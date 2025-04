Teoretycznie nie powinno już w Polce być zachorowań na odrę. Od 1975 roku jest na nią bowiem szczepione każde dziecko. Tyle teorii. W praktyce ruch antyszczepionkowy w ostatnich latach przybrał tak na sile, że dzieci zaszczepionych jest coraz mniej.

Reklama

Tymczasem według WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), by chorobę można było uznać za niestwarzającą zagrożenia, odsetek zaszczepionych musi wynosić co najmniej 95%. Jeśli osób zaszczepionych jest mniej, ryzyko choroby wzrasta, szczególnie u dzieci nieszczepionych (np. tych przed 13. miesiącem życia) oraz u osób, które mają silnie obniżoną odporność (np. po chemioterapii).

Spis treści:

Odra przenosi się drogą kropelkową. Wystarczy, że ktoś zakażony kichnie lub zakaszle w twojej obecności, by wirusy z łatwością przeniosły się do twojego organizmu. Co gorsza, osoba chora zaraża już na 2 dni przed pojawieniem się objawów, co oznacza, że może stanowić zagrożenia dla innych nawet o tym nie wiedząc!

Czas inkubacji, czyli okres od wniknięcia zarazków do organizmu do pojawienia się pierwszych objawów wynosi od 9 do nawet 14 dni.

Objawy odry są dość charakterystyczne. Pojawiają się:

gorączka (do 40 st. C),

katar (zobacz domowe sposoby na katar),

suchy kaszel (zobacz przegląd syropów na kaszel),

wysypka, która zmienia się przez cały okres trwania choroby (patrz niżej),

zapalenie spojówek,

osłabienie,

tzw. plamki Koplika - jasne przebarwienia po wewnętrznej stronie policzków.

Jak wygląda odra, a dokładniej: wysypka? Na początku pojawiają się grube plamy, które z czasem zlewają się tworząc czerwone plamy, na których znajdują się grudki.

Przez pierwszy okres trwania choroby zmiany skórne lokalizują się głównie na górnej części ciała: za uszami, na twarzy, szyi, z czasem pojawiają się na rekach i nogach. Po paru dnia zmiany skórne zaczynają się łuszczyć i znikać.

Niestety nie ma leku na odrę. Możliwe jest tylko leczenie objawowe. Choremu podaje się leki przeciwgorączkowe i zmniejszające kaszel. Obecnie, większość przypadków odry leczy się w szpitalu.

Uwaga! Jeśli wiemy, że niezaszczepione dziecko miało kontakt z osobą chorą na odrę, warto szybko udać się do lekarza, który prawdopodobnie zleci zastrzyk z immunoglobulinami, które złagodzą przebieg choroby lub jej zapobiegną. Po takim zastrzyku konieczne jest jeszcze zaszczepienie dziecka (po pół roku).

W Polsce szczepionkę przeciwko odrze podaje się razem z szczepionką przeciw różyczce i śwince. To tzw. szczepionka MMR (ang. measles-mumps-rubella) - szczepionka przeciwko trzem dziecięcym chorobom zakaźnym. Podaje się ją dzieciom, które skończyły rok. Dodatkowo stosuje się ją u osób z obniżoną odpornością (m.in. u osób po nowotworach albo z silna alergią na antybiotyki).

Uwaga! Szczepionka przeciw odrze może powodować skutki uboczne, m.in. gorączkę (6-12 dni po szczepieniu), niekiedy wysypkę (znika samoistnie).

Szczepienie przeciw odrze należy do szczepień obowiązkowych (bezpłatnych). Podaje się je dzieciom w 13-14 mies. oraz w 10 roku życia.

Lekarze tak bardzo nie lubią tej choroby, ponieważ powoduje ona bardzo niebezpieczne dla życia powikłania takie jak:

zapalenie płuc,

zapalenie ucha środkowego,

zapalanie mięśnia sercowego, zapalenie mózgu

podostre stwardniające zapalenie mózgu.

Najniebezpieczniejsze jest to ostatnie powikłanie: rozwija się ono ok. 10 lat po przechorowaniu odry i niestety nie ma na nie lekarstwa.

Reklama

Więcej o chorobach dziecięcych:Jak wygląda ospa wietrzna u dzieci?Różyczka – objawy chorobyBostonka - przyczyny, objawy i leczenie choroby bostońskiej