Burza, wcale nie błaha sprawa

Burza to jedno ze zjawisk atmosferycznych, które wywołuje w nas silny strach. Czy jest on proporcjonalny do realnego zagrożenia?

Paraliżujące emocje

Powszechnie panująca żartobliwa opinia, że burzy boją się tylko osoby o słabym charakterze, strachliwe, czy nawet zakompleksione, nie dość, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością (to tylko złośliwe opinie, które rozchodzą się tak szybko, jak świeże bułeczki z rana w piekarni), to jest powierzchowna, bo faktyczne zagrożenie życia, jakie niosą ze sobą wyładowania atmosferyczne nie jest tematem do żartów lub kpin. Wiedzą dobrze o tym Ci, którzy w czasie trwania burzy nie są w stanie wykonywać podstawowych czynności, a emocje grają im najwyższe nuty.

Czy burza jest groźna?

Groźba burzy nie kryje się tylko w samej błyskawicy. Możliwe rażenie piorunem występuje dość rzadko. Ale nieprzychylne są także dodatkowe towarzyszące nawałnicy z wyładowaniami atmosferycznymi czynniki, jak silny, porywisty wiatr i ulewny deszcz. Zniszczenia, jakie powodują (powalone słupy, drzewa, zerwane linie wysokiego napięcia, zniszczone dachy, budynki mieszkalne, gospodarcze) to znaczna skala możliwych skutków burzy, zagrażających naszemu bezpieczeństwu. Największym jednak jest bezpośrednie rażenie człowieka piorunem. To ono sieje ogromne przerażenie, być może z tego względu, że połowa takich przypadków, kończy się śmiercią (po powierzchni ciała przechodzi energia elektryczna o wysokości 30 000 000 V).

Czego nie wolno robić w czasie burzy?

Burza czasem pojawia się nagle i równie szybko przemija, ale niekiedy może trwać nieco dłużej lub następować nawet jedna po drugiej. Bez względu na czas jej trwania istnieją pewne określone zachowania, których należy się kategorycznie wystrzegać. Tylko w ten sposób możemy sobie zapewnić odpowiednią dawkę bezpieczeństwa i realnego ograniczenia negatywnych skutków burzy. Jakiego postępowania w takim razie należy się wystrzegać?



pora burzy to nie najlepszy czas na spacer lub jazdę na rowerze, jeśli słyszymy grzmoty, widzimy pioruny, które są oznaką burzy, nie wychodźmy w ogóle z domu. Zostańmy w nim, aż do momentu, gdy nawałnica minie. Czasem prościej jest odwołać nawet ważne spotkanie, bo inaczej może się okazać, że wyjście na nie w czasie trwającej właśnie burzy, może być naszym ostatnim

nie wolno także rozmawiać przez telefon, opinia ta dotyczy nie tylko telefonów komórkowych, ale także stacjonarnych, bez różnicy czy są bezprzewodowe, czy tradycyjne z kabelkiem. Uderzenie pioruna w nadajnik lub zewnętrzną sieć telefoniczną może spowodować nawet śmiertelne porażenie piorunem osoby rozmawiającej w tym czasie

przebywając w czasie burzy w mieszkaniu nie wolno mieć bezpośredniego kontaktu z rzeczami, które mogą przewodzić prąd elektryczny (np. zlewy kuchenne, kuchenki, zmywarki, pralki, wentylatory, kaloryfery, piece, rury wewnętrzne metalowe, komputer, telewizor, aparaty telefoniczne, suszarki czy golarki podłączone do gniazdka elektrycznego itd.)

jeżeli burza zastanie nas na otwartej przestrzeni, w żadnym wypadku nie możemy się kłaść na ziemi

nie wolno przebywać w wodzie, na łódkach, nie wolno brać w czasie burzy kąpieli w wannie lub prysznica

pod żadnym pozorem, tym bardziej dla schronienia przed deszczem i burzą! – nie wolno w czasie jej trwania chować się pod drzewami, wysokimi masztami, słupami itp.



Jak się zabezpieczyć?

Istnieje kilka działań, których wykorzystanie daje nam możliwie bezpieczne przeczekanie burzy do jej końca. Co w takim razie możemy, a raczej, co powinniśmy robić, aby burza nie okazała się dla nas niebezpieczna w swoich skutkach? Jak je ograniczyć?

jeżeli nawałnica zastanie nas na otwartej przestrzeni, na której nie ma możliwości schowania się w budynku czy innym zadaszonym schronieniu, jedyną rozsądną rzeczą, jaką możemy zrobić, to przykucnąć przy ziemi na złączonych nogach (jak już wspominaliśmy, absolutnie nie wolno się kłaść na podłożu, ani też nie wolno stawać w rozkroku!)

jeżeli w czasie burzy będziemy podróżować samochodem, możemy czuć się bezpieczni, pod warunkiem, że zjedziemy na pobocze (nigdy nie parkujmy pod słupami lub drzewami) i nie będziemy dotykać żadnych wewnętrznych, metalowych elementów karoserii (w razie uderzenia piorunem w samochód, karoseria działa jak przewodnik i całe napięcie elektryczne schodzi do ziemi)

w razie nadejścia burzy zaleca się odłączenie od zasilania elektrycznego wszystkich urządzeń domowych oraz pozamykanie wszystkich okien

w razie posiadania kotła centralnego ogrzewania należy zamknąć znajdujący się w nim popielnik

trzymajmy się z daleka od okien (mimo, że są zamknięte)

jeśli mieszkamy w domu jednorodzinnym zadbajmy o zabezpieczenie budynku poprzez założenie piorunochronu (konieczne jest wynajęcie specjalisty lub firmy, która montuje takie instalacje ochronne na budynkach) i chociaż koszt dla wielu z nas może okazać się zbyt wysoki (kilka tysięcy złotych), warto pomyśleć o takiej opcji, która w razie uderzenia pioruna uziemi go, tym samym chroniąc obiekt przed znacznymi szkodami (np. pożarem)



Jak pomóc osobie po uderzeniu piorunem?

Jeśli jesteśmy świadkiem tak nieszczęśliwego zdarzenia, jakim jest rażenie kogoś piorunem, należy jak najszybciej udzielić mu pierwszej pomocy. Ponieważ na skutek takiego wypadku następuje najczęściej ustanie akcji serca i zatrzymanie oddechu, należy rozpocząć masaż serca i sztuczne oddychanie. Jeśli rażona osoba jest przytomna, koniecznie ułóżmy ja na prawym boku. Oczywiście należy wpierw wezwać pogotowie ratunkowe. To wszystko, co możemy zrobić we własnym zakresie, by pomóc osobie rażonej piorunem.

