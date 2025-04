Pieczenie przy oddawaniu moczu, częste chodzenie do łazienki i ból w dole brzucha – to objawy, które mogą wskazywać na zapalenie pęcherza moczowego. Co robić, by sobie pomóc?

Czym jest zapalenie pęcherza moczowego?



Zapalenie pęcherza moczowego to schorzenie wywołane zazwyczaj przez bakterie. Rozwija się w drogach moczowych, a w 95% przypadków drobnoustroje przenikają z cewki moczowej. Jego objawy są bardzo nieprzyjemne, a powoduje je najczęściej infekcja bakteryjna.

Zapalenie pęcherza moczowego najczęściej obserwuje się u kobiet, u mężczyzn zaś może wskazywać na problemy z prostatą.

Ciąża czy zapalenie pęcherza moczowego?

Objawy zapalenia pęcherza moczowego



Objawy zapalenia pęcherza moczowego są praktycznie takie same u kobiet i u mężczyzn.

Do objawów zapalenia pęcherza moczowego zaliczamy:

częstomocz,

nagłą potrzebę oddawania moczu,

potrzebę oddawania moczu w nocy,

pieczenie przy oddawaniu moczu,

ból w dolnej części brzucha.

Dodatkowo przy zapaleniu pęcherza można zaobserwować bóle mięśniowe, osłabienie, złe samopoczucie oraz podwyższoną temperaturę.

Zdarza się także, że zapalenie pęcherza jest bezobjawowe.

Zapalenie pęcherza w ciąży



Zapalenie pęcherza najczęściej pojawia się w trzecim trymestrze ciąży i dotyczy około 2% ciężarnych. Za ten stan najczęściej odpowiadają bakterie jelitowe oraz gronkowiec, które dostają się do pęcherza.

Ryzyko zapalenia pęcherza moczowego jest większe u pań, które mają kamienie nerkowe, cukrzycę ciążową, wady układu moczowego lub obniżoną odporność.

Infekcje układu moczowego w ciąży są stanem zagrażającym rozwojowi płodu i szczególnie należy uważać na nie przed porodem. Mogą one bowiem prowadzić do poronienia bądź przedwczesnego porodu.

Objawy zapalenia pęcherza powinny więc zostać bezwzględnie skonsultowane z lekarzem.

Zapalenie pęcherza moczowego – leczenie

Leczenie zapalenia pęcherza powinno polegać na usunięciu przyczyny infekcji, a także leczeniu objawowym, które obejmuje:

regularne oddawanie moczu,

dbanie o higienę osobistą,

picie minimum 2 litrów płynów dziennie,

stosowanie lekkostrawnej diety,

odstawienie preparatów, które mogą spowodować uszkodzenie nerek.

Zwalcz zapalenie pęcherza na 7 domowych sposobów

Zapalenie pęcherza moczowego – lek



Podczas leczenia zapalenia pęcherza moczowego najczęściej korzysta się z leku Furagina. Można też korzystać z preparatów bez recepty, np. Urinal, ProUro, Furoxin, Uronazol, Urokomfort, Apiurin czy Cististat.