Czeka cię długa podróż? Zadbaj o zdrowie całej rodziny!

Długie godziny spędzone za kierownicą lub nawet w fotelu pasażera mogą być przyczyną wielu dolegliwości. Na szczęście jest na to sposób!

Latem przemieszczamy się o wiele częściej. W końcu to czas urlopu! Nawet gdy nie dysponujemy dużą ilością gotówki, kombinujemy, jak wyrwać się z dusznego miasta. Wsiadamy więc w auto i jedziemy - za granicę, nad morze, w góry, do rodziny, czy choćby do podmiejskiego lasu. Po drodze, nawet gdy nie jest ona długa, mogą nas jednak spotkać niemile widziane "atrakcje" w postaci choroby lokomocyjnej, bólu mięśni czy przegrzania organizmu, co najczęściej zdarza się w autach bez klimatyzacji. Na te przykre objawy są narażone przede wszystkim osoby starsze, ale też nasze pociechy, które latem wyruszają na kolonie i obozy. Jak zatem przestrzec się przed kłopotami zdrowotnymi w podróży?

Choroba lokomocyjna

To najczęstsza dolegliwość, jaka nas może spotkać w podróży. Jakie są jej objawy?

- Mdłości, zawroty głowy, wymioty i uczucie zmęczenia - wyjaśnia lekarz Agnieszka Bielas.

- Cierpi na nie co piąta osoba, bardzo często przykre dolegliwości spotykają też dzieci i młodzież w podróży. W chorobie zaburzony zostaje odbiór bodźców wzrokowych przez nasz mózg i impulsów, które płyną z błędnika.

Jak temu zaradzić? Na szczęście są sposoby! Przede wszystkim przed podróżą należy zjeść lekki posiłek i popić najlepiej specjalną herbatką imbirową. Koniecznie trzeba spożyć tabletki: ziołowe, które są nieszkodliwe dla naszego organizmu, lub specjalne przeciwko chorobie lokomocyjnej. W przypadku tych drugich warto jednak skonsultować się z lekarzem, gdyż niektórych preparatów nie mogą stosować kierowcy, ani małe dzieci:

- Niektóre silne tabletki na choroby lokomocyjne mogą wywołać senność, spowolnienie reakcji organizmu, a nawet zaburzenia widzenia.- wyjaśnia lekarz Agnieszka Bielas.

- Ale warto spróbować też specjalnych opasek na nadgarstki, które uciskają punkty akupresurowe. Zwykle zrobione są z bawełny lub nylonu. W każdej opasce znajduje się mały magnes. Opaski przeciw chorobie lokomocyjnej mogą być noszone przez cały dzień przez dorosłych i dzieci.

Sprawdzone sposoby na chorobę lokomocyjną to także siedzenie przodem do kierunku jazdy, najlepiej w środku pojazdu. Na mdłości pomoże też unikanie ostrych zapachów (np. perfum, czy dymu papierosowego) i uchylenie okna. Pamiętaj też, żeby nie czytać w trakcie jazdy i nie spoglądać przez boczną szybę.

Bóle karku, kolan, mięśni

W podróży siedzimy wiele godzin, często w niewygodnej pozycji. W dodatku aby jak najprędzej dotrzeć na miejsce, rezygnujemy z postojów i odpoczynku. To błąd!

- Ból szyi, krzyża, drętwiejące nogi, czy skurcze mogą być efektem przebywania w jednej pozycji przez długi czas - mówi Agnieszka Bielas.

- Dlatego tak ważne są postoje robione w podróży, najlepiej co godzinę. Warto wtedy rozruszać zastygłe mięśnie, pospacerować, wykonać kilka przysiadów.

Pasażerowie autokarów mogą w trakcie podróży podnosić kolana, by krew przepływała swobodniej. Warto też zdjąć buty w trakcie jazdy, a pod kark podłożyć wałek. Jednak odpowiednie przygotowania chroniące przed bólem i zdrętwieniem mięśni można uczynić przed podróżą: wystarczy założyć odpowiednio luźne ubranie, które nie utrudni krążenia.

Kłopoty z żołądkiem

Stres, nieświeże jedzenie, upał i kłopoty z żołądkiem murowane! Wymioty najczęściej przytrafiają się dzieciom, gdyż ich organizmy są słabsze, ale kłopotów można na szczęście uniknąć. Wystarczy na drogę zabrać kanapki, w których nie ma wędlin lub jajek, zwłaszcza gdy panuje upał, gdyż pod wpływem temperatury bakterie w tej żywności mnożą się jak oszalałe. Zatrucia pomoże też uniknąć higiena zachowana podczas podróży. Zabierzmy więc ze sobą specjalne nawilżane chusteczki, czy żel do mycia rąk "na sucho". Dzięki nim, bakterie na naszych rękach nie przeniosą się do układu pokarmowego. Starajmy się też unikać spożywania posiłków w przydrożnych barach, gdzie często podstawowe zasady higieny nie zostają zachowane.

Gdy szczypią oczy

Długa podróż to wyzwanie nie tylko dla kierowcy, ale też dla osoby, która go pilotuje. Nie znamy drogi, wypatrujemy znaków, spoglądamy na ekran nawigacji, a nasze oczy potwornie się męczą, zwłaszcza gdy świeci ostre słońce. Na szczęście i na to jest sposób:

- Na szczypiące i załzawione oczy pomoże sen - tłumaczy lekarz Agnieszka Bielas.

- Jeśli przed podróżą wyśpimy się, najlepiej 8 godzin, a wieczoru nie spędzimy przed ekranem telewizora czy monitorem komputera, przygotujemy oczy do wzmożonej pracy.

Można też zastosować kompres z rumianku, który wzmocni nasze oczy. Natomiast w trakcie podróży pomoże oczyszczanie i nawilżanie specjalnymi kroplami do oczu lub zwykłą solą fizjologiczną. Odpowiednio zadbamy o oczy również wtedy, gdy na drogę założymy okulary przeciwsłoneczne z filtrem. Przemęczonym oczom pomogą też przerwy w podróży, ale także delikatny masaż gałek ocznych, który poprawi krążenie i rozluźni mięśnie wokół oczu.

Przegrzanie

Upał, palące słońce i auto bez klimatyzacji - gdy podróżujemy w takich warunkach może nas spotkać przemęczenie, a nawet utrata przytomności. Co robić? Najlepiej unikać długich podróży w czasie upałów wtedy, gdy nasi pasażerowie to osoby starsze i małe dzieci, gdyż oni są najbardziej narażeni na przykre dolegliwości. Jeśli koniecznie musimy jechać, zaopatrzmy się w odpowiednie napoje- herbatka miętowa, czy niegazowana woda mineralna pita małymi łyczkami pomoże nawodnić organizm. Uchylmy też szyby, gdyż napływ świeżego powietrza pomoże ochłodzić kierowcę i pasażerów. Gdy stajemy na postój, starajmy się postawić auto w cieniu.

Podróże, dalsze i te małe, mogą być przyczyną wielu kłopotów zdrowotnych. Na szczęście można im zaradzić. Ważne jest również to, by w trakcie jazdy zadbać o dobrą, przyjazną zwłaszcza dla kierowcy atmosferę, gdyż stres nasila pewne dolegliwości i sprawia, że podróż zamiast sprawiać przyjemność, drażni.



