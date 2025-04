Kiła to uciążliwa choroba przenoszona głównie drogą płciową. Wywołuje ją bakteria zwana krętkiem białym. Ciężko stwierdzić, czy jest się zarażonym, ponieważ objawy kiły są trudno rozpoznawalne. W dużej mierze zależą od stadium choroby. Im wcześniej wykryje się schorzenie, tym łatwiej można je wyleczyć. Nieleczona kiła może doprowadzić do groźnych powikłań zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.

Reklama

Chcesz się dowiedzieć, jak rozpoznać zakażenie? Przedstawiamy charakterystyczne objawy kiły w jej poszczególnych fazach.

Objawy kiły: kiła pierwotna

Pierwsze objawy kiły pojawiają się zazwyczaj po 2-3 tygodniach od zakażenia (w niektórych przypadkach już po 3 dniach albo dopiero po 3 miesiącach). We wczesnej fazie na narządach intymnych tworzy się niewielkie, bezbolesne owrzodzenie, które może wystąpić również na innych częściach ciała, np. w gardle, na języku czy wargach. Zmiana skórna nie boli, dlatego nie zawsze udaje się ją zauważyć. Czasem znika po kilku tygodniach, nie oznacza to jednak, że kiła została wyleczona - po prostu przeszła w kolejną stadium. Niektóre osoby mają powiększone węzły chłonne, najczęściej w pachwinach.

Objawy kiły: kiła wtórna

Kiła drugiego okresu występuje najczęściej po 8-10 tygodniach od zakażenia. Charakterystycznym objawem tego stadium jest drobna wysypka, która najczęściej występuje na całym ciele. Mogą jej towarzyszyć bóle głowy i gardła, utrata wagi oraz włosów, jak również gorączka. Kiła wtórna może sama ustąpić, co nie oznacza, że uporaliśmy się z chorobą.

Objawy kiły: kiła utajona

Trzecia faza kiły jest bezobjawowa, dlatego trudno wykryć chorobę. Występuje najczęściej po roku od zakażenia. To bardzo niebezpieczny etap kiły, bowiem chory, nie mając świadomości zakażenia, nie podejmuje leczenia.

Objawy kiły: kiła późna

To najgroźniejsza z faz choroby. Najczęściej występuje przed 10 rokiem choroby, ale może pojawić się nawet do 30 lat od zakażenia. W zasadzie każda część ciała może być zajęta przez bakterię krętka bladego. Ostatnie stadium choroby często prowadzi do ślepoty, upośledzeń psychicznych, zaburzeń neurologicznych i śmierci.

Do najczęstszych objawów kiły w tym stadium należą:

uszkodzenia serca i układu krążenia,

choroby mózgu i innych części układu nerwowego,

schorzenia oczu,

choroby kości i stawów.

Reklama

Zobacz również:

Jak rozpoznać, że jest się chorym na kiłę? Jakie są objawy rzęsistkowicy? Jakie są najczęstsze objawy rzeżączki?