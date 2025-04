Czego o piersiach nie wiedzą mężczyźni?

Kobiece piersi wzbudzają u płci przeciwnej fascynację i są obiektem pożądania. Warto zatem, by także mężczyźni nie pozostawali obojętni na profilaktykę raka piersi. Październik – miesiąc walki z rakiem piersi – to doskonały moment, by wzięli sprawę w swoje ręce. Dosłownie i w przenośni.







Współczynnik zachorowalności na raka piersi stale wzrasta. Obecnie w Polsce rozpoznano raka piersi u ponad 15 tysięcy kobiet. Liczba ta za 10 lat może powiększyć się nawet do 22 tysięcy. (źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów). Niestety, mimo alarmujących prognoz, w dalszym ciągu pozostajemy obojętni na profilaktykę, a właśnie ona mogłaby zatrzymać niepokojące tendencje.

– Kluczem do walki z nowotworem jest wczesne diagnozowanie oraz ogólna wiedza o chorobie.

Spełnienie obydwu warunków pozwala na rozpoczęcie walki z chorobą już we wczesnym stadium i może prowadzić do całkowitego wyleczenia – mówi Krystyna Popek z krakowskiego Towarzystwa Amazonek. – Świadomość Polek na temat działań jakie mogą podjąć w walce z rakiem piersi jest większa niż sprzed kilku laty. Najwyższy czas, by uświadomić także mężczyzn – dodaje.

Panowie najwyższa pora



Piersi, przez wielu uważane za esencję kobiecości, stale przyciągają spojrzenia mężczyzn. Jak

wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Wiktorii w Wellington (Nowa Zelandia), 47% mężczyzn w kontakcie z kobietą swoje pierwsze spojrzenie kieruje w stronę biustu. Skoro piersi odgrywają w męskim świecie tak znaczącą rolę, dbałość o ich zdrowie powinna leżeć w

męskim interesie. Brak wiedzy na temat profilaktyki sprawia jednak, że panowie często nie potrafią pomóc swoim partnerkom. – Nigdy nie badałem piersi mojej dziewczyny, bo nie byłem świadomy, że moja Anka powinna coś takiego robić – przyznaje Michał z Kielc. – Ale interesuje mnie jej zdrowie i nie chcę być obojętny – zapewnia.

Klucz do sukcesu



Takich mężczyzn jak Michał – chętnych do pomocy, ale bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności

– jest zapewne więcej. To głównie do nich skierowane zostało hasło – Dotykaj ich. Bądź pewny,

że nie znikną – którym czeska organizacja Breast Unit Prague promowała profilaktykę raka piersi. Celem kampanii było nie tylko uświadamianie problemu, ale też nauczenie mężczyzn badania damskich piersi.

W Polsce tego typu kampanii skierowanych do mężczyzn jest niewiele (np. Adam – Mężczyźni

Kontra Rak Piersi). Tymczasem edukacja mężczyzn z zakresu profilaktyki nowotworu piersi może prowadzić do zmniejszenia liczby zachorowań – Partnerzy, mężowie – w wielu przypadkach to właśnie panowie jako pierwsi wyczuwają i zauważają guzki nowotworowe w piersiach kobiet. Ale panów, którzy są świadomi tego, co mogą zrobić dla swoich kobiet, jest ciągle za mało – mówi Rita Tomczyk, lekarz ginekolog z ośrodka medycznego Osteomed w Krakowie.

Do wyjątków potwierdzających regułę zalicza się Pan Wojtek, który dwa lata temu wykrył guzki

z piersi swojej żony – Poczułem coś, wyczułem jakieś zgrubienie, zapytałem małżonki, czy to

normalne, bo nigdy wcześniej tego nie wyczuwałem pod palcami. Poszła do lekarza i okazało się, że ma guzki w prawej piersi. Jednak wcześnie zostały wykryte i usunięte. Moja żona ma się dobrze, od tamtej pory razem badamy się w każdym miesiącu – zapewnia.

Nie tylko badanie



Mężczyzna posiadający wiedzę na temat profilaktyki raka piersi może pomóc swojej partnerce na

różne sposoby. Może choćby wpływać na nią, by nie zaniedbywała kluczowych badań. Może też

przypomnieć albo nawet umówić wizytę u lekarza. Już samo okazywanie troski o zdrowie partnerki zazwyczaj bardzo pozytywnie wpływa na klimat w związku.

– Zgodnie z teorią Sternberga na miłość składają się trzy czynniki: intymność (bliskość),

namiętność i zaangażowanie. Udział partnera w profilaktyce raka piersi wpływa pozytywnie

przede wszystkim na intymność relacji (w sensie dbania o dobro bliskiej osoby, szacunek do niej,

dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia), jak również na zaangażowanie w związek

(poprzez autentyczne działanie na rzecz jednego ze wspólnych celów partnerów jakim jest zdrowie i życie) – mówi Barbara Romanowska, psycholog z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, dodając – Ważna jest przy tym atmosfera zaufania w trakcie badania, jak też poważne i rzetelne podejście mężczyzny do badania. Ponadto ta medyczna procedura przeprowadzana na, budzących w mężczyznach erotyczne fantazje piersiach, może doskonale funkcjonować jako element tzw. „gry wstępnej” czy erotycznego masażu, co wzmaga trzeci czynnik miłości, czyli namiętność.

Wygrywać



Profilaktyka raka piersi może ocalić zdrowie wielu kobiet. Tym ważniejsze jest, by do działań

zapobiegawczych przekonać także panów. Jak dotąd, podobnie jak pan Wojtek, wykrywają oni

guzki w piersiach swoich partnerek głównie przez przypadek. Wyposażenie ich w odpowiednią

wiedzę i umiejętności mogłoby doprowadzić do wykrycia wielu niepokojących zmian, które

obecnie wychodzą na jaw zbyt późno. A zatem panowie – wykorzystajcie październik, by wziąć

sprawy w swoje ręce.