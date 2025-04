Apteczka na wakacje

Wreszcie nadszedł upragniony czas wakacji. Wycieczki, kolonie, obozy i odkrywanie najbardziej malowniczych części globu jest zapewne przyjemnym i istotnym doświadczeniem. Każda wyprawa wymaga jednak przygotowania odpowiedniego ekwipunku, w tym także podręcznej apteczki.

Powinna być ona niezbyt obszerna i funkcjonalna oraz zawierać niezbędne medykamenty, sprzęt i opatrunki. Oto kilka propozycji do apteczki...

Środki opatrunkowe i dezynfekujące

Klasycznie przyda nam się zestaw kilku bandaży w różnych rozmiarach, kompresy gazowe, plastry z opatrunkiem o różnej wielkości i kształtach oraz plaster w szpulce. Jako środek do dezynfekcji niezawodny będzie rivanol, woda utleniona, octanisept (trochę drogi), a na małe rany spirytus. Pamiętajmy, że gdy wokół zakrętek butelek wymienionych środków dezynfekujących pojawi się biały osad – nie nadają się już one do użycia. Jeżeli dysponujemy środkami, możemy również zaopatrzyć się w plastry na odciski. Warto również zabrać nożyczki i pęsetę.

Coś na stłuczenia

Niestety upadki często towarzyszą nam podczas aktywnego wypoczynku. Na stłuczenia może okazać się skuteczny „sztuczny lód” - zamrażacz w formie sprayu, Altacet w żelu lub tabletkach do rozpuszczenia, Ultrafastin, Fastum oraz maść z arniką np. Arcalen. Dodatkowo możemy zastosować krioterapię w postaci okładów z lodu lub zaopatrzyć się w okład żelowy, który przed zastosowaniem chłodzimy w zamrażarce. Lodu i okładu żelowego nie wolno przykładać bezpośrednio na skórę – należy je owinąć np. w ręcznik.

Obrzęk nóg

Często zauważamy że nieraz po wędrówkach, zwłaszcza w ciepłym klimacie oraz podczas długiej jazdy samochodem, autobusem czy podróży samolotem nasze nogi stają się ociężałe i opuchnięte. Jako środek łagodzący te dolegliwości polecam Haematoven gel, Lioton 1000 i maść z kasztanowca np. Aescin – żel i tabletki, Vensen Vita – kapsułki. Przy kurczach mięśni warto suplementować magnez i potas – Aspargin, który poprawia nie tylko pracę mięśni, ale i uspokaja serce. Nie można zapomnieć o tym, jak odciążać zastawki żył w kończynach dolnych: odpoczynek z uniesionymi nogami, naprzemienne unoszenie palców stóp podczas siedzenia, mały spacer.

Ulga w oparzeniach

Na oparzenia słoneczne dobre działanie wykazują żele i maści chłodzące jak np. TermCool, Thermi, ZiołoŻel. Z kolei na małe oparzania olejem, wrzątkiem, ogniem itd. stosujemy płukanie strumieniem chłodnej wody do ustąpienia bólu i możemy wykonać chłodzący okład np. żelowy. Rozległe oparzenia, z pęcherzami, martwicą i zwęglonymi tkankami wymagają bezwzględnej konsultacji lekarskiej.

Środki przeciw owadom i do łagodzenia użądleń

Owady to te stworzenia, które bardzo nam uprzykrzają wypoczynek np. w terenach podmokłych i zalesionych, na łąkach i kąpieliskach. Użądlenia w zależności od owada są mniej lub bardziej bolesne i zagrażające naszemu zdrowiu. Preparatem stosowanym standardowo bywa powszechnie znany Fenistil żel, Expel żel, Altacet żel, Hydrocortison 1%krem. Warto również zaopatrzyć się w calcium C. Preparatami które mają odstraszać owady są znane: Panko, Autan, Off Active.

