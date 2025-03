Spis treści:

Ciąża jest szczególnym okresem dla organizmu, a zmiany hormonalne mogą sprawić, że skóra będzie bardziej wrażliwa na działanie nawet znanych już kosmetyków. Z tego powodu trudno przewidzieć reakcje organizmu po kontakcie z perfumami w trakcie ciąży. Możesz być bardziej przeczulona na ich działanie i odczuwać dolegliwości po ich zastosowaniu, np.:

bóle głowy,

nudności,

wysypkę,

podrażnienia skóry,

przebarwienia skóry,

niepokój.

Aby uniknąć reakcji alergicznych, podrażnień lub innych objawów, przed zastosowaniem nowych zapachów zrób najpierw test skórny. Nanieś niewielką ilość na fragment ciała i pozostaw na 24 godziny. Jeżeli pojawią się zmiany, zrezygnuj z ich używania.

Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że stosowanie perfum w trakcie ciąży i laktacji jest szkodliwe, jednak we flakonach mogą znajdować się substancje potencjalnie toksyczne. Niektóre składniki perfum według badań mogą działać szkodliwie na płód, powodować reakcje alergiczne lub podrażnienia skóry. Przeczytaj też: Czy perfumy są szkodliwe?

Ftalany w perfumach a ciąża

Specjaliści ostrzegają szczególnie przed obecnymi w perfumach ftalanami, które mogą być szkodliwe dla dziecka i ciężarnej. Związki te są dodawane do kosmetyków, gdyż sprawiają, że zapach utrzymuje się dłużej. Niestety nie zawsze wiadomo, czy są obecne i w jakich stężeniach.

Niektóre badania sugerują, że narażenie na ftalany wpływa negatywnie na rozwój męskich narządów rozrodczych, ponieważ działają one podobnie jak hormony. Zwiększają też ryzyko cukrzycy, astmy, przewlekłych stanów zapalnych i chorób układu krążenia. Według doniesień naukowych dzieci, których matki były narażone na kontakt z ftalanami w trakcie ciąży, miały częściej problemy ze zdolnościami motorycznymi oraz językowymi.

Chociaż nie da się całkowicie uniknąć tych związków w otoczeniu (są wszechobecne, dodawane m.in. do tworzyw sztucznych), kobiety mogą ograniczać kontakt z nimi, zmniejszając w ten sposób ich szkodliwy wpływ na zdrowie.

Olejki eteryczne w perfumach - tych zapachów unikaj

Kontrowersje budzi też zastosowanie w ciąży olejków eterycznych - głównego składnika perfum, odpowiadających za ich zapach. Są to skoncentrowane lotne substancje produkowane przez rośliny. Nie ma wątpliwości, że ciąża i laktacja są przeciwwskazaniem do stosowania niektórych olejków eterycznych ze względu na ich szkodliwy wpływ na zdrowie płodu i ciężarnej.

W perfumach mogą znaleźć się olejki eteryczne o działaniu pobudzającym przepływ krwi przez macicę oraz skurcze macicy, co stwarza ryzyko poronienia lub przedwczesnego porodu. Tego rodzaju związki znajdują się w takich roślinach jak: mięta polej, imbir, nagietek, wrotycz, bylica i piołun. Chociaż nie ma pewnych dowodów na to, że działają poronnie, jeżeli są wdychane w umiarkowanych ilościach, to jednak lepiej unikać ekspozycji na nie w trakcie ciąży.

Specjaliści wskazują na możliwy wpływ niektórych olejków eterycznych na rozwój płodu i układ rozrodczy. Ich składniki mogą przenikać przez łożysko ze względu na niską masę cząsteczkową. Istnieje możliwość, że olejki obecne w perfumach będą naśladować lub zakłócać działanie hormonów, co może zaburzać rozwój dziecka. Niektóre składniki olejków eterycznych działają teratogennie, a to zwiększa ryzyko wystąpienia wad wrodzonych.

Olejki eteryczne w perfumach, których w ciąży należy unikać, to m.in.:

anyż, anyżek,

dzięgiel,

bazylia,

kurkuma,

gorzki koper,

kora cynamonowa,

gałka muszkatołowa,

mirt,

oregano,

paczula,

kamfora,

rozmaryn,

terpentyna,

tymianek,

drzewo herbaciane,

liść cytryny,

melisa,

szałwia hiszpańska,

werbena.

Stosowanie olejków eterycznych należy ograniczać zwłaszcza w I trymestrze ciąży, gdy rozwój płodu i jego układu nerwowego jest bardzo intensywny.

Pomimo pewnych niepokojących doniesień, używanie perfum przez ciężarne jest uznawane za bezpieczne. Niektóre zapachy mogą być pomocne w łagodzeniu przykrych objawów w trakcie ciąży, np.:

mięta pieprzowa, imbir i kardamon – łagodzą nudności i wymioty,

zapachy cytrusowe, jak słodka pomarańcza, mandarynka, neroli – odświeżają, dodają energii i pomagają złagodzić nudności,

lawenda, róża, rumianek, palisander – działają relaksująco i uspokajająco, poprawiają nastrój.

drzewo sandałowe, geranium – poprawiają nastrój.

W czasie ciąży i po niej lepiej unikać intensywnych zapachów, a postawić na świeże i delikatne perfumy.

Aby zminimalizować szkodliwy wpływ perfum na zdrowie w trakcie ciąży, przestrzegaj kilku zasad:

Unikaj perfum niskiej jakości i podróbek , ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo, że w ich składzie znajdują się szkodliwe składniki.

, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo, że w ich składzie znajdują się szkodliwe składniki. Rozważ stosowanie ręcznie robionych kosmetyków bez chemii .

. Używaj perfum tylko na wyjątkowe okazje , a nie na co dzień.

, a nie na co dzień. Nie przesadzaj z ilością zapachów, których używasz. Ogranicz się do 1-2 psiknięć.

z ilością zapachów, których używasz. Ogranicz się do 1-2 psiknięć. Zrób własne naturalne perfumy , których skład będzie całkowicie bezpieczny.

, których skład będzie całkowicie bezpieczny. Po urodzeniu dziecka postaw na kosmetyki łagodne, bezzapachowe, naturalne, aby zmniejszyć narażenie niemowlęcia na szkodliwe związki chemiczne.

Nanoś perfumy na obszary skóry, które znajdują się dalej od dziecka, a nie tak, by maluch był narażony na ich ciągłe inhalowanie.

Nie stosuj intensywnych zapachów przy noworodku, ponieważ małe dzieci są wrażliwsze na bodźce zapachowe z otoczenia.

Podsumowując, chociaż stosowanie perfum w umiarkowanych ilościach w trakcie ciąży jest na ogół bezpieczne, to jednak warto rozważyć rezygnację z ich codziennego używania. Rozsądniejszym wyborem będą naturalne kosmetyki z prostym i jasnym składem, np. te wykonywane samodzielnie z bezpiecznych materiałów.

