Należy pamiętać, ze otyłość jest nie tylko problemem estetycznym, ale przede wszystkim stanowi duży problem zdrowotny. Bagatelizowanie choroby (13% społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z faktu, że otyłość jest przewlekłą chorobą, odpowiedzialną za przedwczesną śmiertelność i inwalidztwo) może prowadzić do poważnych powikłań takich, jak np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca lub cukrzyca typu drugiego – mówi prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska-Markiewicz, ekspert programu "Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia".

Opinie Polaków mogą wskazywać na lekceważenie zaburzeń metabolicznych i poważnych zdrowotnych skutków otyłości. Wyniki badań pokazują, że problem otyłości w Europie niepokojąco wzrasta. W ciągu ostatnich 20 lat, liczba osób cierpiących z powodu nadwagi lub otyłości zwiększyła się trzykrotnie. Aż 60 % kobiet i ponad połowa populacji mężczyzn cierpi z powodu nadwagi lub otyłości.

"Grzechy główne" prowadzące do nadwagi, a w dalszej kolejności do otyłości, to m.in.:

1. spożywanie nadmiernych ilości jedzenia;

2. brak aktywności fizycznej;

3. brak nawyku regularnej kontroli masy ciała i obwodu talii;

4. nadmierne kultywowanie niezdrowych tradycji żywieniowych związanych z obchodzeniem świąt, imienin, urodzin, ślubów itp.;

5. złe nawyki żywieniowe, m.in.: nieregularne jedzenie, podjadanie między posiłkami, jedzenie w pośpiechu, pomijanie śniadania, spożywanie głównego posiłku przed snem, mało zróżnicowana, wysokokaloryczna dieta, spożywanie dużych ilości soli.

Otyłości sprzyjają również stresujące sytuacje, w których ludzie mają skłonność do "zajadania" problemów.

W procesie odchudzania należy kierować się rozsądkiem. Oto kilka reguł, do których należy się stosować:

1. Jedz mniej – spożywaj 4-5 małych objętościowo posiłków zamiast 2-3 dużych.

2. Wprowadź do swojej diety produkty zbożowe (z grubego przemiału), warzywa, owoce, ryby. Wybieraj produkty z niską zawartością tłuszczów, zrezygnuj ze słodyczy.

3. Pij wodę mineralną bez gazu i unikaj słodzonych napojów oraz soków owocowych.

4. Ćwicz regularnie, co najmniej 30 minut dziennie. Bieganie, pływanie, fitness, taniec – to tylko niektóre rodzaje aktywności, które poprawią nie tylko twój wygląd, ale także zdrowie i samopoczucie.

5. Wysypiaj się – aby efektywnie spalać tłuszcz, musisz wypoczywać.

6. Realizuj cele wytrwale i konsekwentnie. Pamiętaj, że efekty odchudzania nie pojawiają się od razu.

7. Jeśli cierpisz na znaczną nadwagę lub masz problemy ze schudnięciem, skontaktuj się z lekarzem. Specjalista zleci Ci konieczne badania i ustali odpowiedni dla potrzeb Twojego organizmu rodzaj diety.

Jednym z istotnych elementów wspomagających proces odchudzania jest kondycja psychiczna. Warto przeprowadzić kalkulację korzyści, jakie niesie ze sobą utrzymywanie właściwej masy ciała. Jest to nie tylko atrakcyjny wygląd oraz dobre samopoczucie, ale przede wszystkim właściwa kondycja całego organizmu – podkreśla prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska-Markiewicz, ekspert programu "Zentiva – zmieniamy przyzwyczajenia".

