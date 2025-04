Wszystkie te wymienione wyżej choroby łączy jedno – serce. Gdy ono zaczyna szwankować, pojawiają się problemy. Niestety za większość z nich odpowiadamy sami, bo za kłopotami kardiologicznymi najczęściej stoi niezdrowy tryb życia. Największymi wrogami serca są: brak ruchu (godziny spędzane na kanapie), dieta bogata w tłuszcze nasycone (głównie pochodzenia zwierzęcego) i niedoleczone infekcje (groźna może być nawet zwykła grypa!). Nie czas jednak na wyrzuty sumienia. Teraz trzeba się uderzyć w pierś i rozpocząć zmiany. Proponujemy ci działanie dwutorowe – z jednej strony zachęcamy do działań, które poprawią kondycję serca, z drugiej podpowiadamy, co robić, by twój układ krwionośny, choć obciążony schorzeniami, był bezpieczny w czasie wakacji.

1. Lepiej zapobiegać

Lato to idealny moment na to, skorygować swoje zwyczaje tak, by sercu było po prostu lżej. Dlaczego powinnaś wziąć się za siebie właśnie teraz? Przede wszystkim dlatego, że gdy jest ciepło, w twoim organizmie jest więcej hormonów szczęścia, czyli endorfin. Sprawiają one, że jesteś bardziej zadowolona, rozluźniona i rzeczy, które do tej pory wydawały ci się nie do osiągnięcia, stają się zwyczajnie prostsze. Dlatego na pewno łatwiej będzie ci zmobilizować się do aktywności na świeżym powietrzu. Poza tym wakacje to idealny moment na zmianę diety – owoce i warzywa, które powinny być podstawa menu każdego sercowca, są teraz kuszące jak nigdy!

2. Wybierz odpowiednie miejsce

Osobom, które mają problemy z układem krążenia lekarze odradzają wyprawy w wysokie góry. Panuje tam zmienne ciśnienie, które źle wpływa na zdrowie sercowców. Wybierz się raczej w tereny nizinne, np. na Mazury. Ich zaletą jest łagodny klimat i stabilne ciśnienie atmosferyczne. W takich warunkach będziesz się dobrze czuła – prawdopodobnie nie pojawią się u ciebie kołatania serca oraz skoki ciśnienia, które groziłyby ci w górach. Poza tym wędrówki po płaskim lub nieznacznie pagórkowatym terenie nie będą nadmiernie obciążały twojego serca, a znacząco przyczynią się do poprawy kondycji.

3. Dbaj o nawodnienie

Picie dużych ilości wody nie tylko poprawi twoje samopoczucie, ale również zmniejszy ryzyko skoków ciśnienia, a nawet zawału. Powinnaś pić wodę przez cały dzień – zawsze miej pod ręką butelkę i sięgaj po nią co jakiś czas. Łącznie powinnaś wypić ponad 2 litry wody na dobę. To bardzo ważne! Z badań wynika, że odwodnienie jest wyjątkowo groźne dla sercowców – prowadzi do zagęszczenia krwi i powstania skrzepów, które mogą doprowadzić nawet do zawału.

4. Osłaniaj głowę

Przebywanie na słońcu pomoże ci m.in. obniżyć poziom cholesterolu. Powinnaś jednak stosować się do kilku ważnych zasad. Przede wszystkim nie wolno ci chodzić z gołą głową w czasie upałów, bo to grozi udarem słonecznym, który może doprowadzić m.in. do poważnych zaburzeń krążenia, a w tym zawału. Staraj się też nie przebywać bezpośrednio na słońcu w godzinach południowych – intensywne pocenie się powoduje rozszerzenie drobnych naczyń krwionośnych, a to przyśpiesza pracę serca i niebezpiecznie zwiększa zużycie tlenu w organizmie.

5. Znajdź czas na sport

W czasie urlopu masz czas, by wprowadzić w życie jedno z głównych zaleceń kardiologów – ruszaj się więc regularnie każdego dnia po ok. 50 min. Kto wie, może ten zdrowy nawyk zostanie z tobą na zawsze?

Rozsądnie zaplanuj swój wysiłek – zacznij w chłodniejszej części dnia, zaczynając od łatwych aktywności, np. spaceru w szybkim tempie lub wycieczki rowerowej. Możesz też pływać, biegać, maszerować, chodzić na siłownie na świeżym powietrzu (jest ich u nas coraz więcej!). Uwaga! Nigdy nie rób tego po alkoholu! Już po dwóch tygodniach takich ćwiczeń odreagujesz stresy szkodliwe dla układu krążenia i poprawisz wydolność serca.

6. Nie folguj sobie z dietą

Choć pewnie kusi cię boczek czy kaszanka z grilla, staraj się ich unikać. Lepiej postaw na pieczone na ruszcie świeże warzywa, ryby, a na deser jadaj owoce. Korzystaj z dobrodziejstw lata – w sklepach i na straganach pełno jest teraz jarzyn, a w mazurskich i nadmorskich miejscowościach o świeżą rybę naprawdę nietrudno. Staraj się więc każdego dnia zjeść jej porcję. Warzywa natomiast powinny gościć w twoim menu 5 razy dziennie. A gdy najdzie cię chęć na podjadanie, kup słonecznik!

7. Uważaj na słońce

U niektórych osób pod wpływem leków kardiologicznych i promieni słonecznych na skórze mogą pojawić się przebarwienia i wysypki Nie wychodź więc na plażę bez kremu przeciwsłonecznego. A jeśli zauważysz wysypkę lub przebarwienia, w ogóle zrezygnuj z kąpieli słonecznych. Uwaga! Największą ostrożność zachowaj stosując: beta-blokery (np. propranolol), leki moczopędne, przeciwarytmiczne, obniżające cholesterol.

8. Bierz leki regularnie

Nie zapomnij ich spakować, jadąc na wakacje. Jeśli wybierasz się w podróż samolotem, miej je w bagażu podręcznym (w razie gdyby na przykład zaginęła walizka...). Koniecznie przestrzegaj też wyznaczonych przez lekarza pór przyjmowania leków. Nie wpadaj jednak w panikę, jeśli zapomnisz połknąć tabletkę, bo większość leków kardiologicznych działa jeszcze przez wiele godzin (w tzw. okresie półtrwania).

