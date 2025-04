Objawy zapalenia opłucnej

Zapalenie opłucnej to choroba wynikająca na ogół z powikłań po zapaleniu płuc, po gruźlicy czy po przebytym zabiegu chirurgicznym w okolicach klatki piersiowej, co może w konsekwencji doprowadzić do niewydolności oddechowej, do zapalenia trzustki, niewydolności wątroby czy nerek, do przerostu mięśnia prawej komory serca, a w konsekwencji nawet do śmierci. Może być także skutkiem choroby nowotworowej.

Objawy nie narastają powoli i stopniowo, lecz nagle, nieoczekiwanie. Najpierw pojawia się ostry ból klatki piersiowej, który nasila się wraz z wdechem, uniemożliwiając głęboki, swobodny oddech. Ból jest coraz silniej odczuwalny, jeśli kaszlemy, skaczemy, wykonujemy jakieś gwałtowne ruchy, kichamy itp. Zmniejsza się przy wstrzymywaniu powietrza albo wówczas, kiedy chory przyjmuje pozycję leżącą na stronie, na której występują silniejsze dolegliwości.

Dodatkowymi objawami są często: suchy kaszel, duszności, stany podgorączkowe i gorączka, dreszcze, poty, uczucie ogólnego rozbicia. W przypadku pojawienia się tych objawów, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Od zapalenia opłucnej do sepsy?



Szczególnie niebezpieczne jest zapalenie opłucnej z wysiękiem, ponieważ może to prowadzić do ropniaka opłucnej, czyli do infekcji, która poprzez krew potrafi w organizmie rozwinąć sepsę. Polega na zbieraniu się płynu w jamie opłucnej, utrudniającego rozprzężanie płuc i ogólnie właściwą pracę klatki piersiowej.

Leczenie zapalenia opłucnej



Istnieją cztery rodzaje zapalenia opłucnej: wysiękowe, wysiękowe ropne, wysiękowe krwotoczne i suche. Leczenie polega głównie na antybiotykoterapii ogólnoustrojowej i przede wszystkim na leczeniu choroby podstawowej, która spowodowała zapalenie opłucnej.

