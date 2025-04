Gorączka u dziecka pojawia się nagle i sieje wokół sporą nerwowość. Ale podwyższona temperatura ciała wbrew naszym podejrzeniom nie zawsze jest dużym zagrożeniem dla dziecka. Co robić, kiedy dziecko ma gorączkę?

Reklama

Objawy towarzyszące gorączce u dziecka

Dla każdego rodzica, pojawiająca się nagle gorączka u dziecka jest sporym stresem. Nie tylko z uwagi na fakt prawdopodobieństwa wystąpienia infekcji wirusowej lub bakteryjnej, ale też na dyskomfort, jaki niesie dla malucha. Dziecko ze znacznie podwyższoną ciepłotą ciała, zwyczajnie bardzo się męczy. Czy tylko bardziej ciepłe niż zazwyczaj czoło u malucha i jego złe samopoczucie świadczą o trawiącej go gorączce? Gorączka u dziecka ma najczęściej wiele objawów towarzyszących:

Nie tylko czoło jest gorące, gorące są też plecy, a skóra na pozostałych partiach ciała jest jakby chłodna i nierzadko pokryta zimnym potem

Twarz malucha jest znacznie zaczerwieniona - pojawiają się silne rumieńce

Dziecko ma przyspieszony oddech

Może odczuwać ból w okolicach karku, czoła lub ból gardła, nierzadko pojawia się uczucie zatkanego noska

Najczęściej u niemowląt pojawia się biegunka, ale może także towarzyszyć gorączce u większych dzieci, tak samo jak wymioty czy bóle brzucha

Najpierw termometr i mierzenie temperatury

Gdy rodzice zauważają u dziecka taki częściowy zespół objawów, pierwszym krokiem, jaki wykonują, jest sięgnięcie po termometr i mierzenie temperatury ciała u dziecka. Przed podjęciem kolejnych kroków konieczne jest ustalenie jej wysokości. Ale jak się okazuje temperaturę ciała trzeba umieć prawidłowo zmierzyć. Jak więc postępować, aby nie popełnić błędów w czasie pomiaru?

Sprawdź też: Gorączka u dorosłych

fot. Fotolia

Jak prawidłowo zmierzyć gorączkę?

Metod mierzenia gorączki jest kilka. Każda z nich powinna być indywidualnie dostosowywana przez rodziców do wieku i ogólnego samopoczucia dziecka. Nie zawsze możliwe jest mierzenie temperatury tradycyjnie, czyli metodą „pod pachą”. Jak w takim razie mierzyć?

Pod pachą - ta metoda najwygodniejsza jest w przypadku dzieci starszych, ewentualnie cierpliwych i mało ruchliwych, termometr powinien być trzymany pod pachą nieruchomo przez czas ok. 5 minut termometrem rtęciowym, ok. 2 minut termometrem elektronicznym

W ustach - sposób ten sprawdza się u małych i większych dzieci, ostateczny pomiar zawsze daje wynik wyższy o 0,3˚C od rzeczywistego

W odbytnicy - ta metoda stosowana najczęściej u niemowląt z uwagi na krótki czas mierzenia, szybki wynik pomiaru. Końcowy wynik jest wyższy o 0,5˚C od rzeczywistej temperatury ciała

Przeczytaj też: Gorączka u dziecka w upalny dzień

W aptekach dostępne są także termometry paskowe do mierzenia temperatury zwłaszcza u małych dzieci (przykłada się je na czoło), termometry cyfrowe do pomiaru temperatury w uchu oraz termometry cyfrowe do ekspresowego pomiaru temperatury po zbliżeniu aparatu do głowy dziecka.

Kiedy mówimy o gorączce?

Dość często określenie gorączki jest nadużywane przez rodziców. Dziecko ma tylko lekko podwyższoną ciepłotę ciała i określa się ten stan mianem gorączki. A niesłusznie. Kiedy możemy mówić w takim razie o gorączce?

Dziecko ma normalną temperaturę ciała , gdy wynosi ona od 36-37˚C

, gdy wynosi ona Gdy termometr wskazuje ciepłotę ciała w przedziale powyżej 37 do 38˚C , mówimy tylko o stanie podgorączkowym u dziecka

, mówimy tylko o Umiarkowana gorączka mieści się w granicach powyżej 38 do 39˚C

mieści się w granicach O wysokiej gorączce możemy mówić tylko wtedy, gdy temperatura ciała sięga powyżej 39˚C

Najczęstsze przyczyny gorączki

Przyczyn gorączki możemy dopatrywać się u kilku źródeł. Chociaż u gorączka u niemowląt i małych dzieci najczęściej powodowana jest bolesnym ząbkowaniem lub pojawia się tak zwana gorączka „trzydniówka”, nie zawsze tylko z takich powodów gorączka trawi organizm dziecka. Podwyższona temperatura ciała, jako objaw infekcji wirusowej lub bakteryjnej, może nas alarmować o wielu chorobach. Oto lista tych chorób.

