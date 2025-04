Madonna, Mick Jagger, Gwyneth Paltrow to tylko niektóre celebtrities otwarcie mówiące o tym, że są wielkimi zwolennikami oczyszczania organizmu i stylu życia wellness. Polskie gwiazdy, takie jak Ania Głogowska, ambasadorka programu „Uwolnij się od toksyn”, coraz częściej wpisują się w ten światowy megatrend.

Oczyszczanie organizmu a wellness

Badanie opinii przeprowadzone dla preparatu MethodDraine Detox wykazało, że 88% respondentów w wieku od 18-28 lat uważa, że oczyszczanie organizmu jest częścią stylu życia nazywanego wellness . Poza aktywnością fizyczną podstawą wellness jest zdrowe, świadome odżywianie. Jedzenie odgrywa kluczową rolę w tej filozofii i obok oddychania i zmysłów, jest jednym z trzech podstawowych źródeł energii życiowej. Propagatorzy trendu podkreślają naszą indywidualną odpowiedzialność za własne zdrowie, na które decydujący wpływ ma mądre odżywianie się, polegające przede wszystkim na doborze potrzebnych dla organizmu witamin i minerałów i unikaniu szkodliwych substancji. Większa świadomość w tym względzie przyczynia się do rosnącej popularności detoksykacji, również za sprawą gwiazd takich jak Madonna, Gwyneth Paltrow czy Mick Jagger. W Polsce racjonalne oczyszczanie organizmu propaguje znana tancerka Ania Głogowska, ambasadorka ogólnopolskiego programu „Uwolnij się od toksyn”.

Obszary wellness

Każdy, kto chce żyć w zgodzie ze stylem wellness powinien

dążyć do stanu ciała i umysłu zwanego well-being, oznaczającego dobre samopoczucie każdego dnia. Propagatorzy nurtu przekonują, że nasz codzienny nastrój zależy od czasu i uwagi, jaką poświęcamy własnej osobie, począwszy od prawidłowego odżywiania, świadomego oddychania, troski o kondycję fizyczną, a skończywszy na rozwoju duchowym, akceptacji siebie, pozytywnego odbierania świata i umacnianiu więzi z innymi ludźmi. Tylko utrzymanie równowagi między dwoma obszarami: fizycznym i duchowym zagwarantuje nam trwałe uzyskanie dobrego samopoczucia.

Zarówno wellness, jak i oczyszczanie nie są zarezerwowane tylko dla osób zamożnych. Wystarczy tylko zdobyć się na odrobinę wysiłku, żeby poprawić jakość i styl swojego życia. Usunięcie toksyn z organizmu umożliwi nam przede wszystkim odpowiednia dieta złożona z dużej porcji warzyw (0,5 kg dziennie) oraz fermentowanych produktów mlecznych, takich jak kefiry i jogurty oraz zastosowanie zestawu ziół złożonego z brzozy, wiązówki błotnej, mniszka lekarskiego, łopianu większego, bratku trójbarwnego, kopru włoskiego i tamaryndowca lub wykorzystanie gotowych preparatów dostępnych na rynku.

Kampania „Uwolnij się od toksyn” prowadzona jest pod patronatem preparatu MethodDraine Detox. Celem programu jest popularyzowanie wiedzy o wpływie oczyszczania organizmu na zdrowie i urodę oraz wskazanie skutecznych metod detoksykacji. Program wspierają merytorycznie wysokiej klasy eksperci:

Prof. Iwona Wawer – chemik z Akademii Medycznej w Warszawie

Dr Ewa Matyska-Piekarska – lekarz chorób wewnętrznych, konsultantka dietetyki z Europejskiego Centrum Leczenia Otyłości Dzieci i Dorosłych

Mgr Katarzyna Okręglicka – specjalistka ds. żywienia człowieka, doktorantka w SGGW w Warszawie.

Ambasadorką programu jest tancerka Ania Głogowska.

Wellness to światowy megatrend, którego główną ideą jest uzyskanie harmonii pomiędzy ciałem i umysłem oraz zapewnienie dobrego samopoczucia na co dzień. Nazwa nurtu po raz pierwszy pojawiła się w 1959 roku za sprawą amerykańskiego lekarza Halberta Dunn’a, który zaproponował połączenie dbałości o kondycję fizyczną organizmu ze sferą mentalną. Skalę zjawiska najlepiej oddaje fakt, iż zainteresowała się nim Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), definiując zdrowie - nie jak to było dotychczas - jako brak choroby, ale szereg czynników fizycznych, mentalnych i społecznych, które mają wpływ na nasze życie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.beztoksyn.pl.