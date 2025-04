Ciąża jest wyjątkowym okresem w życiu zarówno kobiety jak i jej partnera. Wielu parom na myśl nasuwa się masa wątpliwości związana z uprawianiem seksu. Jednak nie ma żadnych przeciwwskazań jeżeli ciąża przebiega prawidłowo a lekarz nie zakazał zaprzestania łóżkowych figli.

Dlaczego kobieta w ciąży ma większy apetyt na seks?

Należy pamiętać, że przez okres dziewięciu miesięcy ciało kobiety diametralnie się zmienia. Dochodzi do powiększenia i lepszego ukrwienia macicy, co może mieć znaczący wpływ na wzmocnienie doznań podczas zbliżeń intymnych.

Piersi stają się nabrzmiałe i wrażliwe na dotyk dlatego nie należy przesadzać ze zbyt intensywnymi i mocnymi pieszczotami okolicy sutkowej. Wiele kobiet podczas ciąży silniej reaguje na dotyk i prędzej osiągają orgazm, partnerów zaś podnieca zaokrąglona sylwetka przyszłej mamy.

Co powoduje brak ochoty na współżycie zarówno przyszłej mamy jak i taty?

Niestety czasami ochota na seks jest znikoma, dzieje się tak gdy kobiecie ciężarnej dokucza ciągła senność, mdłości i wymioty. Czekająca perspektywa ogromnych zmian w życiu może mieć również ogromny wpływ na zanik życia intymnego. Strach i przytłaczające poczucie obowiązku odbierają ochotę na zbliżenia.

Niekiedy i u mężczyzny zanika chęć na współżycie. Powodem tego jest towarzyszący lęk przed zrobieniem krzywdy partnerce bądź dziecku. Podczas ruchów dziecka odczuwają wrażenie obecności osoby trzeciej co powoduje w ich przypadku dyskomfort podczas łóżkowych figli. Potrzebują sporo czasu by się oswoić z nową sytuacją w sypialni.

Kiedy ginekolog zabrania pełnego stosunku?

istnieje ryzyko zagrażające ciąży i dziecku

przodujące łożysko

skracająca szyjka macicy

ciąża wysokiego ryzyka

występują krwawienia i plamienia

poprzednia ciąża zakończyła się przedwczesnym porodem

występowanie nawracających infekcji dróg rodnych

Co czuje dziecko podczas stosunku ?

Podczas współżycia Twojemu maluchowi na pewno nic się nie stanie oczywiście jeżeli ciąża przebiega prawidłowo. Twoje dziecko jest doskonale odgrodzone od pochwy kapsułą macicy oraz wód i błon płodowych.

Znajdujący się w macicy czop śluzowy doskonale chroni maleństwo przed różnego rodzaju infekcjami. Dziecko może co najwyżej czuć miłe kołysanie, a dobre samopoczucie oraz zrelaksowanie się mamy wpływa korzystnie na jego rozwój.

I trymestr ciąży a seks

Początki współżycia w I trymestrze zazwyczaj nie należą do łatwych. Wiąże się to ze świadomością zupełnie nowej sytuacji oraz zmianami fizycznymi: nudnościami, wymiotami, sennością oraz obrzękiem piersi. Jest to zazwyczaj okres w którym kobieta nie ma ochoty na seks.

II trymestr ciąży a seks

Kobieta jest psychicznie przygotowana na zachodzące zmiany w jej organizmie. Zdążyła się już oswoić z nową sytuacją i z tym, że będzie mamą. Jej apetyt na seks w II trymestrze jest największy, odczuwa ogromną ochotę na łóżkowe figle.

Znużenie, senność i wymioty w końcu ustają. Wiele par w tym okresie korzysta z uroków współżycia, należy jednak pamiętać by przyjmować pozycje, które nie uciskają brzuszka.

III trymestr ciąży a seks

To nie jest dobry czas na współżycie, rosnący brzuszek, obrzęk nóg, bóle krzyża osłabiają ochotę na seks. W ty czasie najlepiej zapewnić kobiecie poczucie bezpieczeństwa, czułości i troski. Jednakże seks nie jest zakazany o ile ciąża przebiega prawidłowo a lekarz nie zabronił jego uprawiania.

