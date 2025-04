Zbliża się czas beztroskiego odpoczynku dla dzieci. Dla wielu też to okres podróży i zabaw. Każda forma spędzania wolnego czasu zwykle jest przyjemna, a wakacje najbardziej wyczekiwane po całym roku wytężonej pracy. Jednak i podczas nich może się nam przytrafić coś nieprzyjemnego, dlatego już teraz trzeba wyposażyć się w niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, by w razie potrzeby móc zachować zimną krew i podjąć właściwe działania.



Co trzeba umieć?



Wybierając się na urlop powinniśmy być przygotowani praktycznie na wszystko. Niewiedza

nas nie usprawiedliwia, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi w wstanie

zagrożenia życia. Przypominamy zarazem, że w naszym kraju nieudzielenie pierwszej pomocy

jest postawą niewłaściwą i jest karalne. Aby sobie jeszcze raz usystematyzować swoje

wiadomości z zakresu udzielania pomocy, warto uważnie prześledzić treści poniższych

artykułów:

Jak poprawnie udzielić pierwszej pomocy?



Pomoc dla dziecka w nagłych wypadkach

Jak zachować się na miejscu wypadku?



I-C-E – ułatwmy pracę ratownikom medycznym!



Reakcje ogólne organizmu

Wyższa temperatura otoczenia często nie sprzyja naszemu samopoczuciu. Podczas upału

ciężej nam się oddycha, spowalnia się bicie serca, może obniżać się ciśnienie krwi, co bywa przyczyną omdleń i udarów. Nie trudno też wtedy o odwodnienie. Lejący się żar z nieba, odbiera też apetyt. Jemy mniej i zwykle posiłki o nikłej wartości odżywczej, co może skutkować wahaniami poziomu glukozy we krwi, zwłaszcza u osób chorych na cukrzycę. W lecie spotykamy także całe mnóstwo alergenów, stąd warto wiedzieć, jak przygotować się do odparcia ich ataku.

Jak zapobiegać odwodnieniu organizmu?



Upały – jak je przetrwać?



Hipoglikemia



Hiperglikemia



Jak przetrwać atak pyłków?



Astma – podstawowa wiedza



Stany neurologiczne

Jak wspomniano wcześniej, wysoka temperatura specyficznie oddziałuje na nasz organizm.

Szczególnie groźne są dla nas odwodnienie i spadki ciśnienia, które mogą stać się przyczyną

udaru niedokrwiennego. Wysoka temperatura otoczenia i promienie słoneczne mogą też wywołać zaostrzenie się różnych chorób neurologicznych, jak np. stwardnienie rozsiane, a u

osób chorych na padaczkę wywołać napad. Warto wtedy wiedzieć, jak udzielić pomocy.

Jak pomóc choremu na padaczkę podczas napadu?



Pierwsza pomoc w razie udaru mózgu



Zranienia

Niewiele osób jest w stanie znieść widok krwi. Niestety zranienia są jednym z najczęstszych urazów, więc trzeba wiedzieć w jaki sposób je zaopatrzyć. Opatrunek bowiem niejednokrotnie może uratować komuś zdrowie, a nawet życie. Nie tylko tamuje krwawienie, ale i stanowi barierę dla drobnoustrojów. Poza tym zasłania ranę, a więc działa psychologicznie (nie widzimy traumy).

Jak zatamować krwawienie z rany?



Urazy

Oprócz zranień, czeka na nas całe mnóstwo innych urazów, jeśli nie będziemy zachowywać

ostrożności podczas wakacji. Najczęstsze z nich to oparzenia termiczne, krwotoki z nosa,

zwichnięcia i skręcenia, a także złamania i porażenia prądem. Również i w tych stanach trzeba zachować względny spokój, by móc właściwie udzielić pierwszej pomocy.

Oparzenia termiczne

Złamania



Zwichnięcia i skręcenia



Pierwsza pomoc przy krwotoku z nosa



Porażenie prądem



Ukąszenia

Zdarzają się niestety coraz częściej i coraz bardziej są dla nas dotkliwe. Szczególnie niebezpieczne są ukąszenia przez owady, zwłaszcza gdy jesteśmy uczuleni na ich jad.

Kolejnymi wrogami człowieka są kleszcze, których ugryzienie może w późniejszym etapie

życia zaowocować nieprzyjemną chorobą neurologiczną. Zagrożeniem są też węże, żyjące w

lasach, na polanach i w zbiornikach wodnych.

Uważaj na kleszcze!



Ukąszenie węża



Uwaga – pszczoły!



Sposoby na komary



Sezon na groźne ukąszenia



Pierwsza pomoc we wstrząsie



Zatrucia

Zatrucie, intoksykacja – jest to stan organizmu, wynikający z działania określonej toksyny.

Możemy się zatruć nadpsutym jedzeniem, wodą z niepewnego źródła, źle przechowywaną

żywnością, ale również darami natury, jak owoce konwalii, wilcza jagoda, czarny bez, muchomory i inne grzyby trujące. Zagrożeniem są też toksyny bakterii i pleśni.

Pierwsza pomoc w zatruciach



Trujące rośliny



Trujące grzyby



Aflatoksyny – gdzie się znajdują?

Mały poradnik turysty

Główne problemy zdrowotne podróżników, też już kiedyś opisaliśmy w naszym cyklu „Mały

poradnik turysty”. Warto jeszcze raz zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi higieny na

wakacjach.

Mały poradnik turysty: uważaj na wakacyjne menu!



Mały poradnik turysty: biegunka podróżnych



Mały poradnik turysty: zapobiegamy nudnościom i wymiotom



Mały poradnik turysty: jak myć ręce gdy trudno o wodę?



Mamy nadzieję, że zebranie tych wszystkich informacji, pozwoli w wystarczającym stopniu

opanować wiedzę z zakresu wakacyjnych zagrożeń i ułatwi udzielanie pomocy. Mamy jednak

nadzieję, że podczas Waszego urlopu, nie będzie trzeba z niej korzystać.