Do walki z bólem, gorączką i przeziębieniem

Ból jest taką dolegliwością, która może nas niestety zaskoczyć. Warto być na to przygotowanym. Dla dzieci niech będzie to paracetamol (Panadol), a dla nas np. ibuprofen (Ibum, Nurofen). Te same leki stosuje się też przy gorączce. Z tym, że u dorosłych skuteczniejszy będzie metamizol (Pyralginum) lub kwas acetylosalicylowy (Aspirin). Na przeziębienie – Gripex, Fervex, Teraflu. Pamiętajmy, aby u dzieci nie stosować aspiryny i pyralginy. Na ból gardła przydadzą się tabletki do ssania np. Chlorchinaldin, Orofar, Sebidin, Septolette, Strepsils. Katar można łagodzić np. Xylometazoliną, Xylożelem i Otrivinem. Warto również używać soli morskiej w aerozolu np. Humex. Na poranioną i wysuszoną śluzówkę nosa można zastosować maść tranową (ma nieprzyjemny zapach, ale jest skuteczna) lub maść z witaminą A – nakładamy ją na patyczek kosmetyczny i smarujemy nie za głęboko w tej dziurce nosa, gdzie mamy uszkodzenie śluzówki.

Reakcje alergiczne

Każdy alergik na wakacje musi być odpowiednio przygotowany przez swojego lekarza i zabierać ze sobą swoje leki wszędzie tam gdzie się wybiera. Lekami łagodzącymi objawy uczulenia jest słynny Zyrtec, Allertec, Amertil, Loratadyna. Ponadto można zastosować wapno z kwercytyną (dla alergików). Na uczulenia skórne może okazać się skuteczny Hydrocortison 1% krem.

Problemy z oczami

Słońce, wiatr, słona woda, suche powietrze przyczyniają się do słynnego uczucia „piasku pod powiekami”, suchych oczu, pieczenia i podrażnienia śluzówki oka. Warto zaopatrzyć się w tzw. „sztuczne łzy” jak np. Lacrimal, Sytane. Pamiętajmy, aby nie zakrapiać oczu 0,9% solą fizjologiczną, z uwagi na to, że się krystalizuje. Okłady i płukanie z rumianku nie są wskazane ponieważ rumianek działa wysuszająco i ściągająco, a więc objawy mogą się nasilić. Można zastosować ziele świetlika i napar z herbaty. Zadbajmy też o dodatkową podaż witaminy A i E w diecie i postarajmy się częściej mrugać oczami.

Kiedy szaleje układ pokarmowy

Praca układu pokarmowego może być zaburzona na różne sposoby. W przypadku biegunek warto sięgnąć po herbatkę z mięty pieprzowej, Carbo medicanilis (węgiel), Stoperan, Loperamid. Istotne będzie również uzupełnianie elektrolitów np. Gastrolit (na receptę) lub przez picie wód wysoko mineralizowanych i spożywanie preparatów witaminowych. Niekiedy ratunkiem przed odwodnieniem może być wypicie słonej wody: 2-3 łyżki soli kuchennej na szklankę wody. Jeżeli dojdzie do zaparć – stosujemy dietę z błonnikiem i nawadnianie organizmu, probiotyki np. Lacidofil, Quatrum, Lakcid oraz środki pobudzające perystaltykę jelit, np. Alax, napar z kory kruszyny. Przeciwwymiotnie i w chorobie lokomocyjnej warto sięgnąć po sprawdzony Aviomarin lub Lokomotiv. W zatruciach pokarmowych strzałem w dziesiątkę będzie Carbo medicinalis. Przy wzdęciach może się przydać Espumisan, Rapacholin C, Verdin, a u dzieci Bobotic. Jeżeli cierpimy z powodu zgagi i nadkwaśności, sięgnijmy po Manti, Ranigast, Rennie, Zantac, Controloc, herbatkę z dziurawca (nie z mięty!), Rapacholin C, Verdin.

Na kobiece dolegliwości

Podczas letniego wypoczynku, zwłaszcza nad wodą kobiety są narażone na infekcje dróg rodnych i moczowych. W przypadku objawów z pochwy, w postaci świądu, pieczenia i upławów może okazać się pomocny Albothyl, Vitagyn C, Vagi C. Korzystne będzie także przyjmowanie doustnych probiotyków i witamin. Jeżeli chodzi o stany zapalne i zakażenia układu moczowego, warto zaopatrzyć się w Furaginę (antybiotyk na receptę), Urosept, witaminę C i preparaty żurawinowe np. ProUro.

Niech te wakacje będą dla Was miłym odpoczynkiem, który pozostawi wiele pozytywnych wspomnień. Oby podczas nich nie było miejsca na choroby, przykre zdarzenia i korzystanie z wymienionych preparatów.

Katarzyna Ziaja