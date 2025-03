Spis treści:

Gorączka Zachodniego Nilu jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirusa RNA z rodziny flawiwirusów (Flaviviridae). Wirus Zachodniego Nilu jest przenoszony przez komary z gatunków Culex (zalicza się do nich również najpowszechniejszy w Polsce komar pospolity), a rezerwuarem są ptaki. Zatem do zarażania dochodzi przez ukąszenie komarów, które wcześniej żerowały na zainfekowanych ptakach. Zwierzęta i ludzie są przypadkowymi gospodarzami, u których również dochodzi do zakażenia.

Nazwa choroby pochodzi od regionu Zachodniego Nilu w Ugandzie, gdzie po raz pierwszy ją zidentyfikowano.

Obraz kliniczny choroby może być różny, jednak przeważnie gorączka Zachodniego Nilu przebiega bezobjawowo (80% przypadków). U ok. 20% zakażonych infekcja ma łagodny przebieg, a jedynie mniej niż 1% stanowią ciężkie objawy, jak zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, porażenie mięśni, udar mózgu. Okres wylęgania choroby wynosi 3-15 dni, ale symptomy zwykle pojawiają się w ciągu 6 dni.

Łagodne objawy gorączki Zachodniego Nilu to:

Postać ciężka rozwija się szybko, a objawy pojawiają się nagle. Należą do nich:

Objawy te mogą świadczyć o powikłaniach takich jak

Ciężkim przebiegiem gorączki zachodniego Nilu zagrożeni są szczególnie pacjenci z cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek, układu krążenia lub niedoborem odporności, a także ludzi w podeszłym wieku.

U co drugiego chorego z infekcją Zachodniego Nilu występuje wysypka. Plamisto-grudkowa wysypka pojawia się w czasie od 5 do 12 dni choroby i trwa zazwyczaj krócej niż tydzień. Jest zlokalizowana głównie na tułowiu, plecach lub ramionach. Niektóre osoby skarżą się przy tym na swędzenie skóry. Nie u wszystkich świąd się pojawia.

Choć nazwa choroby kojarzy się z klimatem tropikalnym, niestety jej przypadki występują nie tylko w Afryce czy Azji, ale również w Europie. W październiku 2024 potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia wirusem Zachodniego Nilu u człowieka. Jak poinformował, dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, najprawdopodobniej chory zaraził się po ukąszeniu przez komara, który wcześniej ukąsił zakażonego ptaka. Kilka miesięcy wcześniej w Warszawie odkryto masowy pomór krukowatych ptaków. Przyczyną, jak pokazały badania, był wirus Zachodniego Nilu.

W Polsce istnieje zagrożenie zachorowaniami, czemu sprzyja globalne ocieplenie klimatu, podróżowanie i obecność gatunków komarów przenoszących wirusa (Culex pipiens, czyli komara pospolitego (brzęczącego), i Culex torrentium).

Przeciwciała przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu po raz pierwszy w Polsce odkryto w 1995 roku u wróbli. W kolejnych latach także u ludzi. Obecność przeciwciał wskazuje na aktualną lub przebytą chorobę. Jak informują eksperci z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku:

Hermanowska-Szpakowicz i wsp. w roku 2005 stwierdzili obecność przeciwciał przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu w klasie IgM u jednej chorej hospitalizowanej z powodu gorączki od 2 tygodni, bólów głowy i mięśni oraz biegunki.

W 2006 roku w województwie świętokrzyskim stwierdzono przeciwciała przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu w klasie IgG u jednego z 52 badanych leśników (1,9%), a w województwie podlaskim obecność przeciwciał przeciwko wirusowi Zachodniego Nilu w klasie IgG u 4 z 41 badanych chorych (9,7%).

Zdaniem ekspertów prawdopodobieństwo występowania wirusa w Polsce jest duże. Pozytywne wyniki serologiczne u ludzi, ptaków, koni wskazują, że wirus Zachodniego Nilu może być ściśle powiązany z ekosystemem w Polsce.

Wirus gorączki Zachodniego Nilu rozwija się za pośrednictwem komarów i ptaków zamieszkujących wilgotne tereny (również wróblowatych i krukowatych: kruki, sójki, wrony). Zakażony wirusem owad może przenieść patogen na człowieka, konia i inne ssaki. Nie zauważono, aby infekcja przenosiła się z człowieka na człowieka, chociaż, zdaniem ekspertów od chorób zakaźnych, taka możliwość istnieje.

Gorączka Zachodniego Nilu może przenosić się również z kobiety ciężarnej na płód i podczas karmienia piersią.

Podstawowym narzędziem do rozpoznania gorączki Zachodniego Nilu jest badanie serologiczne metodą ELISA. Polega w tym przypadku na oznaczeniu ilości przeciwciał IgM w surowicy krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym. Jeżeli wynik jest dodatni, musi być potwierdzony testem neutralizacji przeciwciał PRNT.

Ponadto w diagnostyce gorączki Zachodniego Nilu stosuje się podstawowe badania, jak morfologię krwi, niekiedy tomografię lub rezonans magnetyczny głowy - przy cięższych objawach infekcji i podejrzeniu zapalenia mózgu lub opon mózgowych.

Gorączka Zachodniego Nilu jest wirusową chorobą zakaźną, dlatego jej leczenie ogranicza się do łagodzenia objawów. Nie ma na nią lekarstwa. Dlatego przy łagodnych symptomach, jak gorączka czy bóle stawowe, należy przyjmować leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe (jak paracetamol), ewentualnie dodatkowo przeciwzapalne (np. ibuprofen).

Jeśli choroba ma ciężki przebieg, pacjent musi być hospitalizowany. W warunkach szpitalnych podaje się mu płyny dożylnie, antybiotyki i inne leki.

Zapobieganie gorączce Zachodniego Nilu polega przede wszystkim na unikaniu pokąsania przez komary, w tym celu należy:

Nie ma szczepionki, która chroniłaby przed zachorowaniem na gorączkę Zachodniego Nilu.

Do powikłań gorączki Zachodniego Nilu należą:

Głównym czynnikiem ryzyka śmierci są powikłania neurologiczne. Od 1 do 4% chorych, u których rozwiną się te komplikacje, umiera. Jednak rokowanie dla zdecydowanej większości pacjentów z wirusem Zachodniego Nilu jest doskonałe. Większość ludzi przechodzi zakażenie bezobjawowo. U niektórych po przechorowaniu mogą utrzymywać się trudności z koncentracją i pamięcią, obniżenie nastroju czy zmęczenie.