Infekcje - niebezpieczne dla zdrowia i rozwoju dziecka

Mówiąc o niebezpiecznych dla dziecka chorobach mamy na myśli zwłaszcza toksoplazmozę, różyczkę, cytomegalowirusa, opryszczkę narządów płciowych, ospę wietrzną i kiłę.

Aby nie złapać groźnej dla ciąży infekcji powinnaś unikać kontaktu z obcymi, niezadbanymi zwierzętami (zwłaszcza ich odchodami) oraz jedzenia surowego mięsa i surowych jaj (wystrzegaj się tatara!).

Dodatkowo przed ciążą powinnaś upewnić się, czy byłaś szczepiona na różyczkę i ospę wietrzną!

Środki chemiczne - groźne dla zdrowia i rozwoju ciąży

Bardzo szkodliwy wpływ na rozwój płodu mają - pestycydy (środki owadobójcze), promieniowanie jonizujące (X, gamma, radioaktywne) oraz wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki organiczne i farby.

Kontakt przyszłej mamy z rozpuszczalnikami lub farbami może spowodować wady wrodzone u dziecka, zaś kontakt z pestycydami zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Z kolei promieniowanie wpływa na rozwój mózgu płodu - uściślając hamuje rozwój mózgu, co przyczynia się do niedorozwoju umysłowego dziecka.

Pamiętaj, że szkodliwość tych substancji została naukowo udowodniona, więc unikaj ich, aby Twoje dziecko rozwijało się prawidłowo!

Zwróć uwagę także na leki lub kosmetyki, które stosujesz. Na większości jest napisane, cze mogą być stosowane podczas trwania ciąży. Dla przykładu unikaj kremów do depilacji, ponieważ zawierają substancje silnie żrące, które przenikają przez skórę!

Wysoka temperatura - także jest niebezpieczna dla rozwoju płodu

Unikaj gorących kąpieli, sauny, łaźni parowej! Wysoka temperatura może spowodować powstawanie wad cewy nerwowej płodu!

Dieta - czego bezwzględnie unikać w ciąży

Jeśli chodzi o produkty spożywcze powinnaś unikać:

surowego i niedosmażonego mięsa - np. tatara lub befsztyków, ponieważ istnieje ryzyko zarażenia się toksoplazmozą

surowych jajek - dodawanych do potraw lub samych - np. kogel mogel, ponieważ istnieje ryzyko zarażenia się salmonellą

sushi, surowych owoców morza, ryb pochodzących z nieznanego źródła (np. złowionych w brudnych rzekach) oraz ryb słodkowodnych, ponieważ mogą zawierać wiele bakterii oraz metali ciężkich szkodliwych dla rozwoju płodu

serów pleśniowych oraz fety. Jednak sery pleśniowe, które wykonane są z mleka pasteryzowanego możesz jeść - pamiętaj tylko, że są to drogie sery i kupuj je tylko w zaufanych marketach! Sery plesniowe oraz feta wykonywane są na ogół z mleka niepasteryzowanego, co zwiększa ryzyko zarażenia listeriozą.

wszelkie używki - alkohol, papierosy, narkotyki są zakazane podczas trwania ciąży!

spożywaj także z umiarem wątróbkę (choć jest źródłem witaminy A jej nadmiar może być szkodliwy).

