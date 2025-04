Te informacje mogą być zaskakujące, ponieważ przyjmuje się, że objawy sezonowych alergii i astmy ustępują, gdy jest deszczowo (kiedy pyłki opadają wraz z wodą na ziemię), a nasilają się przy suchej i wietrznej pogodzie. Okazuje się, że to właśnie podczas burzy objawy alergii mogą się nasilać, wywołując nawet tzw. astmę burzową.

Astma burzowa to zaostrzenie astmy, które rozpoczyna się lub nasila po burzy. U osób z rozpoznaną astmą lub sezonową alergią takie zjawisko atmosferyczne może pogorszyć samopoczucie. Mogą pojawić się świsty, kaszel, duszność. Niekiedy wymagające nawet hospitalizacji.

Według nowego badania opublikowanego w Journal of Allergy and Clinical Immunology, aż 65% osób z alergiami sezonowymi zgłosiło astmę burzową. Analiza ponad 200 przypadków pokazała, że objawy nie były łagodne, a wiele osób poszukiwało w tym czasie pomocy w szpitalu.

Według naukowców to skutek nietypowej sekwencji zjawisk przyrodniczych. Zimne masy powietrza koncentrują się przy ziemi, kumulując pyłki roślin i pleśni, a następnie przenoszą je w chmury o wysokiej wilgotności. Następnie wyładowania burzowe, wiatr i wilgoć rozbiją cząsteczki z alergenami do rozmiarów, które łatwo przedostają się do dróg oddechowych. Wraz z silnymi podmuchami wiatru cząsteczki w dużych ilościach trafiają do dróg oddechowych.

Według badaczy atak astmy związanej z burzą pojawia się najczęściej u osób z alergiami sezonowymi, nie tylko u tych z rozpoznaną astmą. Uważać powinni alergicy skarżący się na kichanie, łzawienie, katar sienny w okresie od wiosny do jesieni.

Naukowcy wyróżnili kilka czynników ryzyka wystąpienia u alergików astmy burzowej:

słabo kontrolowane objawy astmy,

niski wynik w szybkim teście wydechowym,

większa liczba niektórych komórek krwi (szczególnie eozynofili),

wyższy poziom wydychanego tlenku azotu.

Nie u każdego alergika pojawią się objawy po burzy, i nie każda osoba z czynnikami ryzyka będzie miała dolegliwości. Warto jednak wiedzieć, że taki problem istnieje i jest coraz częstszy.

Jak z każdym atakiem astmy. Najczęściej alergicy ze rozpoznaną astmą mają w swoich apteczkach lek rozszerzający oskrzela, który należy przyjąć w czasie trudności z oddychaniem. Warto też nie decydować się w trakcie i po burzy na intensywny wysiłek. Wskazane jest pozostanie w domu i kontrolowanie swojego samopoczucia po załamaniu pogody.

W Polsce objawy alergii, w tym alergii sezonowych, ma nawet 40% populacji. Do tego w gronie krajów europejskich zajmujemy dalekie miejsce pod względem skutecznego ich leczenia. Alerty pogodowe, a nie tylko kalendarz pylenia, może być ważnym ostrzeżeniem, aby mieć przy sobie niezbędne leki lub wcześniej zadbać o ich zapas.

