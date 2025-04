Czosnek i cebula kontra rak

Czosnek i cebula to przyprawy rozpowszechnione na całym świecie. Już w starożytności ludzie wiedzieli, że obie rośliny mają swój udział w sztuce kulinarnej i lekarskiej. Czosnek stosowany był do leczenia ran po ukąszeniu żmii, leczenia bólu głowy oraz nadciśnienia. Osoby, które cierpiały na robaczycę, również miały zaleconą kurację czosnkową. W późniejszym okresie czosnek stosowano jako lek przeciw dżumie i pozostałym chorobom zakaźnym. Cebula natomiast według egipskich lekarzy zwiększała siłę oraz potęgę. W Chinach uznawano ją za symbol inteligencji. Jak dzisiaj postrzegasz czosnek i cebulę? Są tylko wspaniałymi przyprawami, które wykorzystujesz do przygotowania smacznych potraw? Czy zdajesz sobie sprawę, że czosnek i cebula może wspaniale poradzić sobie z wieloma problemami zdrowotnymi? Wyobraź sobie, że rośliny te mają za zadanie ochronić cię przed rakiem układu pokarmowego, szczególnie przed rakiem przełyku, żołądka i okrężnicy. Dowiedz się co tak cennego zawiera czosnek i cebula. Dlaczego odgrywa tak wielką rolę w profilaktyce nowotworów?

Reklama

Fot. Depositphotos



Czosnek i cebula a związki siarkowe

Zapach roślin z rodziny czosnkowatych jest charakterystyczny. Szczególnie intensywny jest zapach czosnku. Fakt ten roślina zawdzięcza związkom fitochemicznym, które mają w sobie atom siarki.

Związki fitochemiczne podczas rozdrabniania rośliny ulegają różnym przemianom. Gdy zmiażdżysz czosnek uwalnia się enzym zwany allinazą. Ten zaś reaguje z alliną i przekształca ją w allicynę, która sprawia, że czosnek ma taki a nie inny zapach. Nawet nazwa czosnku Allium Sativum nawiązuje do jego zapachu gdyż określa czosnek jako cuchnącą różę.

Allicyna występuje w dużej ilości ale jest nietrwała i szybko przechodzi w związki siarkowe.

To one, według naukowców, odgrywają istotną rolę w profilaktyce nowotworów. Czosnek ma szczególne znaczenie w profilaktyce nowotworów, które wywołane są przez silne kancerogeny np. nitrozaminy. Nitrozaminy skąd się biorą? Wytwarzają je bakterie w przewodzie pokarmowym ze związków azotu. Te ostatnie są stosowane jako konserwanty kiełbas, szynek itp.

Używaj świeżo zgniecionego czosnku - to źródło związków przeciwnowotworowych!



Czosnek i cebula powodują wzrost enzymów, które eliminują enzymy odpowiadające za aktywację czynników powodujących mutację materiału genetycznego a przez to przyczyniających się do rozwoju raka.

Badania wskazują, że substancje zawarte w czosnku nie tylko ochraniają cię, przed działaniem kancerogenów, ale również atakują komórki guza i uśmiercają je.

Wzrost komórek rakowych hamuje kwercetyna zawarta w cebuli. Najsilniejsze działanie przeciwutleniaczy wykazują ostre cebule. Selen zawarty w czosnku chroni przed chorobami serca ale także przed toksycznym wpływem metali ciężkich.

Czosnek i cebula - profilaktyka. Fakty!

Epidemiologiczne badania, które miały miejsce w północno-wschodniej części Chin (jest tam znaczna zachorowalność na raka żołądka) wykazały trzykrotny wzrost zachorowania u osób mających w jadłospisie małe ilości czosnku i cebuli.

W Szanghaju mężczyźni, którzy spożywali ponad 10 gram roślin należących do czosnkowatych, rzadziej chorowali na raka prostaty niż ci co codziennie stosowali mniej niż 2 gramy.

Czosnek i cebula - propozycja kulinarna

Pieczony czosnek



Składniki:

oliwa z oliwek,

ząbki czosnku.

Czosnek umyj ale nie obieraj. Ząbki w łupkach rozłóż na dnie naczynia (najlepiej wybierz płytkie naczynie). Polej oliwą ząbki czosnku tak by całe były pokryte oliwą. Piec w piekarniku przez około 15 minut. Tak przygotowany czosnek możesz wykorzystać do sosu, zupy lub do pieczywa.

Duszona cebula



Składniki:

3 ząbki czosnku,

0,5 kg cebuli,

oliwa z oliwek,

0,5 łyżeczki kardamonu (zmielonego),

1 łyżka natki pietruszki (posiekanej),

¾ szklanki śmietany.

Cebulę umyj i obierz. Pokrój na plasterki. Czosnek umyj, obierz (przeczytaj: Obieranie czosnku-łatwe i przyjemne!) i rozgnieć. Do naczynia żaroodpornego włóż cebulę, czosnek, kardamon i sól. Całość dokładnie wymieszaj. Piec w przykrytym naczyniu. Po wyjęciu z piekarnika przełóż na talerz. Potrawkę połącz z pietruszką i śmietaną.

Reklama

Źródło:„Czosnek i cebula. Zastosowanie i właściwości lecznicze” J. Hopkins, „Żywność twój cudowny lek” J. Carper, „Co jeść aby zapobiec nowotworowi jelita grubego”. E. Magge, „Dieta w walce z rakiem” R. Beliveau, D. Gingras