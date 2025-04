35-letnia Marta z niewiadomych przyczyn straciła piękne czarne loki. Agnieszka ma na twarzy czerwone wybroczyny, na ciele Eweliny pojawia się czerwony rumień, gdy się stresuje. Wszyscy bohaterowie „Co mi dolega?" zmagają się z chorobą, która niszczy ich życie. Utrudnia relacje z innymi, powoduje niechęć przed wychodzeniem z domu, a nawet myśli samobójcze...

Reklama

Z brakiem akceptacji społecznej, tęsknotą za normalnym życiem i uwolnieniem się od natrętnych spojrzeń przechodniów od lat walczy również Agnieszka (43 l.). Część jej asymetrycznej twarzy pokrywają czerwone wybroczyny niewiadomego pochodzenia, a dolna warga jest dość przerośnięta. Lekarze podejrzewają mięsaki, toczeń lub jeden z rzadkich zespołów wad wrodzonych. Kobieta pragnie stać się atrakcyjną, założyć rodzinę, ale sytuacja, w której tkwi od lat nie pozwala jej myśleć pozytywnie. Czy jest dla niej nadzieja?

Emocje, prawdziwe historie, a nawet łzy wzruszenia, czyli nowy program TLC "Sposób na suknię"

Reklama

Bohaterowie programu postanowili zgłosić się do programu, by specjaliści z końcu zdiagnozowali ich problem i im pomogli. Czy się uda? Oglądajcie koniecznie! „Co mi dolega?" - każdy poniedziałek o 22.30.