Choroby zakaźne



Gdy u dziecka rozwija się choroba zakaźna, gorączka jest objawem towarzyszącym pozostałym symptomom:

Ospa wietrzna – czerwone plamki z pęcherzykami wypełnionymi przeźroczystym płynem, pojawiają się na skórze dziecka, pękają nawet przy lekkich urazach

– czerwone plamki z pęcherzykami wypełnionymi przeźroczystym płynem, pojawiają się na skórze dziecka, pękają nawet przy lekkich urazach Odra – suchy kaszel, ból gardła, silne łzawienie oczu

– suchy kaszel, ból gardła, silne łzawienie oczu Różyczka – drobna wysypka w okolicach szyi potem na całym ciele, bolesność węzłów chłonnych

– drobna wysypka w okolicach szyi potem na całym ciele, bolesność węzłów chłonnych Świnka – bolesny obrzęk w okolicach szyi i uszu, wyraźnie pogrubiona szyja

Infekcje



Grypa i przeziębienie – kaszel, ból gardła, katar

– kaszel, ból gardła, katar Zapalanie ucha środkowego – ból w okolicy ucha

– ból w okolicy ucha Zapalenie krtani – szczekający kaszel i zwiększająca się duszność u dziecka

– szczekający kaszel i zwiększająca się duszność u dziecka Infekcja pęcherza moczowego – pieczenie podczas oddawania moczu

– pieczenie podczas oddawania moczu Angina – silny ból gardła podczas przełykania

Zapalenie opon mózgowych – sztywność karku, wymioty, wstręt do światła, bóle głowy, złe samopoczucie. W okresie letnim gorączka często towarzyszy oparzeniom słonecznym i udarom.

Jak pomóc dziecku z gorączką?

Niestety bardzo często rodzice nieumiejętnie zwalczają gorączkę. Nieumiejętnie nie oznacza nieskutecznie, jednak nie zawsze dobierają oni odpowiednie metody do aktualnego stanu dziecka. Zazwyczaj, gdy maluch ma niewysoką gorączkę rodzice od razu sięgają po środki apteczne w postaci czopków, syropów na bazie paracetamolu lub ibuprofenu. A przecież takie sposoby powinny być zarezerwowane tylko na stany bardzo wysokiej temperatury, wtedy nie ma czasu na sięganie po metody naturalne. Podanie leku szybko obniża wysoką temperaturę ciała, najpóźniej do 30 minut.

Ale gdy maluch ma tylko podwyższoną ciepłotę ciała lub tylko niewysoką gorączkę zaleca się stosowanie innych metod. Jeżeli temperatura ciała wynosi poniżej 39˚C, warto wypróbować metody naturalne. Dopiero gdy one nie przynoszą zamierzonego efektu – znacznego obniżenia temperatury ciała, trzeba sięgać po farmaceutyki. Oto kilka metod tradycyjnych obniżania gorączki:

Kąpiel dziecka w letniej wodzie , o temperaturze niższej od temperatury ciała tylko o 2 stopnie.

, o temperaturze niższej od temperatury ciała tylko o 2 stopnie. Wilgotne okłady na czoło - pieluszką lub ściereczką zwilżaną w letniej wodzie

- pieluszką lub ściereczką zwilżaną w letniej wodzie Wilgotne okłady na klatkę piersiową - pieluszką lub ściereczką zwilżaną w letniej wodzie

- pieluszką lub ściereczką zwilżaną w letniej wodzie Owinięcie całego ciała dziecka mokrym prześcieradłem i obłożenie go mokrymi pieluchami zamoczonymi w letniej wodzie

W razie sięgania po farmaceutyki na bazie ibuprofenu lub paracetamolu zaleca się czopki, które są nie tylko wygodne do podania, zwłaszcza niemowlętom i małym dzieciom, ale nie powodują negatywnej ingerencji w układ pokarmowy dziecka.

W czasie gorączki należy szczególną uwagę zwrócić na częste dopajanie dziecka. Przy wysokiej temperaturze ciała może dojść do odwodnienia w razie braku stałej dostawy do organizmu niezbędnych płynów. Dzieci karmione piersią należy przystawiać do niej jak najczęściej.

Kiedy wzywać lekarza?

Niestety, nie zawsze możemy zwalczyć gorączkę trawiącą dziecko, ale są także dodatkowe okoliczności, w razie których wystąpienia należy pilnie wezwać lekarza:

Gdy gorączka utrzymuje się przez 3 doby

Gdy przekroczy 40˚C i nie spada pomimo podania leków obniżających

i nie spada pomimo podania leków obniżających Gdy towarzyszy jej sztywność karku u dziecka, maluch nie może pochylić głowy

u dziecka, maluch nie może pochylić głowy Gdy pojawiły się drgawki

Gdy wysoka gorączka występuje u dziecka poniżej 6 miesiąca życia

Czy gorączka jest dobra czy zła?

Gorączka u dziecka zawsze będzie dla nas, rodziców, czymś złym, niechcianym. To taki „nieproszony gość”, który nie puka do drzwi, tylko pojawia się znienacka. Jest sporym zagrożeniem dla zdrowia naszych dzieci, bo gdy trawi organizm zbyt długo i jest bardzo wysoka, może stać się główną przyczyną poważnych zmian zdrowotnych. Grozi udarem cieplnym, napadem silnych drgawek, utratą przytomności, a nawet śpiączką. Jednak nie jest do końca taka zła, jakby się wydawać mogło. Bo, gdy w przypadkach chorób infekcyjnych oscyluje w granicy do 38˚C, uważana jest za jedną z reakcji obronnych organizmu.

Mimo to, gorączka nigdy nie może zostać zlekceważona i pozostawiona sama sobie. Nie mija samoistnie i wymaga właściwego postępowania. Jeśli w razie jej wystąpienia u dziecka, będziemy się stosować do zaleceń, gorączka szybko minie i pozostawi po sobie tylko niemiłe wspomnienie o stresie i pogorszeniu samopoczucia naszego dziecka.

Reklama

Dowiedz się więcej o gorączce u dziecka z naszego forum medycznego.