ból pachwiny przy chodzeniu:

odpocznij i nie obciążaj nogi,

połóż się i unieś kończynę,

ogranicz chodzenie na 2-3 dni,

unikaj czynności, które wywołują ból pachwiny,

zastosuj chłodny okład (15 minut co 3 godziny) - to zmniejszy obrzęk i stan zapalny,

załóż opaskę uciskową na pachwinę - odciąża mięśnie, zmniejsza ból i stan zapalny,

zażyj lek przeciwbólowy lub przeciwzapalny (np. paracetamol, ibuprofen, naproksen).

Ćwiczenia na ból pachwiny zazwyczaj obejmują rozciąganie i wzmacnianie mięśni przywodzicieli, mięśni brzucha, mięśnia biodrowo-lędźwiowego, mięśni czworogłowych i ścięgien podkolanowych. Warto dopytać o szczegóły fizjoterapeutę. Zlecone przez niego ćwiczenia można wykonywać samodzielnie w domu.

Źródła

