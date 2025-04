Jeśli wybierasz się w podróż samolotem, warto wiedzieć, jak poradzić sobie z kilkoma zdrowotnymi dolegliwościami, które mogą pojawić się podczas takiej podróży. Co ważne, nie mówimy tu o zdrowotnych przeciwwskazaniach do lotu samolotem, a o drobnych niedogodnościach, które choć same w sobie nie są groźne, mogą skutecznie uprzykrzyć czas lotu. Sprawdź, jak sobie z nimi poradzić!

1. Nie siedź bez ruchu!

Napinanie mięśni nóg podczas chodzenia to naturalny mechanizm wspierający krążenie krwi "w górę" nóg. Gdy długo siedzisz w bezruchu, krążenie to jest utrudnione. Taka sytuacja może skutkować pojawieniem się obrzęków, np. wokół kostek. Najlepszym rozwiązaniem byłby krótki spacer, jednak ciężko wyobrazić to sobie w warunkach podróży samolotem. Na szczęście jest na to rada! Siedząc na swoim miejscu, staraj się co pewien czas poruszać stopami, wykonuj obroty wokół kostek, zginaj w przód i w tył. Dzięki temu pobudzisz krążenie i unikniesz obrzęków.

2. Spakuj gumy do żucia

Guma do żucia jest nieoceniona w walce z nieprzyjemnym uczuciem zatykania się uszu. Jego przyczyną jest zmieniające się ciśnienie atmosferyczne towarzyszące wznoszeniu się i opadaniu samolotu. Gdy gwałtownie zmienia się ciśnienie, błona bębenkowa nie nadąża z wyrównywaniem ciśnienia między środkowym a zewnętrznym uchem, co skutkuje uczuciem zatykania uszu. Zapomniałaś o gumach? Skutecznym sposobem jest też przełykanie śliny, ziewanie, ssanie cukierków lub zatykanie nosa czy próba delikatnego wydmuchiwania powietrza przez niego.

3. Zabierz ciepły sweter i skarpetki

Planujesz egzotyczne wakacje i w związku z tym już na lotnisku pojawiasz się w letniej stylizacji? Stop! Nawet, jeśli celem twojej podróży jest rajska wyspa, pamiętaj że w samolocie może być dość chłodno. Uczucie chłodu może wzmóc się szczególnie w nocy, gdy jesteś bardziej zmęczona. Dlatego w bagażu podręcznym warto zabrać ze sobą ciepły sweter lub duży szal oraz... skarpetki! Dzięki takiemu zestawowi nie tylko wzrośnie komfort twojej podróży, ale unikniesz też przykrych konsekwencji w postaci kataru lub chrypki

4. Pamiętaj o zagłówku

Najlepiej dmuchanym. Nie zajmuje wiele miejsca, a okaże się bezcenny, gdy będziesz chciała chwilę zdrzemnąć się w samolocie. I nie chodzi tu tylko o komfortowy sen - zdrętwiała szyja i kark to częsty efekt drzemki w siedzącej pozycji. W roli zagłówka równie dobrze sprawdzi się zrolowany szal lub sweter, jednak co w sytuacji, gdy będą ci potrzebne do spełnienia punktu wyżej? Zapominalskim polecamy rozluźniający masaż karku, który pomoże pozbyć się nieprzyjemnego uczucia odrętwienia.

5. Wybierz miejsce przy oknie

Jeśli wiesz, że podczas podróży dokucza ci choroba lokomocyjna, postaraj się wybierać miejsce przy oknie. Podczas ataku mdłości ustaw nawiew chłodnego powietrza na twarz i postaraj się skupić na widokach za oknem. Możesz też uprzedzić nieprzyjemne objawy jeszcze przed wejściem na pokład samolotu, np. wypijając herbatę imbirową lub zażywając środki na chorobę lokomocyjną. Zazwyczaj należy zażyć je na pewien czas przed planowaną podróżą (koniecznie sprawdź to na ulotce preparatu!).

6. Zrelaksuj się

Stres związany z lotem samolotem wiąże się szeregiem nieprzyjemnych objawów. Kołatanie serca, przyspieszony oddech, pocące się dłonie a nawet problemy żołądkowe potrafią skutecznie zepsuć radość z wyjazdu. Dlatego warto wiedzieć, jak radzić sobie ze strachem przed lataniem. Przede wszystkim skup się na niwelowaniu objawów zdenerwowania: weź kilka głębokich oddechów, zaplanuj playlistę z relaksującą muzyką, zabierz wciągającą książkę lub film do obejrzenia podczas lotu (najlepiej komedię!). Pamiętaj też, że na pokładzie samolotu znajduje się wykwalifikowana załoga, przygotowana do udzielenia pomocy w każdej sytuacji.

