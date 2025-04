Kobiece piersi, tak jak każda inna część ciała, podlegają wpływowi nieubłaganie upływającego czasu. Sprawdź, jak zmienia się kondycja biustu po ukończeniu 30, 40 oraz 50 lat i jak dać o swój biust w każdym wieku.

Reklama

Piersi 30+

Po 30 roku życia zaczyna zmieniać się struktura piersi. Przewaga tkanki gruczołowej nad tłuszczową powoduje, że piersi zaczynają wydawać się mniej pełne. Naturalną przyczyną utraty jędrności może być również przebyta ciąża i laktacja, które narażają skórę piersi na rozciągnięcie i rozstępy. By im zapobiec, warto do codziennej pielęgnacji biustu włączyć preparaty o działaniu odżywczym, ujędrniającym i modelującym. Panie po 30 roku życia nie powinny zapominać również o profilaktycznych badaniach usg piersi. Zaleca się, by wykonywać je raz do roku.

Piersi 40+

Po 40 roku życia zmienia się gęstość biustu, rozluźniają się też więzadła odpowiadające za jego sprężystość. Charakterystyczna w tym wieku jest również ciemniejsza obwódek sutków oraz utrata ich jędrności, spowodowana często nadmierną ekspozycją na słońce. Skutecznym sposobem przeciwdziałania utraty jędrności biustu w tym wieku są ćwiczenia wzmacniające mięśnie piersiowe m.in. codzienne pompki lub ściskanie przed sobą piłki. Poza samokontrolą, piersi 40 latek powinny być raz do roku sprawdzane poprzez zarówno usg, jak również mammografię.

Piersi 50+

Okres menopauzy to czas, w którym piersi przechodzą najdrastyczniejszą przemianę. Wskutek spadku produkcji hormonów żeńskich, więzadła sutków rozciągają się, czego konsekwencją jest obwisły biust. Częsta dolegliwością jest również nadmierna tkliwość tej części ciała. By uniknąć nieprzyjemnych objawów, zaleca się dobieranie kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji piersi w tym okresie oraz podtrzymująch biustonoszy. Pamiętaj też o regularnych badaniach kontrolnych!

Reklama

Zadbaj o zdrowie swoich piersi!

5 najważniejszych badań piersi

Jak prawidłowo zbadać piersi w domu?

Co robić, gdy swędzą piersi?

Na podstawie materiałów prasowych Dalia