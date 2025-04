Skierowanie na to badanie wystawia specjalista, najczęściej urolog lub ginekolog. A wskazaniem do jego przeprowadzenia są:

zbyt częste mikcje lub zatrzymanie moczu;

uczucie naglącego parcia na pęcherz lub niepełne jego opróżnianie;

oddawanie moczu z trudem, słabym bądź przerywanym strumieniem, albo jego mimowolne popuszczanie.

Właśnie dlatego badanie to najczęściej przeprowadza się u:

mężczyzn mających problem z przerostem prostaty (zwłaszcza gdy wymaga ono leczenia operacyjnego)

kobiet z nietrzymaniem moczu (wysiłkowym lub przebiegającym z naglącymi parciami).

Jak się przygotować do badania urodynamicznego?

W dniu badania trzeba być wypróżnionym, dlatego dzień wcześniej lekarz zaleca zażycie środka o działaniu przeczyszczającym, zastosowanie czopka glicerynowego lub zrobienie lewatywy. Na badanie trzeba się stawić na czczo (jeśli jest w późniejszych godzinach – po lekkim posiłku). Należy mieć pełny, ale nie przepełniony, pęcherz. Dlatego godzinę przed testami zaleca się wypicie 0,5 l niegazowanej wody.

Przebieg badania urodynamicznego

Na badanie urodynamiczne składa się kilka testów, które umożliwiają zmierzenie:

ilości oddawanego moczu,

ciśnienia wewnątrz pęcherza i brzucha,

napięcia mięśni oraz czas mikcji.

Całość trwa od 40 do 90 minut.

Pacjent rozbiera się od dołu do połowy i siada na fotelu urologiczno-ginekologicznym. Najpierw oddaje mocz do specjalnego naczynia. Potem po obmyciu okolic intymnych płynem dezynfekującym jest smarowany żelem znieczulającym i ma wkładane 2 cewniki. Jeden do pęcherza – by sprawdzić zaleganie moczu, a następnie napełnić pęcherz solą fizjologiczną, zmierzyć napięcie jego ścianek i tempo opróżniania. Drugi cewnik trafia do odbytnicy, a wsunięta doń elektroda umożliwia zbadanie napięcie mięśni i ciśnienie śródbrzuszne.

Badanie nie boli, ale może być nieprzyjemne (głównie podczas wprowadzania cewników).

Badanie urodynamiczne – cena

Ze skierowaniem od urologa czy ginekologa badanie urodynamiczne można zrobić w ramach NFZ. Jeżeli decydujemy się na badanie odpłatnie, skierowanie także będzie konieczne. Średni koszt badania urodynamicznego to 250-400 zł.

