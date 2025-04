Odra staje się coraz większym zagrożeniem zarówno w Europie, jak i w samej Polsce. Teraz z epidemią walczą nasi wschodni sąsiedzi.

Reklama

Grozi nam epidemia odry?

To, że w Europie od dłuższego czasu systematycznie wzrasta ilość zachorowań na odrę, nie jest tajemnicą. Już w zeszłym roku informowałyśmy was o przerażających statystykach dotyczących tej choroby. Wówczas szacowano, że najgorsza sytuacja jest w Rumunii, gdzie na odrę zachorowało ponad 2,000 osób, a 17 z nich (dodajmy: były to osoby niezaszczepione!) zmarło. Pierwszy przypadek śmiertelny w związku z tą chorobą w tamtym czasie odnotowano zaś w Bułgarii: 10 marca zmarło tam na odrę 10-miesięczne dziecko.

Niewiele lepiej było we Włoszech (ponad 1,000 zachorowań), Wielkiej Brytanii (575), Niemczech (364) czy na Ukrainie (111). W krajach zagrożonych epidemią znalazła się tez Polska: w zeszłym roku na odrę zachorowały u nas (dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Państwowego Zakładu Higieny) 63 osoby, a według ekspertów nasz kraj znajduje się w gronie państw, które są najbardziej narażone na rozprzestrzenianie się wirusa.

Jak rozpoznać objawy odry?

Sytuacja staje się dla nas coraz bardziej dramatyczna, ponieważ z epidemią odry zmagają się obecnie nasi wschodni sąsiedzi – Białoruś, w dodatku nieopodal polskiej granicy, bo w Wołkowysku leżącym około 20 km od polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Bobrownikach. Odnotowano tam ostatnio 24 przypadki odry. Eksperci podnoszą alarm tym bardziej, że w ciągu zaledwie 10 dni marca liczba chorych wzrosła tam aż trzykrotnie. Jak łatwo się domyślić, problem dotyczy głównie osób niezaszczepionych.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób podało zresztą, że osoby niezaszczepione stanowią aż 87% chorujących na odrę. To właśnie przez ich decyzję o nieskorzystaniu ze szczepionki mamy obecnie w Europie trzykrotny wzrost zachorowań na odrę. Możemy się spodziewać, że w miarę rozrastania się ruchów antyszczepionkowych problem będzie się pogłębiał.

Odra atakuje nieszczepione dzieci! Aż 17 z nich już zmarło

Jak można się zarazić odrą?

Zarażenie się odrą jest naprawdę łatwe: wystarczy dotknąć zainfekowany przez chorego przedmiot (poręcz, klamka), przebywać z nim w jednym pomieszczeniu czy zetknąć się z jego wydzielinami (kaszel, katar). Im później się nią zarazimy, tym groźniejsze mogą być jej powikłania.

Należą do nich chociażby zapalenie płuc, mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Powikłania odry mogą pojawić się nawet 10 lat po zachorowaniu – chodzi o zapalenie mózgu, które praktycznie zawsze kończy się śmiercią chorego.

Objawy odry, czyli po tym rozpoznasz chorobę

A jakie są objawy odry? Jednym z bardziej charakterystycznych jest wysypka, która najpierw pojawia się na twarzy, a w ciągu kilku dni rozsiewa się po całym ciele. Jest też widoczna wewnątrz jamy ustnej. Inne objawy choroby to:

niewysoka gorączka,

katar,

kaszel,

zapalenie ucha środkowego,

zapalenie spojówek,

zapalenie oskrzeli,

zapalenie jelit,

zapalenie ośrodkowego układu nerwowego.

Przy podejrzeniu odry konieczna jest wizyta lekarska i podjęcie odpowiedniego leczenia (zwykle objawowego).

Reklama

Zobacz też:

Znasz objawy odry i jej powikłania? Ciągle zastanawiasz się, czy szczepić dziecko? Przeczytaj!

Kolejne dziecko zmarło na odrę... Polsce grozi epidemia. Komu za to należy podziękować?