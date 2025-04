Co wpływa na rozwój fizyczny dziecka?

Wiele rodziców ma wątpliwości dotyczące tego co dobre, zdrowe dla ich dziecka. Nic dziwnego skoro to co „zdrowe” i „niezdrowe” zmienia się w tak szybkim tempie. Każdego dnia rodzice zastanawiają się jak odżywiać swoje dziecko by jego rozwój fizyczny był prawidłowy. Czym jest rozwój fizyczny? Czy znasz czynniki, które wpływają na rozwój fizyczny twojego dziecka? Wbrew pozorom nie jest to tylko sposób odżywiania.

Reklama

Fot. Depositphotos



Rozwój fizyczny inaczej somatyczny to ważna część rozwoju osobniczego człowieka. Jest to proces, którego celem jest osiągnięcie dojrzałości organizmu. Ocena rozwoju somatycznego u noworodka, niemowlęcia i małego dziecka obejmuje głównie ocenę masy i długości ciała.

Dorośli mają różną wagę i wzrost. Podobnie sprawa wygląda u dzieci. Rozwój dziecka między innymi zależy od odziedziczonych genów. Jeśli dziecko ma predyspozycje genetyczne do niskiego wzrostu, a w jego diecie zabraknie odpowiednich składników, jego wzrost może być zahamowany. Jeśli masz nadwagę i nie wpajasz dziecku zdrowych nawyków, wiedz o tym, że jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia nadwagi u twojego dziecka. Badania wskazują, że 1/3 dzieci, które były otyłe w okresie przedszkolnym i ½ dzieci otyłych w okresie wczesnoszkolnym boryka się z otyłością w wieku dorosłym. Jednak nie musi tak być w waszym przypadku. Aby temu zapobiec nie zapominajcie o ruchu na świeżym powietrzu i dobrych nawykach żywieniowych.

Inne czynniki, które mają wpływ na rozwój fizyczny dziecka to:

Wzrost i waga urodzeniowa,

Czas porodu (tempo rozwoju dzieci urodzonych do 37. tygodnia ciąży jest różne. W dużym stopniu zależy od wagi urodzeniowej i czasu trwania ciąży),

Czynniki środowiskowe (fauna i flora otoczenia, klimat, wysokość dochodów),

Indywidualne tempo wzrostu,

Sposób odżywiania

Odżywianie ma duże znaczenie dla odpowiedniego wzrostu mózgu twojego dziecka. Około drugiego roku życia mózg dziecka jest rozwinięty w 75%. Wielkość mózgu dorosłej osoby mózg dziecka osiąga w okresie od 6-10 roku życia. W diecie dziecka nie może zabraknąć kwasów tłuszczowych Omega-3. Kwasy te mają korzystny wpływ nie tylko na rozwój mózgu ale także na rozwój siatkówki oka. Kwasy Omega-3 warunkują odpowiednią ilość cholesterolu i tri glicerydów, a dzięki temu zapobiegają chorobom serca.

Pokarmy bogate w kwasy Omega-3 to:

łosoś,

tuńczyk,

pstrąg,

migdały,

orzechy włoskie,

olej lniany,

olej arachidowy.

Szczególną uwagę zwróć na to, czy w diecie twojego dziecka nie brakuje białka oraz cynku. Dzieci, u których stwierdza się niedobór pierwszego składnika mogą mieć problemy z koncentracją oraz zapamiętywaniem informacji. Jeśli niedobór białka jest znaczny dochodzi do obniżenia odporności a nawet do zahamowania wzrostu. Podobnie niedobór cynku może mieć negatywny wpływ na hormony wzrostu.

Pokarmy bogate w cynk to:

wątroba,

mięso,

ryby,

jaja,

cebula,

czosnek

kiełki pszenicy,

nasiona słonecznika.

Co powinno cię zaniepokoić?

Gwałtowny wzrost długości i masy ciała dziecka w odniesieniu do normalnego tempa jego rozwoju.

Brak apetytu u dziecka i spadek masy ciała.

Wzrost masy ciała i brak zmiany wzrostu. Pamiętaj jednak o tym, że są takie etapy rozwoju fizycznego gdy wzrasta waga a po czasie zmienia się również wzrost dziecka. W tym przypadku odpowiedz na dwa proste pytania” Czy sposób odżywiania dziecka jest prawidłowy?” oraz „Czy dziecko ma zapewnioną aktywność fizyczną?”. Jeśli odpowiedź brzmi „Nie” wprowadź zmiany w waszym życiu.

Reklama

Źródło: B. Swinney "Zdrowe jedzenie dla zdrowych dzieci",A. Eisenberg "Drugi i trzeci rok życia dziecka", Lee Cathrine "Wzrastanie i rozwój dziecka"